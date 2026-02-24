Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Opinion 24 Φεβρουαρίου 2026, 20:54

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Spotlight

Πλέον στον πέμπτο χρόνο του, κατά πολλούς επί της ουσίας στον δωδέκατο -με αρχικό σημείο αναφοράς την αιματοχυσία στο ρωσόφωνο Ντονμπάς και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το 2014, στο φόντο της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και της φιλοδυτικής εξέγερσης στο Κίεβο, μετά την απόφαση αναστολής της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ από το φιλορώσο τότε πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς- ο πόλεμος στην Ουκρανία λειτουργεί πια ως επιταχυντής ιστορικών αλλαγών στη Γηραιά Ήπειρο και πέραν αυτής.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής πλήρους εισβολής, η Ουκρανία γίνεται ο «καθρέφτης» του διχασμού της Δύσης, των ορίων της ρωσικής ισχύος και μιας βαθιάς -ακόμη και πυρηνικής- αναδιάταξης της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην επανεξοπλιζόμενη Ευρώπη.

Οι εξελίξεις έχουν διαψεύσει πολλές προβλέψεις και σχεδιασμούς έως τώρα.

Παραμένουν σε γεωπολιτικό κενό, σε έναν κόσμο που -μετά και την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο- αλλάζει ραγδαία, με ταχεία κατάρρευση της εδραιωμένης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο διεθνούς τάξης πραγμάτων.

Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το ξημέρωμα της 24ης Φεβρουαρίου 2022 -όταν η τότε επικρατούσα εκτίμηση ήταν ότι το Κίεβο θα «λύγιζε» μέσα σε σε λίγες ημέρες- έχουν διαψευστεί πολλές βεβαιότητες. Πιθανόν να ακολουθήσουν κι άλλες…

Το 2022, οι περισσότεροι αναλυτές μιλούσαν για αναπόφευκτο στρατιωτικό «περίπατο» της Μόσχας.

Με την έμπρακτη στήριξη της Δύσης, η ουκρανική αντίσταση υπήρξε πεισματική, οι πρώτες ρωσικές επιθέσεις γύρω από το Κίεβο και το Χάρκοβο απέτυχαν και ο πόλεμος έχει πια μετατραπεί σε μια μακρά, εξαντλητική ένοπλη σύγκρουση φθοράς.

Το κυρίαρχο ερώτημα σήμερα είναι για πόσο ακόμη και με τι κόστος.

Ήδη πιο αιματηρός στην Ευρώπη από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει σε διάρκεια αυτή του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Προσώρας, η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, πλην όμως χωρίς να έχει πετύχει ακόμη -κατά παραδοχή του ίδιου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν- τους στόχους που θα επέτρεπαν στο Κρεμλίνο να μιλά για στρατηγική νίκη.

Κατά τα λοιπά, εν μέσω στρατιωτικού αδιεξόδου και διπλωματικής δυστοκίας, οι ρωσικές απώλειες υπερβαίνουν τα 1,2 εκατομμύρια, σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις.

Η Μόσχα το αμφισβητεί, ενόσω -όπως και το Κίεβο- δεν ανακοινώνει επίσημα στοιχεία.

Το ανθρώπινο κόστος είναι ωστόσο αδιαμφισβήτητο: εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και τραυματίες, εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Ουκρανία και πρόσφυγες στο εξωτερικό, με την πολεμική οικονομία στη Ρωσία να κλονίζεται υπό τον κλοιό κυρώσεων και αυτή στο Κίεβο που καταρρέει, βασιζόμενη στη δυτική βοήθεια.

Και δη πλέον αποκλειστικά πια από την διχασμένη και βυθισμένη στην κρίση ΕΕ, που δεν συμμετέχει στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και τώρα «σκοντάφτει» στο ουγγρικό βέτο στο 20ό πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ στο Κίεβο, αλλά και στην εξπρές, à la carte ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας έως το 2027 -παρά τα σκάνδαλα διαφθοράς- στο πλαίσιο των μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Περιγράφοντας με ωμή ειλικρίνεια το διακύβευμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι ο πόλεμος δύσκολα θα λήξει στο τραπέζι των υπό αμερικανική μεσολάβηση διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Πιθανότατα, ανέφερε, θα λήξει «όταν κάποια από τις δύο πλευρές εξαντληθεί, είτε στρατιωτικά ή οικονομικά».

Πρόκειται για μια παραδοχή που συμπυκνώνει τη λογική της φθοράς: κυρώσεις, εξοπλισμοί, αντοχή πληθυσμών, σε ένα γεωπολιτικό «μπρα ντε φερ», στο οποίο εμπλέκονται πολύ περισσότεροι από δύο «παίκτες», ενόσω οι ρόλοι στην εποχή Τραμπ 2.0 δείχνουν πλέον να εναλλάσσονται με επικίνδυνους ρυθμούς.

Θορυβημένες από τη συμμαχική αποστασιοποίηση των ΗΠΑ, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν φόβους ότι το αδιέξοδο στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία μπορεί να αποτελεί στιγμιότυπο και όχι κατάληξη για μια υπό ρωσική απειλή Ευρώπη.

Το πεδίο της μάχης πλέον μεταβάλλεται ραγδαία, σε έναν πόλεμο drones στο ουκρανικό μέτωπο και ενός «υβριδικού» στην Ευρώπη, όπου οι αλλαγές είναι πια τεκτονικές.

Η Φινλανδία και η Σουηδία είναι πια μέλη του ΝΑΤΟ.

Οι αμυντικές δαπάνες εκτοξεύονται, με τη Γερμανία ως πρωτοπόρο.

Η ενεργειακή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μειώνεται απότομα, με το αμερικανικό LNG ως αντικαταστάτη.

Υπό τη σκιά δε των αμερικανικών απειλών για προσάρτηση της Γροιλανδίας, η ευρωπαϊκή παρουσία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ήδη αυξάνεται στην Αρκτική, προς εξευμενισμό του νυν «ενοίκου» του Λευκού Οίκου.

Ο χάρτης της ευρωπαϊκής ασφάλειας επανασχεδιάζεται, την ώρα που οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, ο ρωσικός αναθεωρητισμός κλιμακώνεται και οι ΗΠΑ εμφανίζονται να περιορίζουν τις παραμέτρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο ουκρανικό στο εδαφικό και στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Μόσχα από την πλευρά της δεν επιδιώκει μόνο διεθνή αναγνώριση της κυριαρχίας της στο Ντονμπάς, ενόσω το Κίεβο τάσσεται υπέρ του «παγώματος» της γραμμής επαφής, ισχυρών μηχανισμών αποτροπής και της ταχείας ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, πριν από την πλήρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων.

Όμως τι θα μπορούσε να σημαίνει μια περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ, όταν τα κριτήρια ένταξης ερμηνεύονται με ευελιξία λόγω γεωπολιτικής ανάγκης;

Και πώς θα αντιδράσουν άλλες υποψήφιες χώρες που περιμένουν επί χρόνια;

Κοντολογίς, το ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Είναι με ποιους όρους, με ποια σύνορα, σε ποια Ευρώπη.

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

inWellness
inTown
Opinion
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
«Success story» 24.02.26

Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ιστορία και το βάρος της
Ενεργό ρήγμα 22.02.26

Η ιστορία και το βάρος της

Η ιστορία κάποιες στιγμές υπενθυμίζει ότι δεν είναι «αφήγημα» αλλά ανοιχτό ρήγμα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
Πανεπιστημιακός δάσκαλος 15.02.26

Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!

Ο Γιάνης Μαΐστρος πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζει ενδεχόμενη δίωξη για διατύπωση γνώμης και κριτικής

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
30 χρόνια πορείας 24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
«Μόλυνση» 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
