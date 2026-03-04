Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

Με «15 στα 10» βαθμολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ τον πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο. Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κάποιος είπε, σε μια κλίμακα έως το 10 πώς θα το αξιολογούσατε; Εγώ είπα, περίπου 15».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Αν δεν είχαμε χτυπήσει μέσα σε δύο εβδομάδες, θα είχαν πυρηνικό όπλο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση» και ότι πρόκειται για «μια μεγάλη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος».

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το Ιράν κατασκευάζει πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το σημαντικό απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας, το οποίο βρίσκεται κοντά σε επίπεδο κατάλληλο για πυρηνικά όπλα, καθώς και η άρνηση της Τεχεράνης να επιτρέψει πλήρη πρόσβαση στους επιθεωρητές, αποτελούν λόγους ανησυχίας.