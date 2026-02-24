Ο ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα για μη αλλαγή συνόρων στην Ουκρανία και άμεση κατάπαυση του πυρός

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε την Τρίτη με μεγάλη πλειοψηφία πρόταση που υποστηρίζει την Ουκρανία, υποστηρίζοντας τα διεθνή σύνορά της και εκφράζοντας ανησυχία για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον αμάχων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η ψηφοφορία της συνέλευσης, η οποία έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την Ουκρανία, πέρασε με 107 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 51 αποχές, και θεωρήθηκε ως δοκιμασία αλληλεγγύης προς την Ουκρανία στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Η ανάλυση της ψηφοφορίας για το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό αλλά έχει πολιτικό βάρος, έδειξε ότι η Ρωσία, η Λευκορωσία και το Ιράν ήταν μεταξύ όσων εναντιώθηκαν στο ψήφισμα, ενώ η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες απείχαν, όπως σημείωσε το Reuters. Η πλειονότητα των χωρών που απείχαν από το ψήφισμα ήταν από την Αφρική, την Μέση Ανατολή και την Λατινική Αμερική.

Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να παρέμβει στρατιωτικά στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει δικαίωμα βέτο

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας βρίσκεται σε αδιέξοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και δεν είναι σε θέση να αναλάβει δράση για την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει δικαίωμα βέτο. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τους συμμάχους του Κιέβου να διατηρήσουν την υποστήριξή τους, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων σχετικά με ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας επισκίασαν τις εκδηλώσεις για την επέτειο της έναρξης της .

Ωστόσο, σε ένα άλλο σημάδι υποστήριξης στα Ηνωμένα Έθνη, δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Περού, συγκεντρώθηκαν για να καταδικάσουν τις παραβιάσεις της Ρωσίας σε μια συνάντηση στο περιθώριο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Αυτό που έχει κάνει και κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή παραβιάζει κάθε αρχή», δήλωσε ο Έσπεν Μπαρτ Έιντε, υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, στη συνάντηση. «Όλα όσα πρεσβεύουν τα Ηνωμένα Έθνη παραβιάζονται», πρόσθεσε.