Ο νέος πόλεμος που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή, μετά το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν διαφέρει σημαντικά σε τακτική από τον πόλεμο των 12 ημερών. Και αυτό γιατί η Τεχεράνη έχει αλλάξει τακτική και πλέον επιλέγει να χτυπά όχι μόνο το Ισραήλ, σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής.

Στρατιωτικοί αναλυτές αναφερόμενοι στις εκτιμήσεις που γίνονται και στην Αθήνα για τις επιλογές του Ιράν και γιατί επιλέγει τη διασπορά της σύγκρουσης, σημειώνουν πως ο τρόπος που κινείται η Τεχεράνη δείχνει ότι αναγνωρίζει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.

Για αυτόν τον λόγο βασίζεται σε ασύμμετρες τακτικές, προκειμένου να προσβάλει διάφορους στόχους.

Οι τακτικές του Ιράν

Οι τακτικές αυτές συνίστανται στη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, βλημάτων πλεύσης, μη επανδρωμένων αεροχημάτων και ταχύπλοων σκαφών, καθώς και τη χρησιμοποίηση διαφόρων δρώντων – αντιπροσώπων, όπως οι Χούθι και η Χεζμπολάχ.

Χρησιμοποιεί δε μια μορφή άμυνας που χαρακτηρίζεται ως «Ψηφιδωτό», γνωστό και ως «Mosaic Defence».

Αυτή η μορφή άμυνας επιτρέπει στους Ιρανούς κάθε μονάδα τους να είναι αυτόνομη όσον αφορά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κεντρικής διοίκησης.

Συνεπώς ακόμη και τώρα που εξουδετερώθηκαν αρκετοί επικεφαλής από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κάθε ιρανική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί θέτοντας υπό απειλή διάφορους στόχους.

Οι στόχοι που προσβάλλονται από τους Ιρανούς

Όπως φαίνεται μέχρι στιγμής οι στόχοι που προσβάλλονται από τους Ιρανούς είναι κυρίως πολιτικής και οικονομικής φύσεως, με σκοπό να ασκήσουν πίεση στα όμορα αραβικά κράτη.

Πίεση η οποία έχει σαν στόχο να απειλήσει και την παγκόσμια οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο η Τεχεράνη επιδιώκει να φέρει τα όμορα αραβικά κράτη σε σημείο που να αρχίσουν να ασκούν πίεση στον πρόεδρο Τραμπ, για την άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Χωρίς σχέδιο εξόδου

Εμπειρογνώμονες στο διπλωματικό πεδίο διαβάζουν την κατάσταση ως εξαιρετικά δυσοίωνη. Και αυτό γιατί όπως λένε Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν διαφορετικό στόχο στο Ιράν. Ενώ δεν διακρίνουν σχέδιο εξόδου των ΗΠΑ από την κρίση.

Και αναγνωρίζουν πως αυτή η σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει να εκπυρσοκροτεί εναντίον και της Ουάσιγκτον με άξονα την οικονομία.

Θεωρούν δε ότι το καθεστώς του Ιράν μπορεί να δέχεται πιέσεις, ωστόσο δεν ανατρέπεται, τουλάχιστον όχι με τέτοιο τρόπο.

Σημειώνουν δε την ανησυχία πως αυτός ο πόλεμος ριζοσπαστικοποιεί τον λαό της χώρας, ενώ η παρεμπόδιση εξεύρεσης μίας λύσης κυβερνησιμότητας έστω και στο πλαίσιο του καθεστώτος εμποδίζει το να υπάρξει ένας συνομιλητής.

Σε αυτό το πλαίσιο το μεγάλο ερώτημα παραμένει η επόμενη μέρα και το αν οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να αντιληφθούν έγκαιρα και ακόμα περισσότερο να διαχειριστούν το πλαίσιο πριν η οικονομία βρεθεί να βυθίζεται στην άβυσσο.

