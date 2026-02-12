Ρωσία: Πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση μετά από ουκρανική επίθεση
Οι αρχές στη νότια Ρωσία προχώρησαν σε απομάκρυνση των κατοίκων του χωριού που είναι κοντά στην πληγείσα στρατιωτική εγκατάσταση
Επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους προκάλεσε πυρκαγιά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια Ρωσία, εξωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων κοντινού χωριού, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ Αντρέι Μπατσάροφ.
«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών σε εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας κοντά στο χωριό Κατλούμπαν», ανέφερε ο κ. Μπατσάροφ, σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών του μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις των αμάχων, αλλά οι κάτοικοι της κοινότητας αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα «για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τον κίνδυνο έκρηξης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς».
Δείτε βίντεο
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα δείχνουν εικόνες από τα φερόμενα πλήγματα στις εγκαταστάσεις.
🇺🇦🇷🇺
🔻Ataque con drones ucranianos en Belgorod, Bryansk (subestación eléctrica) y Kotluban. Informe.
🔻Ukrainian drone attack on Belgorod, Bryansk (power substation) and Kotluban. Report pic.twitter.com/FK2eMYkpoe
— Ares, Information Service (@Aresinfoservice) February 12, 2026
🟡 Foram relatados ataques com mísseis ucranianos FP-5 Flamingo na região de Volgogrado, na área de Kotluban, onde há o 117º Arsenal do GRAU, um importante depósito de munições de vários tipos, indo desde munições de artilharia até mísseis. Moradores relataram explosões no local.… pic.twitter.com/ccwJfvbidc
— Cebolinha (@Cebolinha1001) February 12, 2026
Military depot of GRAU in Kotluban, Volgograd region hit Attack on facility causes explosions, secondary detonation of BC, and large-scale fire https://t.co/iqTLHwdXmI
— Jake Seattle (@JakeSeattleX19) February 12, 2026
V Volgogradské oblasti byl napaden sklad munice, OSINT analýza ASTRA
Obyvatelé obce Kotluban, kde se nachází arzenál GRAU, jsou evakuováni, uvedl guvernér.
„Dnes v noci jednotky protivzdušné obrany Ministerstva obrany Ruska odrazily raketový útok na území Volgogradské oblasti.… pic.twitter.com/Lfvqgmht1B
— Jiri Jicha (@jirik957) February 12, 2026
