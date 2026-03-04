Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν

Η CIA εργάζεται για τον εξοπλισμό των κουρδικών δυνάμεων με στόχο την υποκίνηση λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο CNN πολλά άτομα που είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με ιρανικές ομάδες της αντιπολίτευσης και κουρδικούς ηγέτες στο Ιράκ σχετικά με την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι ιρανικές κουρδικές ένοπλες ομάδες διαθέτουν χιλιάδες δυνάμεις που επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων Ιράκ-Ιράν, κυρίως στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ.

Αρκετές από τις ομάδες έχουν εκδώσει δημόσιες δηλώσεις από την αρχή του πολέμου, υπονοώντας επικείμενη δράση και προτρέποντας τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποστατήσουν.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει επιτεθεί σε κουρδικές ομάδες και δήλωσε την Τρίτη 3 Μαρτίοτ ότι στόχευσε κουρδικές δυνάμεις με δεκάδες drones.

Επίσης την Τρίτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χιτζρί, σύμφωνα με έναν ανώτερο Ιρανό Κουρδό αξιωματούχο.

Το KDPI ήταν μία από τις ομάδες που στοχεύθηκαν από το IRGC.

This is the Best Analysis on CIA/Mossad-Backed Iran Riots – Israel/US crashed value of Iran currency

– Caused merchant class to protest

– Activated CIA/Mossad-backed Kurds & MEK rioters to cause violence & pressure Gov collapse

– Iran w/help from China & Russia shut it down pic.twitter.com/7A9LLUjIz3 — GenXGirl (@GenXGirl1994) January 21, 2026

Κούρδοι του Ιράν και του Ιράκ

Οι ιρανοκουρδικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν, τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο ανώτερος ιρανόκουρδός αξιωματούχος στο CNN.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα», είπε η πηγή, εξηγώντας το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης. Η πηγή πρόσθεσε ότι οι πολιτοφυλακές αναμένουν την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τους Ιρανούς Κούρδους ηγέτες την Κυριακή για να συζητήσουν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ και οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν καθώς η αποστολή προχωρά, σύμφωνα με δύο Αμερικάνους αξιωματούχους και μια τρίτη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συνομιλίες, όπως ανέφερε πρώτος ο Axios.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να οπλιστούν οι κουρδικές ομάδες του Ιράν θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ιρακινών Κούρδων για να επιτραπεί η διακίνηση των όπλων και η χρήση του Ιρακινού Κουρδιστάν ως βάσης εκτόξευσης.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συζητήσεις είπε ότι η ιδέα θα ήταν οι κουρδικές ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και να τις καθηλώσουν, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος των άοπλων Ιρανών στις μεγάλες πόλεις χωρίς να υποστούν ξανά σφαγή, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των ταραχών τον Ιανουάριο.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σπορά του χάους στην περιοχή και να εξαντλήσουν τους στρατιωτικούς πόρους του ιρανικού καθεστώτος.

Άλλες ιδέες επικεντρώνονται στο αν οι Κούρδοι θα μπορούσαν να καταλάβουν και να διατηρήσουν εδάφη στο βόρειο τμήμα του Ιράν, δημιουργώντας έτσι μια ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει αυτή την είδηση, σύμφωνα με το CNN.

«An Iranian Kurdish senior leader told us Iranian Kurdish forces are preparing a ground operation inside western Iran in coming days with support of US and Israel, and Trump had «positive» conversation today with KDPI.»@clarissaward reports from Erbilhttps://t.co/tMJAtQPjZZ pic.twitter.com/7t8e59Y8I4 — Lauren Cone (@LConeCNN) March 4, 2026

«Προφανής προσπάθεια να ξεκινήσει» μια εξέγερση

Ο Άλεξ Πλίτσας, αναλυτής εθνικής ασφάλειας του CNN και πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «προσπαθούν σαφώς να ξεκινήσουν» τη διαδικασία ανατροπής του καθεστώτος από τους Ιρανούς, οπλίζοντας τους Κούρδους, έναν ιστορικό περιφερειακό σύμμαχο των ΗΠΑ.

«Ο ιρανικός λαός είναι γενικά άοπλος στο σύνολό του και, εκτός αν καταρρεύσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, θα είναι δύσκολο να αναλάβει την εξουσία, εκτός αν κάποιος τον οπλίσει», δήλωσε ο Πλίτσας στο CNN.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι αυτό θα εμπνεύσει και άλλους στο Ιράν να κάνουν το ίδιο».

Η Τζεν Γκαβίτο, πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ειδίκευση στη Μέση Ανατολή υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι ανησυχεί για το αν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι επιπτώσεις του οπλισμού των Κούρδων.

«Ήδη αντιμετωπίζουμε μια ασταθή κατάσταση ασφάλειας και στις δύο πλευρές των συνόρων», δήλωσε η Γκαβίτο στο CNN. «Αυτό έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ιρακινή κυριαρχία και ουσιαστικά να ενδυναμώσει ένοπλες πολιτοφυλακές χωρίς λογοδοσία και με ελάχιστη κατανόηση του τι μπορεί να προκαλέσει».

«Δεν είναι τόσο απλό»

Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός έχει επιτεθεί σε ιρανικά στρατιωτικά και αστυνομικά φυλάκια κατά μήκος των συνόρων του με το Ιράκ, εν μέρει για να προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανή εισροή ένοπλων κουρδικών δυνάμεων στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις είναι πιθανό να ενταθούν τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, οποιαδήποτε υποστήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ προς τις κουρδικές δυνάμεις εδάφους που έχουν ως αποστολή να βοηθήσουν στην ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος θα πρέπει να είναι εκτεταμένη, ανέφεραν άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν σταθερά ότι οι Ιρανοί Κούρδοι δεν διαθέτουν επί του παρόντος την επιρροή ή τους πόρους για να υποστηρίξουν μια επιτυχημένη εξέγερση κατά της κυβέρνησης, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Και τα κουρδικά κόμματα του Ιράν αναζητούν πολιτικές διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ πριν δεσμευτούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια αντίστασης, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Οι κουρδικές ομάδες της αντιπολίτευσης είναι επίσης διχασμένες, με ιστορικό εντάσεων, διαφορετικές ιδεολογίες και ανταγωνιστικές ατζέντες, και ορισμένοι αξιωματούχοι του Τραμπ που έχουν συμμετάσχει στις συζητήσεις για την υποστήριξη των ομάδων αυτών έχουν ανησυχίες σχετικά με τα κίνητρά τους για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι έχουν θέσει το ερώτημα αν αυτή η δυναμική θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και των Κούρδων, δεδομένης της εμπιστοσύνης που απαιτείται για αυτό το είδος συνεργασίας.

«Μπορεί να μην είναι τόσο απλό όσο το να πείσουν οι Αμερικανοί μια δύναμη να πολεμήσει για λογαριασμό τους», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που σκέφτονται τα δικά τους συμφέροντα, και το ερώτημα είναι αν η συμμετοχή τους συνάδει με αυτά».

US arm the Kurds to topple regime in Iran? More likely to unify the Kurds than march on Tehran and widen the war to Turkey, Syria and Iraq — destabilizing vast parts if the Middle East. pic.twitter.com/PTc7ITy6Qh — Robert A. Pape (@ProfessorPape) March 4, 2026

Οι ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία με τις κουρδικές δυνάμεις

Ο κουρδικός λαός είναι μια εθνοτική μειονότητα χωρίς επίσημο κράτος.

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 25-30 εκατομμύρια Κούρδοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν σε μια περιοχή που εκτείνεται σε τμήματα της Τουρκίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Συρίας και της Αρμενίας.

Οι περισσότεροι Κούρδοι είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, αλλά ο κουρδικός πληθυσμός έχει ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές παραδόσεις, καθώς και μια ποικιλία διαλέκτων.

Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν προειδοποιήσει ιδιωτικά για την απογοήτευση που έχουν αισθανθεί οι κουρδικές δυνάμεις κατά τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ στο παρελθόν, καθώς και για τις συχνές καταγγελίες τους ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τους Αμερικανούς.

«Υπάρχει η ανησυχία ότι αν η εξέγερση αποτύχει και οι ΗΠΑ αποσυρθούν, αυτό θα ενισχύσει την αφήγηση της εγκατάλειψης των Κούρδων», είπε ο Πλίτσας.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Τζιμ Μάτις, παραιτήθηκε εν μέρει επειδή ο Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία κατά την πρώτη θητεία του, κάτι που ο Μάτις θεώρησε ως απαράδεκτη εγκατάλειψη των κουρδικών συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες του Ιράκ που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, η υπηρεσία διαθέτει επί του παρόντος ένα φυλάκιο στο ιρακινό Κουρδιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης προξενείο στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, και αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις είναι σταθμευμένες εκεί στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του ISIS.

Ορισμένοι Κούρδοι ήλπιζαν ότι, σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία τους με τις αμερικανικές δυνάμεις, η ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ θα αποκτούσε την ανεξαρτησία της, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Οι ΗΠΑ επίσης στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας (SDF) τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της εκστρατείας τους για την καταπολέμηση των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία.

Τον Ιανουάριο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι ο σκοπός της συμμαχίας των ΗΠΑ με τις SDF είχε «σε μεγάλο βαθμό λήξει».