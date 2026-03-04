Μπορεί το Ιράν να ξεμείνει από πυραύλους και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του;
Αν τα αποθέματα πυραύλων και drones εξαντληθούν ή περιοριστούν σημαντικά, το Ιράν θα μπορούσε να στραφεί σε εναλλακτικά μέσα αποτροπής.
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
- Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Τα αποθέματα στρατηγικών πυραύλων αποτελούν ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία της Τεχεράνης, σύμφωνα με πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6. Όπως επισημαίνει, η Ρωσία δεν βρίσκεται σε θέση να αναπληρώσει ουσιαστικά τα ιρανικά αποθέματα, ενώ η Κίνα θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική: μια ανοιχτή παροχή σοβαρού στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν θα έπληττε τις σχέσεις της με τα κράτη του Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.
Σύμφωνα με δεύτερη δυτική πηγή πληροφοριών, τα αποθέματα είχαν ήδη μειωθεί, καθώς η Τεχεράνη εξόπλιζε τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη. Η φθορά εντάθηκε κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ισραήλ τον Ιούνιο, αν και –σύμφωνα με ισραηλινές στρατιωτικές εκτιμήσεις– μέρος των αποθεμάτων έχει έκτοτε αναπληρωθεί.
Κρίσιμος περιοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι και ο αριθμός των εκτοξευτών. Έρευνα του βρετανικού CIR δείχνει ότι οι διαθέσιμες υποδομές έχουν μειωθεί τουλάχιστον στο μισό τον τελευταίο χρόνο, εξαιτίας ισραηλινών και αμερικανικών πληγμάτων, με περαιτέρω απώλειες τις τελευταίες πέντε ημέρες.
Αν τα αποθέματα πυραύλων και drones εξαντληθούν ή περιοριστούν σημαντικά, το Ιράν θα μπορούσε να στραφεί σε εναλλακτικά μέσα αποτροπής, όπως η πόντιση θαλάσσιων ναρκών — μια κίνηση που θα κλιμάκωνε επικίνδυνα την ένταση στον Περσικό Κόλπο, όπως αναφέρει το Reuters.
Τραμπ: Το Ιράν «ξεμένει από πυραύλους και εκτοξευτές»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη 3 Μαρτίου, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο POLITICO, ότι το Ιράν «ξεμένει» από κρίσιμα οπλικά μέσα, υποστηρίζοντας πως η στρατιωτική του δυνατότητα φθίνει καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα του.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών, ο Τραμπ είπε ότι η Τεχεράνη αναμένεται να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους για λίγο», αλλά ισχυρίστηκε ότι οι ιρανικές δυνάμεις υφίστανται σημαντικές απώλειες σε υποδομές εκτόξευσης. «Ξεμένουν και ξεμένουν από περιοχές από όπου μπορούν να τους ρίχνουν, γιατί αποδεκατίζονται», είπε, προσθέτοντας: «Ξεμένουν από εκτοξευτές».
Η συγκεκριμένη εκτίμηση, όπως σημειώνεται, δεν είχε παρουσιαστεί στη δημόσια ενημέρωση του Πενταγώνου τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ούτε είχε διατυπωθεί δημόσια από άλλους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.
- Μπορεί το Ιράν να ξεμείνει από πυραύλους και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του;
- Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
- Πού κείται τελικά η Κύπρος;
- Τα δύο γρήγορα γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στο ΟΦΗ (vids)
- Αεροπορικές: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει χάος στις μετακινήσεις
- ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
- Super League: «Εμφύλιοι» διαιτητών για να μην τιμωρούνται
- Hatzidakis: Greece Will Move to Cut Energy Costs for Industry
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις