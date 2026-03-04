Ιρανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε «από ξένο υποβρύχιο» ανοικτά της Σρι Λάνκα – Τουλάχιστον 100 αγνοούμενοι

Ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο βυθίστηκε στα νότια παράλια της Σρι Λάνκα την Τετάρτη, μετά από αυτό που πηγές του υπουργείου Άμυνας περιέγραψαν ως επίθεση από «ξένο υποβρύχιο», με αντικρουόμενες αναφορές να αναφέρουν ότι πάνω από 100 ναύτες αγνοούνται και ότι τα πτώματα φερόμενων ως μελών του πληρώματος ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena βυθίζεται στα ανοικτά της Γκάλε μετά από επίθεση υποβρυχίου

Τουλάχιστον 108 ναύτες αγνοούνται μετά τη βύθιση της IRIS Dena, μιας φρεγάτας κλάσης Moudge που υπηρετούσε στον Νότιο Στόλο του Ιρανικού Ναυτικού, στα ανοικτά των ακτών της πόλης Γκάλε, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης της Σει Λάνκσ Daily Mirror, το οποίο επικαλείται πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Άλλοι 78 ναύτες τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

Το ναυτικό και η αεροπορία της Σρι Λάνκα ξεκίνησαν κοινή επιχείρηση διάσωσης μετά την έκδοση σήματος κινδύνου από το πλοίο, το οποίο ανέφερε ότι είχε δεχτεί επίθεση. Τριάντα δύο άτομα διασώθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Karapitiya στο Γκάλε, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα.

Ο εκπρόσωπος του ναυτικού διόρθωσε τα προηγούμενα στοιχεία, αναφέροντας ότι τα αρχικά νούμερα δεν ήταν ακριβή και ότι 32 άτομα που τραυματίστηκαν στο περιστατικό είχαν διασωθεί.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανασύρθηκαν πτώματα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε μέλη του πληρώματος, ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι δεν είναι ακόμη δυνατή η παροχή λεπτομερειών σχετικά με τον αριθμό των νεκρών.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν παρατηρήθηκαν άλλα πλοία στην περιοχή.

At least 101 people are missing and 78 injured after a reported submarine attack on an #Iranian IRIS Dena ship off #SriLanka’s coast The ship is reportedly sinking.#IranWar#IranIsraelWar pic.twitter.com/Qex1AXroOm — LiveWarUpdate (@LiveWarUpdate) March 4, 2026

Το IRIS Dena ήταν ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία του Ιράν, το οποίο πρόσφατα υπέστη κυρώσεις

Το IRIS Dena είναι ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία του Ιράν.

Η φρεγάτα ήταν το κεντρικό πλοίο μιας διεθνούς περιοδείας δύο πλοίων το 2023, η οποία περιελάμβανε επισκέψεις σε λιμάνια χωρών όπως η Νότια Αφρική και η Βραζιλία, συνοδευόμενη από το πλοίο υποστήριξης IRIS Makran, ένα μετασκευασμένο πετρελαιοφόρο.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ συμπεριέλαβε και τα δύο πλοία σε μια λίστα κυρώσεων τον Φεβρουάριο του 2023, μαζί με οκτώ στελέχη ενός ιρανικού κατασκευαστή drone που προμήθευε όπλα στη Ρωσία για χρήση εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία.

Πριν από το περιστατικό, το IRIS Dena είχε πρόσφατα συμμετάσχει στην πολυεθνική ναυτική άσκηση και την επίδειξη στόλου Milan 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Visakhapatnam της Ινδίας.

Το ναυτικό και η αεροπορία της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης, επειδή εμπλέκονταν στρατιωτικές δυνάμεις άλλου κράτους, σύμφωνα με το CNA.