Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο επόμενος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανόν να διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι στις αρχές Μαρτίου, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή στην καθημερινή βραδινή του ομιλία και μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αφού ανακοίνωσε ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ της χώρας του, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις που έγιναν σήμερα με τους Αμερικανούς στη Γενεύη σημείωσαν πρόοδο, όπως μετάφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Μετά τις σημερινές συναντήσεις, οι προετοιμασίες για την επόμενη τριμερή συνάντηση έχουν ήδη προχωρήσει περισσότερο. Πολύ πιθανόν, η επόμενη συνάντηση να διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συγκεκριμένα στο Αμπού Ντάμπι. Αναμένουμε η συνάντηση αυτή να γίνει στις αρχές Μαρτίου», τόνισε.

Η Ουκρανία ζητά «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις»

Ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ είπε απόψε ότι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη μίλησαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εργάζονται ώστε η επόμενη τριμερής σύνοδος για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία να είναι «όσο πιο ουσιαστική γίνεται».

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο Ουμέροφ ανέφερε ότι μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν με τον Ζελένσκι για να εξετάσουν τα αποτελέσματα της συνάντησης και να συζητήσουν τις μελλοντικές ενέργειές τους.

Σύμφωνα με τον Ουμέροφ, οι διαπραγματευτές εργάζονται για την οριστικοποίηση οικονομικών ζητημάτων και θεμάτων ασφαλείας ώστε «η επόμενη τριμερής συνάντηση με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική γίνεται».