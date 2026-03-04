Ο πόλεμος επεκτείνεται επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή, όπου ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο. Η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινα κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Βρετανία και την Ισπανία γιατί αρνούνται να «συνεργαστούν» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναπτύξουν το ναυτικό τους για να συνοδεύσουν δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικάνικες δυνάμεις βύθισαν με τορπίλη υποβρυχίου ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, σε διεθνή ύδατα.

