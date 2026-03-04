Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει υποβρύχιο να στοχεύει και στη συνέχεια να τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα «Iris Dena» στα ανοικτά της Σρι Λάνκα:

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι το υποβρύχιο χτυπήθηκε από τις ΗΠΑ και ότι βυθίστηκε.

Hegseth on Iran: Yesterday in the Indian Ocean, an American submarine sank an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. pic.twitter.com/VoPvGgCtLq — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

«Βυθίστηκε από τορπίλη. Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομά του.

Τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα αμερικανικού υποβρυχίου εναντίον ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό, δήλωσε την Τετάρτη στην τοπική τηλεόραση ο υφυπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα.

Νωρίτερα, οι αρχές της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι διέσωσαν 32 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο και περισυνέλεξαν πτώματα από τη θάλασσα. Πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι το πολεμικό πλοίο δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται στο περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε στα ανοικτά της ακτής της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.

Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε από την πλευρά ρου στο BBC ότι «όταν λάβαμε το σήμα κινδύνου και τα σκάφη του ναυτικού μας πήγαν στον τόπο του συμβάντος, είδαμε μόνο μερικές σωσίβιες λέμβους».

«Δεν υπήρχε κανένα ιρανικό πλοίο στο οπτικό μας πεδίο. Είχε βυθιστεί» πρόσθεσε.