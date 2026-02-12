Επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους προκάλεσε πυρκαγιά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια Ρωσία, εξωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων κοντινού χωριού, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ Αντρέι Μπατσάροφ.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών σε εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας κοντά στο χωριό Κατλούμπαν», ανέφερε ο κ. Μπατσάροφ, σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών του μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις των αμάχων, αλλά οι κάτοικοι της κοινότητας αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα «για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τον κίνδυνο έκρηξης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς».

Δείτε βίντεο

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα δείχνουν εικόνες από τα φερόμενα πλήγματα στις εγκαταστάσεις.

