Από την Ουκρανία στο Ιράν: «Αντέχουν» κι άλλο τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ;

Παρά την ευρεία χρήση κορυφαίων και ακριβών συστημάτων (όπως οι πύραυλοι αναχαίτισης Patriot, THAAD και οι πύραυλοι Tomahawk) στις αρχές της σύγκρουσης με το Ιράν, η ηγεσία του αμερικανικού Πενταγώνου υποβαθμίζει τις ανησυχίες περί έλλειψης πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα αμερικανικά αποθέματα όπλων μεσαίας κατηγορίας είναι «ουσιαστικά απεριόριστα».

Σύμφωνα με την Washington Post, καθώς πλέον οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει αεροπορική υπεροχή, ο στρατός σχεδιάζει να σταματήσει να αντλεί από τα πιο εξελιγμένα αποθέματά του και να στραφεί σε φθηνότερες, κατευθυνόμενες βόμβες βαρύτητας, οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, τα αμερικανικά αποθέματα έχουν ήδη δεχθεί πίεση. Χρόνια περικοπών, η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και η πρόσφατη εμπλοκή της κυβέρνησης Τραμπ σε πολλαπλά στρατιωτικά μέτωπα (σε 7 διαφορετικές χώρες) έχουν μειώσει τα διαθέσιμα πυρομαχικά.

Η μεγαλύτερη ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι και μέλη του Κογκρέσου είναι ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα «στραγγίξει» τα αποθέματα που προορίζονται για τον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό.

Μια τέτοια εξέλιξη θα άφηνε τις ΗΠΑ χωρίς τα απαραίτητα πυρομαχικά για να αποτρέψουν ή να αντιμετωπίσουν μια μελλοντική απειλή από την Κίνα, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν.

Για την κάλυψη αυτών των κενών, το Κογκρέσο αναμένεται να κληθεί σύντομα να εγκρίνει νέα συμπληρωματικά κονδύλια δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε να αναπληρωθεί το οπλοστάσιο.