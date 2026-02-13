newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε τον επόμενο γύρο συνομιλιών που θα διεξαχθεί στη Γενεύεη
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 14:12

ΟΙ διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύεη

Σύνταξη
Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα για την διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στην Γενεύη, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (…) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες-Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Ο διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι θα ηγείται της ρωσικής αποστολής.

Στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την άφιξή του στο Μόναχο για να συμμετάσχει στην ετήσια Διάσκεψη για την Ασφάλεια, αλλά και σε συναντήσεις που σχετίζονται με την αμυντική βιομηχανία.

«Νέα μέτρα θα ληφθούν για να διασφαλισθεί η κοινή μας ασφάλεια – της Ουκρανίας και της Ευρώπης», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ. «Έχουμε ανάγκη από περισσότερη κοινή παραγωγή, περισσότερη ανθεκτικότητα, συντονισμό και αποτελεσματικότητα για το κοινό μας οικοδόμημα ασφαλείας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Όπως ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί σήμερα ουκρανογερμανική εταιρεία κατασκευής drone, την Quantum Frontline Industries.

Θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ.

«Θα συμμετάσχει επίσης σε σύσκεψη του «σχήματος του Βερολίνου» μαζί με τους ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο», ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συναντηθεί επίσης σήμερα με τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν.

Η ομιλία του από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου είναι προγραμματισμένη για αύριο.

Δημόσιο Χρέος: Παραμένει ο υψηλός κίνδυνος για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Παραμένει ο υψηλός κίνδυνος για την Ελλάδα

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Αγρότες: Σε εξέλιξη η απόβαση στην Αθήνα – Υποδοχή από τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα
Ξεσηκωμός 13.02.26 Upd: 14:05

Οι αγρότες συνεχίζουν με συλλαλητήριο στο Σύνταγμα μετά τις 55 ημέρες στα μπλόκα και αφού τα αιτήματά τους παραμένουν ανικανοποίητα - Ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν από τις Αφίδνες

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική – Τι λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ
Πίεση στο Ιράν 13.02.26

Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική - Τι λένε αμερικανικά ΜΜΕ

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στο Ιράν ενώ ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν ένα μήνα - Δεύτερο αεροπλανοφόρο θα πάει από την Καραϊβική στον Κόλπο

Σύνταξη
HRW: Πρώην τμηματάρχης καταγγέλλει ότι δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων
Τι υποστηρίζει 13.02.26

Καταγγελία πρώην τμηματάρχη του HRW: Δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων

Ο Όμαρ Σακίρ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί με τη συνάδελφό του Μελίνα Ανσάρι λόγω της απόρριψης δημοσίευσης της έκθεσης της HRW

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ' ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ' οίκον κράτηση
Κόσμος 13.02.26

Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Παρότι ο δημοσιογράφος που έφερε στην επιφάνεια σκάνδαλο διαφθοράς με εμπλοκή του προέδρου της Γουατεμάλας, εξέτισε ως προφυλακισμένος την πιθανή ποινή του, τέθηκε εκ νέου σε κατ΄οίκον κράτηση

Σύνταξη
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13.02.26

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα
Κενό δεδομένων 13.02.26

Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα

Στις περισσότερες μελέτες για τα φάρμακα αδυνατίσματος υπάρχει μεγάλη εμπλοκή των εταιρειών που τα παρασκευάζουν, χωρίς επαρκή στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη επίδραση και τις παρενέργειές τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
Βόλος: Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά
Τι ισχυρίζονται 13.02.26

Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο

Το κύκλωμα δρούσε ανενόχλητο μέχρι που ο κοριός της ΕΥΠ «έπιασε» συνομιλίες με κωδικοποιημένες ονομασίες για ναρκωτικά - «άσπρο», «φου», «κόκκινο κρέας» - και έθεσε τα μέλη υπό στενή παρακολούθηση

Σύνταξη
Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση

Να παρουσιάσει ένα success story για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα επιχειρεί η κυβέρνηση, μην κρύβοντας την πίεση που αισθάνεται για την κριτική που δέχεται (και) μέσα από τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία εντείνεται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος

Ο επικεφαλής της ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης αναφέρθηκε στους λόγους που συμπορεύεται με τον πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και το γνωστικό του πεδίο»

Σύνταξη
Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)

Οι οπαδοί της Βέλο έκαναν «ντου» στο προπονητικό κέντρο και ουσιαστικά ζήτησαν από τους παίκτες της ομάδας -αν χρειαστεί- να τραυματίσουν τον Νεϊμάρ στο επικείμενο ματς με τη Σάντος – Επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου και... ψύχραιμη απάντηση του Βραζιλιάνου σούπερσταρ.

Σύνταξη
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
«Ηρωική πορεία» 13.02.26

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής και χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979, Δημήτρης Γόντικας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ 13.02.26

Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος
Πολιτική 13.02.26

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για όσα του καταμαρτυρούν. Οι απαντήσεις δεν κάλυψαν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μετά τις αποκαλύψεις, ενώ ο κ. Παναγόπουλος ουδέποτε απάντησε πειστικά τις κατηγορίες περί ξεπλύματος των χρημάτων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αγρότες: Σε εξέλιξη η απόβαση στην Αθήνα – Υποδοχή από τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα
Ξεσηκωμός 13.02.26 Upd: 14:05

«Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει ζωή»: Σε εξέλιξη η απόβαση στην Αθήνα - Υποδοχή από τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα

Οι αγρότες συνεχίζουν με συλλαλητήριο στο Σύνταγμα μετά τις 55 ημέρες στα μπλόκα και αφού τα αιτήματά τους παραμένουν ανικανοποίητα - Ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν από τις Αφίδνες

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει
Νέα Αριστερά 13.02.26

Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει

«Ένας ξεχωριστός νέος άνθρωπος με οργανωτικές ικανότητες και πολιτική διορατικότητα που συνέδεσε τη ζωή του με το μεγάλο πληθυντικό κόμμα της Αριστεράς, την ΕΔΑ, και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά της κλιματικής αλλαγής – Ο Τραμπ ανακάλεσε το πόρισμα-ορόσημο για τις εκπομπές άνθρακα
Περιβάλλον 13.02.26

Λάδι στη φωτιά της κλιματικής αλλαγής – Ο Τραμπ ανακάλεσε το πόρισμα-ορόσημο για τις εκπομπές άνθρακα

Το «Πόρισμα περί Επικινδυνότητας» εκδόθηκε το 2009 και αποτελεί τη βάση για όλες τις αμερικανικές πολιτικές μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
