newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Κόσμος 07 Φεβρουαρίου 2026, 22:00

Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία μοιάζουν να εισέρχονται σε μια τροχιά πυκνών διεργασιών, καθώς μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δυο σημαντικές πληροφορίες ήρθαν να ταράξουν τα λιμνάζοντα ύδατα της διπλωματίας.

Η πρώτη αφορά τη διαρροή του πρακτορείου Reuters για ένα αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει τη διενέργεια εκλογών στην Ουκρανία τον προσεχή Μάιο.

Η δεύτερη, και εξίσου βαρύνουσα, αφορά στις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον -υπό τη νέα διοίκηση Τραμπ- έχει θέσει ένα σαφές τελεσίγραφο τόσο προς το Κίεβο όσο και προς τη Μόσχα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέχρι τον Ιούνιο.

Η σύμπτωση αυτών των δυο ειδήσεων και, κυρίως, η χρονική τους αλληλουχία, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από τους αναλυτές. Αν και σε αυτό το στάδιο παραμένουμε στο επίπεδο των πληροφοριών και των σεναρίων, η σύνδεση των δυο γεγονότων υποδηλώνει την πιθανή ύπαρξη ενός συγκροτημένου αμερικανικού σχεδίου. Ένα σχέδιο που μοιάζει να στοχεύει σε μια ταχεία πολιτική μετάβαση τον Μάιο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μια διπλωματική διευθέτηση τον αμέσως επόμενο μήνα, τον Ιούνιο.

Η πληροφορία του Reuters για εκλογές τον Μάιο αποτελεί, από μόνη της, μια είδηση με τεράστιες προεκτάσεις. Σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, η προσφυγή στις κάλπες είναι μια διαδικασία υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, στην πολιτική σκακιέρα, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να προλειάνει το έδαφος για μια αλλαγή ηγεσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ταυτίσει την πολιτική του επιβίωση με τη ρητορική της «ολοκληρωτικής νίκης» και της άρνησης οποιασδήποτε εδαφικής παραχώρησης. Αυτή η στάση, ενώ υπήρξε χρήσιμη στις προηγούμενες φάσεις της σύγκρουσης, μοιάζει τώρα να προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα του πεδίου.

Η Ρωσία, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και κυριαρχώντας στρατιωτικά σε κρίσιμα μέτωπα, έχει διαμορφώσει τετελεσμένα που δύσκολα ανατρέπονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η τρέχουσα ηγεσία του Κιέβου ενδέχεται να θεωρείται από τη νέα αμερικανική διοίκηση ως εμπόδιο για την επίτευξη ενός συμβιβασμού.

Επομένως, το σενάριο των εκλογών του Μαΐου αποκτά μια ιδιαίτερη λειτουργικότητα: επιτρέπει την ανάδειξη μιας νέας ηγεσίας η οποία, έχοντας νωπή λαϊκή εντολή και χωρίς να δεσμεύεται από τις πολεμικές εξαγγελίες του παρελθόντος, θα έχει την πολιτική νομιμοποίηση να διαπραγματευτεί υπό το πρίσμα του ρεαλισμού. Ένας νέος Πρόεδρος θα μπορούσε να παρουσιάσει μια επώδυνη συνθηκολόγηση όχι ως ήττα, αλλά ως μια αναγκαία θυσία για τη διάσωση του ουκρανικού κράτους.

Ουκρανία: Οι πραγματικότητες επί του πεδίου

Η δεύτερη παράμετρος της εξίσωσης είναι το «τελεσίγραφο» που ανέφερε ο Πρόεδρος Ζελένσκι. Η πίεση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου έως τον Ιούνιο προσθέτει ένα αίσθημα κατεπείγοντος. Η χρονική απόσταση ενός μόλις μήνα από τις ενδεχόμενες εκλογές του Μαΐου υποδηλώνει μια ταχεία ακολουθία γεγονότων: αλλαγή ηγεσίας τον Μάιο, υπογραφή ειρήνης τον Ιούνιο.

Αυτή η βιασύνη της Ουάσιγκτον δεν αποκλείεται να πηγάζει από την αναγνώριση πως ο χρόνος δεν λειτουργεί πλέον υπέρ της Ουκρανίας. Στο μέτωπο, η ρωσική πλευρά κατέχει τα ισχυρά χαρτιά. Η κυριαρχία της Ρωσίας επί του πεδίου, η οικονομική της αντοχή και η υπεροχή της σε πόρους έχουν δημιουργήσει μια ασύμμετρη κατάσταση. Η συνέχιση του πολέμου φθοράς ενέχει τον κίνδυνο μιας ολοκληρωτικής κατάρρευσης της ουκρανικής άμυνας, κάτι που θα άφηνε τη Δύση χωρίς κανένα διαπραγματευτικό έρεισμα.

Το τελεσίγραφο του Ιουνίου λειτουργεί, λοιπόν, ως η καταληκτική ημερομηνία μιας διαδικασίας που αποσκοπεί στο να προλάβει τα χειρότερα. Η διοίκηση Τραμπ μοιάζει να επιδιώκει μια «ελεγχόμενη έξοδο», αναγνωρίζοντας έμμεσα πως η Ρωσία έχει επιβάλει τους όρους της μέσω της ισχύος. Η ειρήνη που θα προκύψει τον Ιούνιο, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, θα είναι μια ειρήνη που θα αντανακλά την πραγματικότητα των ρωσικών κερδών.

Η στρατιωτική νίκη της Ουκρανίας δεν αποτελεί πλέον εφικτό στόχο

Είναι σαφές πως όλα τα παραπάνω αποτελούν μια ανάλυση βασισμένη σε ενδείξεις και διαρροές, και όχι σε επίσημες ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν πως πλησιάζουμε προς το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, η σύμπτωση των δυο αυτών γεγονότων δημιουργεί μια εικόνα που μοιάζει με οδικό χάρτη.

Η ακολουθία «Μάιος – εκλογές/αντικατάσταση Ζελένσκι» και «Ιούνιος – τερματισμός πολέμου» συνθέτει ένα αφήγημα πολιτικού και διπλωματικού ρεαλισμού. Η Ουάσιγκτον μοιάζει να αντιλαμβάνεται πως η στρατιωτική νίκη της Ουκρανίας δεν αποτελεί πλέον εφικτό στόχο και αναζητά τον τρόπο να απεμπλακεί, διασφαλίζοντας μια συμφωνία προτού η ρωσική πλευρά διευρύνει περαιτέρω την κυριαρχία της.

Εάν το σενάριο αυτό ευσταθεί, τότε ο Μάιος θα είναι ο μήνας της πολιτικής κρίσης και της κάλπης στο Κίεβο, ενώ ο Ιούνιος ο μήνας των επώδυνων αποφάσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ρωσική πλευρά, έχοντας το πλεονέκτημα επί του πεδίου, θα είναι εκείνη που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο αυτής της ειρήνης, με την ενδεχόμενη νέα ουκρανική ηγεσία να καλείται να διαχειριστεί την επόμενη ημέρα σε ένα ριζικά αλλαγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
Συνέντευξη Τύπου 07.02.26

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται όμως ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν, δήλωσε η Γροιλανδή ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 07.02.26

«Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν οι ιταλικές αρχές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Σύνταξη
Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Στοιβαγμένα 4 χρόνια 07.02.26

Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη

Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Ουκρανία: Μειώνουν την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων – Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου
Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες 07.02.26

Η Ουκρανία μειώνει την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων - Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία παρά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο
Δηλώσεις Ζελένσκι 07.02.26

Τελεσίγραφο των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εάν η προθεσμία των ΗΠΑ δεν τηρηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!
Ποδόσφαιρο 07.02.26

«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο των ερυθρόλευκων στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι

Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη και έτσι Γκλάντμπαχ και Μπάγερ Λεβερκούζεν αναδείχθηκαν ισόπαλες. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, έντεκα μέρες πριν από το ματς στο Καραϊσκάκη (18/2) πήρε ισοπαλία μετά από δυο νίκες

Σύνταξη
Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 78-90: Με εξαιρετικoύς Μέλβιν και Μουρ ο δικέφαλος (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

«Διπλό» στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ (90-78) - Νίκη-«ανάσα» ο Πανιώνιος με Μύκονο (87-76)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 90-78 για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος και εδραιώθηκε στην 3η θέση - Νέα νίκη για τη μάχη της παραμονής πέτυχες ο Πανιώνιος με 87-76 επί της Μυκόνου.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ
«Παραμένουν μουγγοί» 07.02.26

Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ

«Αυτός είναι ο, κατά Μάκη Βορίδη, 'αρχηγός του δυτικού κόσμου'! Ο αρχηγός της Ρώμης, κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης για το ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ για τους Ομπάμα

Σύνταξη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Ροντινέι έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκη» ενώ αναφέρθηκε και στη «μαύρη επέτειο» της τραγωδίας της Θύρας 7.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο

Ο Αστέρας χρειάζονταν περισσότερο τη νίκη και την πήρε με δυο γκολ του Μπαρτόλο, όμως τον «πάγωσε» ο Παναιτωλικός που νίκησε στη Λάρισα και τον έριξε στην 13η θέση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
Συνέντευξη Τύπου 07.02.26

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται όμως ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν, δήλωσε η Γροιλανδή ΥΠΕΞ

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος
Super League 07.02.26

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ατρόμητος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός – Πάμε μόνο για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την τραγωδία της «Θύρας 7»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του Κυριακάτικου (8/2) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τη «μάχη» με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και για την τραγωδία της Θύρας 7.

Σύνταξη
Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 07.02.26

«Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν οι ιταλικές αρχές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο