O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με όρους που ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να καταλάβει: Αν ο Τραμπ θέλει να εδραιώσει την κληρονομιά του ως ειρηνοποιός και να βελτιώσει τις πιθανότητές του να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μια επίδειξη κατανόησης του παιχνιδιού και πολιτικού κυνισμού, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «ψυχογράφησε» τον Ντόναλντ Τραμπ ως προς αυτό που τον κινητοποιεί. «Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη για τον Τραμπ από το να σταματήσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», είπε ο Ζελένσκι, στο γραφείο του στο Κίεβο.

«Για την υστεροφημία του, είναι το νούμερο 1». Το εξειδίκευσε λέγοντας ότι η πιο συμφέρουσα κατάσταση για τον Τραμπ είναι να το κάνει αυτό πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι, θέλει να υπάρξουν λιγότεροι θάνατοι. Αλλά αν μιλάμε σαν ενήλικες, είναι απλώς μια νίκη για αυτόν, μια πολιτική νίκη». Ο Ζελένσκι μου είπε ότι προτιμά να μην επιτευχθεί καμία συμφωνία παρά να αναγκάσει τον λαό του να αποδεχτεί μια κακή συμφωνία.

«Η Ουκρανία δεν χάνει», στο πεδίο της μάχης τόνισε με έμφαση κατά την αξιολόγηση του πολέμου στην Ουκρανία. Το γραφείο του Ζελένσκι μοιράστηκε έναν ισχυρισμό: πως για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο που κατέχει η Ρωσία της κοστίζει 100 στρατιώτες νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες, με τις μέσες απώλειες να αγγίζουν τους 35.000 νεκρούς τον μήνα. Με στόχο τις 50.000 νεκρούς τον μήνα.

Η Ουκρανία μπορεί να χάσει τον πόλεμο από απλή αριθμητική

Με πληθυσμό τριπλάσιο από αυτόν της Ουκρανίας και ονομαστικό ΑΕΠ περίπου 10 φορές μεγαλύτερο, η Ρωσία μπορεί να απορροφήσει αυτές τις τρομακτικές απώλειες πολύ πιο εύκολα από τους Ουκρανούς. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας γνωρίζουν ότι οι αριθμοί δεν είναι υπέρ τους. «Αν κάποιος περιμένει τη Ρωσία να τα παρατήσει και να γυρίσει σπίτι, θα περιμένει πολύ», δήλωσε ένας στρατηγός από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που επιβλέπει τη ροή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο. «Αυτό δεν θα συμβεί».

Παρόλα αυτά, ο Ζελένσκι επανέλαβε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας ότι δεν θα δεχτεί μια συμφωνία με μειωτικούς όρους. «Βιαζόμαστε να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο, τόνισε, με το να βιαστούμε να συνάψουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους.

Σε σχέση με τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ο Ζελένσκι είπε ότι «οι Ρώσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάστημα για να τερματίσουν τον πόλεμο, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτό. Την στιγμή που είναι πολύ σημαντικό και πολύτιμο για αυτόν. Το «πολύτιμο» μπορεί να ακούγεται πολύ εμπορικό για μερικούς ανθρώπους. Αλλά ας μιλήσουμε ειλικρινά» συμπλήρωσε.

Οι Ρώσοι ζήτησαν τις εκλογές στην Ουκρανία «για να με ξεφορτωθούν»

«Η τακτική που επιλέξαμε είναι να μην πιστεύουν οι Αμερικανοί ότι θέλουμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Γι’ αυτό αρχίσαμε να υποστηρίζουμε τις προτάσεις τους σε οποιαδήποτε μορφή επιταχύνει τις διαδικασίες. Ποτέ δεν ήμασταν αντίθετοι στο να τελειώσει ο πόλεμος. Είναι οι Ρώσοι που έχουν δείξει ότι δεν είναι έτοιμοι για διάλογο», είπε. Μετά από μια παύση, πρόσθεσε: «Σήμερα υπάρχουν νέοι άνθρωποι, με διαφορετική οπτική για τα πράγματα».

«Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να λένε: Τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε στους Ουκρανούς για να δούμε αν θα αρνηθούν;», είπε με ένα χαμόγελο. «Δεν φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε έτοιμοι για εκλογές; Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για δημοψήφισμα; Είμαστε έτοιμοι» είπε αναφερόμενος στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Ζελένσκι συμφώνησε να συναντήσει τον Πούτιν οπουδήποτε εκτός από τη Μόσχα, χωρίς προϋποθέσεις. Δύο από τους συμβούλους του είπαν στο The Atlantic ότι η Ουκρανία μπορεί να είναι έτοιμη να αποδεχτεί τη δυσκολότερη παραχώρηση από όλες: να παραδώσει τον έλεγχο της περιοχής του ανατολικού Ντόνετσκ.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να υποβάλουμε μια κακή συμφωνία σε δημοψήφισμα», είπε. Η ιδέα της διεξαγωγής εκλογών κατά τη διάρκεια του πολέμου, είπε, προήλθε από τους Ρώσους, «επειδή θέλουν να με ξεφορτωθούν. Κανείς δεν προσκολλάται στην εξουσία», είπε. «Είμαι έτοιμος για εκλογές. Αλλά για αυτό χρειαζόμαστε ασφάλεια, εγγυήσεις ασφάλειας, κατάπαυση του πυρός».