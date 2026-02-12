newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 23:45

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με όρους που ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να καταλάβει: Αν ο Τραμπ θέλει να εδραιώσει την κληρονομιά του ως ειρηνοποιός και να βελτιώσει τις πιθανότητές του να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μια επίδειξη κατανόησης του παιχνιδιού και πολιτικού κυνισμού, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «ψυχογράφησε» τον Ντόναλντ Τραμπ ως προς αυτό που τον κινητοποιεί. «Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη για τον Τραμπ από το να σταματήσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», είπε ο Ζελένσκι, στο γραφείο του στο Κίεβο.

«Για την υστεροφημία του, είναι το νούμερο 1». Το εξειδίκευσε λέγοντας ότι η πιο συμφέρουσα κατάσταση για τον Τραμπ είναι να το κάνει αυτό πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι, θέλει να υπάρξουν λιγότεροι θάνατοι. Αλλά αν μιλάμε σαν ενήλικες, είναι απλώς μια νίκη για αυτόν, μια πολιτική νίκη». Ο Ζελένσκι μου είπε ότι προτιμά να μην επιτευχθεί καμία συμφωνία παρά να αναγκάσει τον λαό του να αποδεχτεί μια κακή συμφωνία.

«Η Ουκρανία δεν χάνει», στο πεδίο της μάχης τόνισε με έμφαση κατά την αξιολόγηση του πολέμου στην Ουκρανία. Το γραφείο του Ζελένσκι μοιράστηκε έναν ισχυρισμό: πως για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο που κατέχει η Ρωσία της κοστίζει 100 στρατιώτες νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες, με τις μέσες απώλειες να αγγίζουν τους 35.000 νεκρούς τον μήνα. Με στόχο τις 50.000 νεκρούς τον μήνα.

Η Ουκρανία μπορεί να χάσει τον πόλεμο από απλή αριθμητική

Με πληθυσμό τριπλάσιο από αυτόν της Ουκρανίας και ονομαστικό ΑΕΠ περίπου 10 φορές μεγαλύτερο, η Ρωσία μπορεί να απορροφήσει αυτές τις τρομακτικές απώλειες πολύ πιο εύκολα από τους Ουκρανούς. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας γνωρίζουν ότι οι αριθμοί δεν είναι υπέρ τους. «Αν κάποιος περιμένει τη Ρωσία να τα παρατήσει και να γυρίσει σπίτι, θα περιμένει πολύ», δήλωσε ένας στρατηγός από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που επιβλέπει τη ροή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο. «Αυτό δεν θα συμβεί».

Παρόλα αυτά, ο Ζελένσκι επανέλαβε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας ότι δεν θα δεχτεί μια συμφωνία με μειωτικούς όρους. «Βιαζόμαστε να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο, τόνισε, με το να βιαστούμε να συνάψουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους.

Σε σχέση με τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ο Ζελένσκι είπε ότι «οι Ρώσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάστημα για να τερματίσουν τον πόλεμο, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτό. Την στιγμή που είναι πολύ σημαντικό και πολύτιμο για αυτόν. Το «πολύτιμο» μπορεί να ακούγεται πολύ εμπορικό για μερικούς ανθρώπους. Αλλά ας μιλήσουμε ειλικρινά» συμπλήρωσε.

Οι Ρώσοι ζήτησαν τις εκλογές στην Ουκρανία «για να με ξεφορτωθούν»

«Η τακτική που επιλέξαμε είναι να μην πιστεύουν οι Αμερικανοί ότι θέλουμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Γι’ αυτό αρχίσαμε να υποστηρίζουμε τις προτάσεις τους σε οποιαδήποτε μορφή επιταχύνει τις διαδικασίες. Ποτέ δεν ήμασταν αντίθετοι στο να τελειώσει ο πόλεμος. Είναι οι Ρώσοι που έχουν δείξει ότι δεν είναι έτοιμοι για διάλογο», είπε. Μετά από μια παύση, πρόσθεσε: «Σήμερα υπάρχουν νέοι άνθρωποι, με διαφορετική οπτική για τα πράγματα».

«Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να λένε: Τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε στους Ουκρανούς για να δούμε αν θα αρνηθούν;», είπε με ένα χαμόγελο. «Δεν φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε έτοιμοι για εκλογές; Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για δημοψήφισμα; Είμαστε έτοιμοι» είπε αναφερόμενος στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Ζελένσκι συμφώνησε να συναντήσει τον Πούτιν οπουδήποτε εκτός από τη Μόσχα, χωρίς προϋποθέσεις. Δύο από τους συμβούλους του είπαν στο The Atlantic ότι η Ουκρανία μπορεί να είναι έτοιμη να αποδεχτεί τη δυσκολότερη παραχώρηση από όλες: να παραδώσει τον έλεγχο της περιοχής του ανατολικού Ντόνετσκ.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να υποβάλουμε μια κακή συμφωνία σε δημοψήφισμα», είπε. Η ιδέα της διεξαγωγής εκλογών κατά τη διάρκεια του πολέμου, είπε, προήλθε από τους Ρώσους, «επειδή θέλουν να με ξεφορτωθούν. Κανείς δεν προσκολλάται στην εξουσία», είπε. «Είμαι έτοιμος για εκλογές. Αλλά για αυτό χρειαζόμαστε ασφάλεια, εγγυήσεις ασφάλειας, κατάπαυση του πυρός».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Βιομηχανία
Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Έφοδος της αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εν εξελίξει έρευνα για υπόθεση πώλησης ακινήτων
Financial Times 12.02.26

Βρυξέλλες: Αστυνομική έφοδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπόθεση πώλησης ακινήτων αξίας 900 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Financial Times, η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»
Αισθησιασμός 12.02.26

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, η οποία πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 20 της χρόνια, μίλησε για το άγχος που βίωνε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται
Susie Dent 12.02.26

Ειδικός προειδοποιεί: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο των παιδιών συρρικνώνεται

Διάσημη λεξικογράφος προτρέπει τις οικογένειες να διαβάζουν, να συζητούν και να παίζουν παιχνίδια με λέξεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά

Σύνταξη
Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη
Μπάσκετ 12.02.26

Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη

Βιλανόβα και Νοτρ Νταμ ανοίγουν τη σεζόν 2026-27 στο PalaTiziano – Στο προσκήνιο και πιθανή παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε
Ελλάδα 12.02.26

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα - Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ενώ η 28χρονη και ο 40χρονος για συνέργεια

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ
Fizz 12.02.26

Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον έχει φέρει νέα δεδομένα στη ζωή της, αλλά και αμηχανία στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Βρετανός οδηγός υπήρξε για χρόνια μέλος του ίδιου στενού κύκλου

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Εργασιακό μέλλον 12.02.26

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο