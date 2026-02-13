newspaper
13.02.2026 | 08:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου των αγροτών
Ουκρανία: Ένας νεκρός, έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Ουκρανική επίθεση στο Βόλγκογκραντ
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:17

Ουκρανία: Ένας νεκρός, έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Ουκρανική επίθεση στο Βόλγκογκραντ

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τον πόλεμο να συμπληρώνει σε λίγες ημέρες τέσσερα χρόνια

Ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι άλλων στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

Δεν έχουν τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών του λιμανιού και του σιδηροδρομικού δικτύου», ανέφερε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία πρόσθεσε ότι επίθεση δέχθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο και στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Παράλληλα Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της χώρας τους με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό στο Κίεβο, αλλά και στις πόλεις Ντνίπρο και Οδησσό.

Στιγμιότυπα μετά τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό:

Η Ουκρανία επιτέθηκε με drones στο Βόλγκογκραντ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο μεταξύ στη Ρωσία ουκρανικά drones έπληξαν σπίτια και βιομηχανικές υποδομές στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Αντρέι Μποτσάροφ ανέφερε στο Telegram ότι πολλά σπίτια και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές στην πόλη Βόλγκογκραντ και γειτονικές περιοχές, ενώ τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, drone έπληξαν βιομηχανικές επιχειρήσεις στην πόλη και την περιφέρεια, αν και δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το διυλιστήριο πετρελαίου που βρίσκεται στην Βόλγκογκραντ και ανήκει στην εταιρεία Lukoil ανέστειλε τις δραστηριότητές του προχθές, Τετάρτη, αφού ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones.

ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ' οίκον κράτηση
Κόσμος 13.02.26
Κόσμος 13.02.26

Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Παρότι ο δημοσιογράφος που έφερε στην επιφάνεια σκάνδαλο διαφθοράς με εμπλοκή του προέδρου της Γουατεμάλας, εξέτισε ως προφυλακισμένος την πιθανή ποινή του, τέθηκε εκ νέου σε κατ΄οίκον κράτηση

Σύνταξη
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»
Berlinale 13.02.26
Berlinale 13.02.26

Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»

Σε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 76ης έκδοσης του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, δήλωσε ότι «ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη», αλλά μικρή επιρροή στους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Euroleague 13.02.26
Euroleague 13.02.26

Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 13.02.26
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι

Υπάρχει λόγος που ο Στεφάν Λανουά έκοψε τη συνήθειά του να πηγαίνει στα γήπεδα όπου ορίζει ξένους διαιτητές ώστε να τους βαθμολογεί με την ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

