Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου τα σχέδια για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος, αναφέρει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό.

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι, βάσει ενός πλαισίου που συζήτησαν Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με εθνικές εκλογές. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάιο.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με ένα δημοψήφισμα επί της ειρηνευτικής συμφωνίας που πιθανόν να υπογραφεί με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times σήμερα, επικαλούμενοι Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Το παζάρι

Η Ουκρανία έχει ζητήσει να υπάρξει κατάπαυση πυρός για να προετοιμαστούν οι εκλογικές διαδικασίες και να στηθούν οι κάλπες. Το σχέδιο των ΗΠΑ για εκεχειρία στην Ουκρανία περιλαμβάνει την παραχώρηση του Ντονμπάς από το Κίεβο στη Μόσχα, ακόμα και των περιοχών που ο ρωσικός στρατός δεν έχει ακόμα θέσει υπό τον έλεγχό του.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, η αμερικανική αντιπροσωπεία ζήτησε επιτακτικά και από τις δύο πλευρές ο πόλεμος να έχει τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κλείσει τα εξωτερικά μέτωπα για να επικεντρωθεί στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, την ώρα που η δημοτικότητα του προέδρου κατρακυλά.

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε χθες (Τρίτη 10/2) ότι οι ΗΠΑ «έχουν δώσει ένα μάθημα στην Ευρώπη και την Ουκρανία» αλλά φρόντισε να επισημάνει ότι ο δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας είναι μακρύς.

Οι τριμερείς συνομιλίες Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα συνεχιστούν πιθανότατα στο Μαϊάμι.