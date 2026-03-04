Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέπληξαν για άλλη μια φορά τη διεθνή κοινότητα. Οι αισιόδοξες δηλώσεις των ιρανών αξιωματούχων μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με τις ΗΠΑ μετατράπηκαν σε σοκ μετά τη στοχευμένη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και μιας ομάδας υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων το Σάββατο το πρωί, στο «εναρκτήριο λάκτισμα» μιας κοινής αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης.

Αναλυτές περιγράφουν ένα καθεστώς που ενεργεί πλέον με γνώμονα την επιβίωση και όχι τη λογική

Η περιοχή έχει πλέον βυθιστεί στην αβεβαιότητα μιας άνευ προηγουμένου στρατιωτικής σύγκρουσης που κανείς δεν γνωρίζει τι μας επιφυλάσσει. Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Παρ’ όλα αυτά, απέχει πολύ από το να παραδοθεί. Έχει ήδη προσπαθήσει να ανασυνταχθεί σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο έχει χρησιμοποιήσει τους βαλλιστικούς του πυραύλους για να χτυπήσει το Ισραήλ, καθώς και τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Επίσης, υλοποίησε την απειλή να αποκλείσει στα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για την εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων από την περιοχή προς τον υπόλοιπο κόσμο, προκαλώντας αναταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Με γνώμονα την επιβίωση

Αναλυτές περιγράφουν ένα καθεστώς που ενεργεί πλέον με γνώμονα την επιβίωση και όχι τη λογική και προσπαθούν να «διαβάσουν» τις πιθανότητες για κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν, σύμφωνα με την thejewishindependent, προσπαθεί τώρα να κερδίσει χρόνο ελπίζοντας ότι οι συσσωρευμένες ζημίες στις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους, ο κλονισμός στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και οι εγχώριες και διεθνείς πιέσεις στον Τραμπ θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να σταματήσουν την εκστρατεία πριν το καθεστώς φτάσει στο όριο αντοχής του.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι που επικαλείται το ynet αναφέρουν ότι από την έναρξη της επιχείρησης, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει συμπεριφερθεί με τρόπο «σχεδόν αυτοκτονικό».

Στη διεθνή κοινότητα γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί η στρατηγική λογική πίσω από τις κινήσεις της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, η επιβίωση και η διατήρηση του ιδεολογικού πλαισίου του καθεστώτος φαίνεται να είναι η κινητήρια δύναμη.

Εκτιμούν ότι το Ιράν προσπαθεί να χτυπήσει το Ισραήλ όσο το δυνατόν πιο σκληρά, διατηρώντας παράλληλα επαρκή στρατιωτική ικανότητα για να αντέξει.

Στέκονται στο γεγονός πως το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παρά κατά του Ισραήλ, μια κίνηση που, όπως είπαν, δεν οφειλόταν σε μεγαλύτερη εχθρότητα προς τα ΗΑΕ, αλλά σε μια προσπάθεια επίδειξης περιφερειακής δύναμης και αποτρεπτικής ισχύ.

Το καθεστώς παλεύει για την επιβίωσή του και μοιάζει με «πληγωμένο ζώο» που πιθανότατα θα είναι πολύ πιο επιθετικό τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς η επιβίωσή του βρίσκεται σε κίνδυνο, σημειώνει η ανάλυση του TJI.

Υπάρχει πιθανότητα για κατάπαυση του πυρός;

Οι συνθήκες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια παρατεταμένη στρατιωτική σύγκρουση, η οποία πιθανότατα θα γίνει πολύ πιο καταστροφική πριν ανακηρυχθεί «νικητής» ή προσδιοριστεί μια εναλλακτική «στρατηγική εξόδου».

Πηγές των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών αναφέρουν ότι το Ιράν εισήλθε στον πόλεμο εξαντλημένο και το Ισραήλ προετοιμάζεται για σενάρια στα οποία η Τεχεράνη ενδέχεται να επιδιώξει να προκαλέσει την έκπληξη συμφωνώντας σε κατάπαυση του πυρός, παρόλο που οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν δεν θα έχει καμία πρόθεση να τηρήσει πλήρως τέτοιες συμφωνίες.

Όμως, χωρίς «στρατεύματα στο έδαφος», η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία για την ανατροπή του καθεστώτος εξαρτάται από την αντίδραση του ιρανικού λαού και την προθυμία του να διακινδυνεύσει να αντιμετωπίσει τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.