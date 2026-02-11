Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απώθησε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και άλλων τοποθεσιών στην πόλη Βόλσκι, στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ, διαβεβαιώνοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Ο κ. Μπατσάροφ αναφέρθηκε σε «μαζική» επιδρομή, σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο.

Νωρίτερα, ρωσικό πλήγμα στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, σκότωσε τρία μικρά παιδιά και έναν 34χρονο.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» όταν επλήγη σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.