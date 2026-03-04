newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 15:38
Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 16:50

Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Spotlight

Η CIA εργάζεται για τον εξοπλισμό των κουρδικών δυνάμεων με στόχο την υποκίνηση λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο CNN πολλά άτομα που είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με ιρανικές ομάδες της αντιπολίτευσης και κουρδικούς ηγέτες στο Ιράκ σχετικά με την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι ιρανικές κουρδικές ένοπλες ομάδες διαθέτουν χιλιάδες δυνάμεις που επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων Ιράκ-Ιράν, κυρίως στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ.

Αρκετές από τις ομάδες έχουν εκδώσει δημόσιες δηλώσεις από την αρχή του πολέμου, υπονοώντας επικείμενη δράση και προτρέποντας τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποστατήσουν.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει επιτεθεί σε κουρδικές ομάδες και δήλωσε την Τρίτη  3 Μαρτίοτ ότι στόχευσε κουρδικές δυνάμεις με δεκάδες drones.

Επίσης την Τρίτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χιτζρί, σύμφωνα με έναν ανώτερο Ιρανό Κουρδό αξιωματούχο.

Το KDPI ήταν μία από τις ομάδες που στοχεύθηκαν από το IRGC.

Κούρδοι του Ιράν και του Ιράκ

Οι ιρανοκουρδικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν, τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο ανώτερος ιρανόκουρδός αξιωματούχος στο CNN.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα», είπε η πηγή, εξηγώντας το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης. Η πηγή πρόσθεσε ότι οι πολιτοφυλακές αναμένουν την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τους Ιρανούς Κούρδους ηγέτες την Κυριακή για να συζητήσουν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ και οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν καθώς η αποστολή προχωρά, σύμφωνα με δύο Αμερικάνους αξιωματούχους και μια τρίτη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συνομιλίες, όπως ανέφερε πρώτος ο Axios.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να οπλιστούν οι κουρδικές ομάδες του Ιράν θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ιρακινών Κούρδων για να επιτραπεί η διακίνηση των όπλων και η χρήση του Ιρακινού Κουρδιστάν ως βάσης εκτόξευσης.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συζητήσεις είπε ότι η ιδέα θα ήταν οι κουρδικές ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και να τις καθηλώσουν, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος των άοπλων Ιρανών στις μεγάλες πόλεις χωρίς να υποστούν ξανά σφαγή, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των ταραχών τον Ιανουάριο.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σπορά του χάους στην περιοχή και να εξαντλήσουν τους στρατιωτικούς πόρους του ιρανικού καθεστώτος.

Άλλες ιδέες επικεντρώνονται στο αν οι Κούρδοι θα μπορούσαν να καταλάβουν και να διατηρήσουν εδάφη στο βόρειο τμήμα του Ιράν, δημιουργώντας έτσι μια ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει αυτή την είδηση, σύμφωνα με το CNN.

«Προφανής προσπάθεια να ξεκινήσει» μια εξέγερση

Ο Άλεξ Πλίτσας, αναλυτής εθνικής ασφάλειας του CNN και πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «προσπαθούν σαφώς να ξεκινήσουν» τη διαδικασία ανατροπής του καθεστώτος από τους Ιρανούς, οπλίζοντας τους Κούρδους, έναν ιστορικό περιφερειακό σύμμαχο των ΗΠΑ.

«Ο ιρανικός λαός είναι γενικά άοπλος στο σύνολό του και, εκτός αν καταρρεύσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, θα είναι δύσκολο να αναλάβει την εξουσία, εκτός αν κάποιος τον οπλίσει», δήλωσε ο Πλίτσας στο CNN.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι αυτό θα εμπνεύσει και άλλους στο Ιράν να κάνουν το ίδιο».

Η Τζεν Γκαβίτο, πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ειδίκευση στη Μέση Ανατολή υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι ανησυχεί για το αν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι επιπτώσεις του οπλισμού των Κούρδων.

«Ήδη αντιμετωπίζουμε μια ασταθή κατάσταση ασφάλειας και στις δύο πλευρές των συνόρων», δήλωσε η Γκαβίτο στο CNN. «Αυτό έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ιρακινή κυριαρχία και ουσιαστικά να ενδυναμώσει ένοπλες πολιτοφυλακές χωρίς λογοδοσία και με ελάχιστη κατανόηση του τι μπορεί να προκαλέσει».

«Δεν είναι τόσο απλό»

Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός έχει επιτεθεί σε ιρανικά στρατιωτικά και αστυνομικά φυλάκια κατά μήκος των συνόρων του με το Ιράκ, εν μέρει για να προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανή εισροή ένοπλων κουρδικών δυνάμεων στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις είναι πιθανό να ενταθούν τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, οποιαδήποτε υποστήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ προς τις κουρδικές δυνάμεις εδάφους που έχουν ως αποστολή να βοηθήσουν στην ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος θα πρέπει να είναι εκτεταμένη, ανέφεραν άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν σταθερά ότι οι Ιρανοί Κούρδοι δεν διαθέτουν επί του παρόντος την επιρροή ή τους πόρους για να υποστηρίξουν μια επιτυχημένη εξέγερση κατά της κυβέρνησης, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Και τα κουρδικά κόμματα του Ιράν αναζητούν πολιτικές διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ πριν δεσμευτούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια αντίστασης, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Οι κουρδικές ομάδες της αντιπολίτευσης είναι επίσης διχασμένες, με ιστορικό εντάσεων, διαφορετικές ιδεολογίες και ανταγωνιστικές ατζέντες, και ορισμένοι αξιωματούχοι του Τραμπ που έχουν συμμετάσχει στις συζητήσεις για την υποστήριξη των ομάδων αυτών έχουν ανησυχίες σχετικά με τα κίνητρά τους για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι έχουν θέσει το ερώτημα αν αυτή η δυναμική θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και των Κούρδων, δεδομένης της εμπιστοσύνης που απαιτείται για αυτό το είδος συνεργασίας.

«Μπορεί να μην είναι τόσο απλό όσο το να πείσουν οι Αμερικανοί μια δύναμη να πολεμήσει για λογαριασμό τους», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που σκέφτονται τα δικά τους συμφέροντα, και το ερώτημα είναι αν η συμμετοχή τους συνάδει με αυτά».

Οι ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία με τις κουρδικές δυνάμεις

Ο κουρδικός λαός είναι μια εθνοτική μειονότητα χωρίς επίσημο κράτος.

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 25-30 εκατομμύρια Κούρδοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν σε μια περιοχή που εκτείνεται σε τμήματα της Τουρκίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Συρίας και της Αρμενίας.

Οι περισσότεροι Κούρδοι είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, αλλά ο κουρδικός πληθυσμός έχει ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές παραδόσεις, καθώς και μια ποικιλία διαλέκτων.

Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν προειδοποιήσει ιδιωτικά για την απογοήτευση που έχουν αισθανθεί οι κουρδικές δυνάμεις κατά τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ στο παρελθόν, καθώς και για τις συχνές καταγγελίες τους ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τους Αμερικανούς. 

«Υπάρχει η ανησυχία ότι αν η εξέγερση αποτύχει και οι ΗΠΑ αποσυρθούν, αυτό θα ενισχύσει την αφήγηση της εγκατάλειψης των Κούρδων», είπε ο Πλίτσας.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Τζιμ Μάτις, παραιτήθηκε εν μέρει επειδή ο Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία κατά την πρώτη θητεία του, κάτι που ο Μάτις θεώρησε ως απαράδεκτη εγκατάλειψη των κουρδικών συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες του Ιράκ που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, η υπηρεσία διαθέτει επί του παρόντος ένα φυλάκιο στο ιρακινό Κουρδιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης προξενείο στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, και αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις είναι σταθμευμένες εκεί στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του ISIS.

Ορισμένοι Κούρδοι ήλπιζαν ότι, σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία τους με τις αμερικανικές δυνάμεις, η ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ θα αποκτούσε την ανεξαρτησία της, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Οι ΗΠΑ επίσης στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας (SDF) τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της εκστρατείας τους για την καταπολέμηση των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία.

Τον Ιανουάριο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι ο σκοπός της συμμαχίας των ΗΠΑ με τις SDF είχε «σε μεγάλο βαθμό λήξει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Κόσμος
Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Ντουμπάι: «Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» – Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους
Στα ΗΑΕ 04.03.26

«Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» - Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί» είπε ο υφυπ. Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26

Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Όταν έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί, οι πιο ενθουσιώδεις και άμεσες ζητωκραυγές ήρθαν από το Ισραήλ... 

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: «Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

«Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Ιράν έκανε σήμερα ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύνταξη
Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας – «Το Ιράν επιχείρησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ»
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 04.03.26 Upd: 16:41

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας - «Το Ιράν επιχείρησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ»

Η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σέρνει όλη τη Μέση Ανατολή στην άβυσσο του πολέμου - Ιρανικά αντίποινα - Αναβλήθηκε ο δημόσιος αποχαιρετισμός του Αλί Χαμενεΐ

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση
Λουξεμβούργο 04.03.26

Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση

«Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα απέναντι σε μια ανησυχητική και βαθιά κρίση», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Σύνταξη
#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
Παρέμβαση 04.03.26

#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας

Ο πολύ ψηλός για να πάει στο μέτωπο Μπάρον Τραμπ είναι στο μάτι του κυκλώνα με πολλούς να θυμούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο