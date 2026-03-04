Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Λευκός Οίκος: «Θέμα ωρών» ο έλεγχος του ιρανικού εναέριου χώρου
Η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σέρνει όλη τη Μέση Ανατολή στην άβυσσο του πολέμου - Νέα πλήγματα σε Τεχεράνη και Λίβανο - Ιρανικά αντίποινα - Αναβλήθηκε ο δημόσιος αποχαιρετισμός του Χαμενεΐ
Ο πόλεμος επεκτείνεται επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή, όπου ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο. Η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινα κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Βρετανία και την Ισπανία γιατί αρνούνται να «συνεργαστούν» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναπτύξουν το ναυτικό τους για να συνοδεύσουν δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικάνικες δυνάμεις βύθισαν με τορπίλη υποβρυχίου ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, σε διεθνή ύδατα.
- Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
- The Expla-in Project: Τι είναι η άμυνα «ψηφιδωτό» που χρησιμοποιεί το Ιράν
- Κύπρος: Ηχούν σειρήνες τώρα στο Ακρωτήρι – Μήνυμα στους κατοίκους για απειλή σε εξέλιξη
- Από την Ουκρανία στο Ιράν: «Αντέχουν» κι άλλο τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ;
- «Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
- Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
