Μπορεί το Ιράν να ξεμείνει από πυραύλους και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του;

Τα αποθέματα στρατηγικών πυραύλων αποτελούν ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία της Τεχεράνης, σύμφωνα με πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6. Όπως επισημαίνει, η Ρωσία δεν βρίσκεται σε θέση να αναπληρώσει ουσιαστικά τα ιρανικά αποθέματα, ενώ η Κίνα θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική: μια ανοιχτή παροχή σοβαρού στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν θα έπληττε τις σχέσεις της με τα κράτη του Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

Σύμφωνα με δεύτερη δυτική πηγή πληροφοριών, τα αποθέματα είχαν ήδη μειωθεί, καθώς η Τεχεράνη εξόπλιζε τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη. Η φθορά εντάθηκε κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ισραήλ τον Ιούνιο, αν και –σύμφωνα με ισραηλινές στρατιωτικές εκτιμήσεις– μέρος των αποθεμάτων έχει έκτοτε αναπληρωθεί.

Κρίσιμος περιοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι και ο αριθμός των εκτοξευτών. Έρευνα του βρετανικού CIR δείχνει ότι οι διαθέσιμες υποδομές έχουν μειωθεί τουλάχιστον στο μισό τον τελευταίο χρόνο, εξαιτίας ισραηλινών και αμερικανικών πληγμάτων, με περαιτέρω απώλειες τις τελευταίες πέντε ημέρες.

Αν τα αποθέματα πυραύλων και drones εξαντληθούν ή περιοριστούν σημαντικά, το Ιράν θα μπορούσε να στραφεί σε εναλλακτικά μέσα αποτροπής, όπως η πόντιση θαλάσσιων ναρκών — μια κίνηση που θα κλιμάκωνε επικίνδυνα την ένταση στον Περσικό Κόλπο, όπως αναφέρει το Reuters.

Τραμπ: Το Ιράν «ξεμένει από πυραύλους και εκτοξευτές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη 3 Μαρτίου, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο POLITICO, ότι το Ιράν «ξεμένει» από κρίσιμα οπλικά μέσα, υποστηρίζοντας πως η στρατιωτική του δυνατότητα φθίνει καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα του.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών, ο Τραμπ είπε ότι η Τεχεράνη αναμένεται να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους για λίγο», αλλά ισχυρίστηκε ότι οι ιρανικές δυνάμεις υφίστανται σημαντικές απώλειες σε υποδομές εκτόξευσης. «Ξεμένουν και ξεμένουν από περιοχές από όπου μπορούν να τους ρίχνουν, γιατί αποδεκατίζονται», είπε, προσθέτοντας: «Ξεμένουν από εκτοξευτές».

Η συγκεκριμένη εκτίμηση, όπως σημειώνεται, δεν είχε παρουσιαστεί στη δημόσια ενημέρωση του Πενταγώνου τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ούτε είχε διατυπωθεί δημόσια από άλλους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.