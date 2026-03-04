Σρι Λάνκα: Αμερικανικό το υποβρύχιο που έπληξε το ιρανικό πολεμικό πλοίο – 80 νεκροί από την επίθεση

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε με τορπίλη το ιρανικό πολεμικό πλοίο ανοικτά της Σρι Λάνκα, δήλωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν δει νωρίτερα το φως της δημοσιότητας.

Hegseth on Iran: Yesterday in the Indian Ocean, an American submarine sank an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. pic.twitter.com/VoPvGgCtLq — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Νωρίτερα, αξιωματούχοι που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα. Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα αμερικανικού υποβρυχίου εναντίον ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό, δήλωσε την Τετάρτη στην τοπική τηλεόραση ο υφυπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα.

Νωρίτερα, οι αρχές της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι διέσωσαν 32 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο και περισυνέλεξαν πτώματα από τη θάλασσα. Πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι το πολεμικό πλοίο δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται στο περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε στα ανοικτά της ακτής της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.

«Λάβαμε το σήμα κινδύνου… Δεν είδαμε ιρανικό πλοίο, είχε βυθιστεί»

Το Πολεμικό Ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από ιρανικό πλοίο και ενημέρωσε την Πολεμική Αεροπορία της Σρι Λάνκα. Τα δύο σώματα άρχισαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα επικεντρώνουν στη διάσωση ζωών στο ιρανικό πλοίο και θα ερευνήσουν αργότερα την αιτία του επεισοδίου, πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα δεν παρατήρησαν κανένα άλλο πλοίο ούτε αεροσκάφος στην περιοχή του περιστατικού, συμπλήρωσε ο ίδιος και κατέληξε: «Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να διασώσουμε και άλλους ανθρώπους και θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις».

Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε από την πλευρά ρου στο BBC ότι «όταν λάβαμε το σήμα κινδύνου και τα σκάφη του ναυτικού μας πήγαν στον τόπο του συμβάντος, είδαμε μόνο μερικές σωσίβιες λέμβους».

«Δεν υπήρχε κανένα ιρανικό πλοίο στο οπτικό μας πεδίο. Είχε βυθιστεί» πρόσθεσε.