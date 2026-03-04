Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
- Έρχεται νέο πακέτο αναδρομικών - Ποιοι πληρώνονται, τι περιλαμβάνει
- Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- «Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα
Με «15 στα 10» βαθμολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ τον πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο. Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κάποιος είπε, σε μια κλίμακα έως το 10 πώς θα το αξιολογούσατε; Εγώ είπα, περίπου 15».
Στη συνέχεια, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Αν δεν είχαμε χτυπήσει μέσα σε δύο εβδομάδες, θα είχαν πυρηνικό όπλο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση» και ότι πρόκειται για «μια μεγάλη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος».
Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το Ιράν κατασκευάζει πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το σημαντικό απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας, το οποίο βρίσκεται κοντά σε επίπεδο κατάλληλο για πυρηνικά όπλα, καθώς και η άρνηση της Τεχεράνης να επιτρέψει πλήρη πρόσβαση στους επιθεωρητές, αποτελούν λόγους ανησυχίας.
- Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
- The Expla-in Project: Τι είναι η άμυνα «ψηφιδωτό» που χρησιμοποιεί το Ιράν
- Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
- Κύπρος: Ηχούν σειρήνες τώρα στο Ακρωτήρι – Μήνυμα στους κατοίκους για απειλή σε εξέλιξη
- Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
- Από την Ουκρανία στο Ιράν: «Αντέχουν» κι άλλο τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ;
- «Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
- Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις