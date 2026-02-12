newspaper
Ουκρανία: 4 νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 02:45

Ουκρανία: 4 νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν χθες Τετάρτη περιοχές στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Οπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν τρεις κοινότητες κοντά στο Σινέλνικοβε, ανατολικά της πόλης Ντνίπρο.

Ενας άνδρας σκοτώθηκε και η σύζυγός του τραυματίστηκε, ενώ λίγο μακρύτερα, ζευγάρι και ο 45χρονος γιος τους βρήκαν τον θάνατο

Σε μια εξ αυτών, ένας άνδρας σκοτώθηκε και η σύζυγός του τραυματίστηκε. Λίγο μακρύτερα, ένα ζευγάρι και ο 45χρονος γιος τους βρήκαν τον θάνατο.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε άλλο χωριό της περιοχής, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόβσκ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η Ρωσία βομβαρδίζει τακτικά τις ουκρανικές πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών, καθώς συνεχίζει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Στη Ζαπορίζια, οι ρωσικές επιδρομές άφησαν περίπου 11.000 κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε χθες ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Η θερμοκρασία σ’ αυτήν την πόλη της νότιας Ουκρανίας είναι -9 βαθμοί Κελσίου.

Πολύνεκρες επιθέσεις

Στις 9 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 41 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Στις 27 Ιανουαρίου, μια μαζική ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Οδησσό έπληξε αρκετές πολυκατοικίες και πανεπιστημιακά κτίρια, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρία άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες άλλα, δήλωσαν αξιωματούχοι, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

