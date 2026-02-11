Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου σκότωσε τρία μικρά παιδιά, δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών, και 34χρονο πατέρα, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» σε πλήγμα σε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Video of a russian drone striking a house last night in Bohodukhiv, Kharkiv region. 😨 pic.twitter.com/Sm2PZQR2oX — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 9, 2026

Αντρας, 34 ετών, που βρισκόταν μαζί με τα παιδιά σκοτώθηκε, ενώ 35χρονη έγκυος καθώς και μια 74χρονη τραυματίστηκαν.

Η Ρωσία βομβαρδίζει τακτικά τις ουκρανικές πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών, καθώς συνεχίζει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Στη Ζαπορίζια, οι ρωσικές επιδρομές άφησαν περίπου 11.000 κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Η θερμοκρασία σ’ αυτήν την πόλη της νότιας Ουκρανίας είναι -9 βαθμοί Κελσίου.

Πολύνεκρες επιθέσεις

Στις 9 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 41 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Στις 27 Ιανουαρίου, μια μαζική ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Οδησσό έπληξε αρκετές πολυκατοικίες και πανεπιστημιακά κτίρια, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρία άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες άλλα, δήλωσαν αξιωματούχοι, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.