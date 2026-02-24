Οι ηγέτες των χωρών της G7, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία, στην υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας και του δικαιώματός της να υπάρχει», σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σήμερα για την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπλήρωσε σήμερα τα τέσσερα χρόνια

«Εκφράζουμε τη συνεχή υποστήριξή μας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ για την επίτευξη των στόχων αυτών εκκινώντας μια ειρηνευτική διαδικασία και φέρνοντας τις πλευρές να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, μαζί με άλλους εταίρους», δηλώνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή έκφραση της G7 για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο, υπογραμμίζει το Παρίσι που ασκεί φέτος την προεδρία αυτής της ομάδας χωρών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

After four years of urging China to condemn Russia’s invasion of Ukraine, the EU has now signed a G7 statement that omits any criticism of Russia itself. Remarkable stuff pic.twitter.com/DjFOxhPX33 — Finbarr Bermingham (@fbermingham) February 24, 2026

Η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ για «απόπειρες της Ουκρανίας» να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε πως η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με αυτό που λέει πως είναι απόπειρες από την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία δεν παρείχε αποδείξεις για τέτοιου είδους προσπάθειες.

Σήμερα η SVR κατήγγειλε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα.

Ο Ουσακόφ είπε, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως αυτό θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία.