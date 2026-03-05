Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Στήριξη στην Κύπρο αλλά καμία εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση να τονίζει πως «η χώρα δεν έχει καμία επιθετική διάθεση».

Μιλώντας στο MEGA ο βουλευτής Β’ Πειραιώς με τη ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, επισήμανε πως «ήταν καθήκον της χώρας μας, υποχρέωση της χώρας μας να συνδράμει αμυντικά στην αδελφή Κύπρο. Ο ελληνισμός αποτελείται από δύο κράτη, είναι όμως ενιαίος, είναι αδιαίρετος. Από κει και πέρα, προφανώς η χώρα μας δεν έχει καμία επιθετική διάθεση και δεν έχει ποτέ τέτοιου είδους προσανατολισμό. Είναι όμως καθαρό ότι στην αδελφή Κύπρο έπρεπε να σπεύσουμε και θεωρώ ότι κάναμε πάρα πολύ καλά, με τη δύναμη την οποία έχουμε παρουσιαστεί και προφανώς εμείς δεν έχουμε καμία επιθετική κατεύθυνση. Είναι μία ευαίσθητη εθνικά περιοχή η Κάρπαθος, θεωρώ ότι ήταν μία σωστή αποστολή, με την έννοια ότι θωρακίζουμε και ένα ακόμα πεδίο του ελληνισμού».

Σχολιάζοντας τις αναφορές του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, υποστήριξε ότι «από όσο κατάλαβα είπε την άποψή του. Γιατί όταν κάποιος δεν τεκμηριώνει κάτι, λέει άποψη. Δεν ξέρω τι έχει αλάθητο και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. Ας προσκομίσει τα στοιχεία, γιατί από κει και πέρα εγώ θεωρώ ότι απλά είναι η γνώμη του. Και θα είναι καλό να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα. Επαναλαμβάνω, και είναι πολύ σημαντικό, αυτά είναι εθνικά ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν τις στενές ιδεολογικές κομματικές γραμμές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν επιλέξει να μην θέλουν να ενημερωθούν γι’ αυτή την κατάσταση. Σε αυτό το μπλοκ, κάποιοι επέλεξαν έναν διαφορετικό δρόμο και χαίρομαι γι’ αυτό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πολιτικοί αρχηγοί δεν θέλουν να ενημερωθούν για μία τόσο σύνθετη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας. Από κει και πέρα, ο κ. Κουτσούμπας αν έχει κάτι να πει, να το πει με στοιχεία. Από κει και πέρα, αν δεν το πει με στοιχεία, είναι απλά η γνώμη του. Πάντοτε για τα μεγάλα θέματα θεωρώ ότι όχι μόνο σε επίπεδο των δύο πρώτων κομμάτων, αλλά συνολικά θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση».

Τέλος, επισήμανε, σε σχέση με το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών που ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και η Νέα Αριστερά, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ για πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα, δεν έκανε Συμβούλιο Αρχηγών. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν προκύπτει κάποια ανάγκη. Με τον κ. Ανδρουλάκη η κόντρα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Όμως ο κ. Ανδρουλάκης ήρθε».

Γλαβίνας: Η Ελλάδα οφείλει να συνδράμει στην Κύπρο, καμία εμπλοκή όμως στον πόλεμο

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Θανάσης Γλαβίνας, τόνισε πως η Ελλάδα οφείλει να συνδράμει στην Κύπρο, επισημαίνοντας όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν έχει τη νομιμοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

«Εφόσον η Κύπρος εμπλέκεται ή με κάποιο τρόπο δέχτηκε ή πήγε να δεχτεί κάποια σχετική επίθεση από Drone – ήταν άμεσα, άμεση ανάγκη ενεργοποίησης της εθνικής στρατηγικής. Μια εθνική στρατηγική η οποία δεν διαμορφώνεται σήμερα, έχει διαμορφωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η οποία λέει ότι σε περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος για την Κύπρο, η Ελλάδα οφείλει να συνδράμει. Οφείλει να είναι εκεί δίπλα, να υπερασπιστεί. Οφείλουν τα πολιτικά κόμματα αυτή την εθνική στρατηγική να τη συνεννοηθούνε, να την υποστηρίξουν, να την ενθαρρύνουν και γι’ αυτό νομίζω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία σε τέτοια κρίσιμα γεωπολιτικά θέματα, τα οποία νομίζω έχουν ταράξει όλη τη χώρα και πολύς κόσμος είναι ανήσυχος πραγματικά», τόνισε.

Πρόσθεσε πως «παράλληλα, με την υποστήριξη της Κύπρου, είναι δεδομένο, η Ελλάδα να μην εμπλακεί. Εμείς το λέμε και προληπτικά αν θέλετε και προκαταβολικά. Να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν έχει τη νομιμοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει αυτή τη βάση η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί. Αυτό δεν σημαίνει κανείς ότι υποστηρίζει το καθεστώς των μουλάδων και τα όσα αυτοί έπραξαν. Απέναντι στην Αμερική και απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος με τις ενέργειές του και στη Βενεζουέλα είχαμε αντιταχθεί, και στις ενέργειές του τώρα στο Ιράν, αντιτασσόμαστε και λέμε ότι δεν μπορεί ο κόσμος να γίνει ένα παιχνίδι πολέμου που αυτό θα επηρεάζει, όπως είπε ο πρόεδρος Σάντσεθ, τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών, χωρίς να το λαμβάνει αυτό κανείς υπόψη.

Όπως είπε ο κ. Γλαβίνας, «η Ελλάδα σε αυτή την πολεμική εμπλοκή η οποία βρίσκεται και κοντά μας και μπορεί να μας επηρεάσει -δεν ξέρω αν το βεληνεκές φτάνει ή δε φτάνει, ακούμε διάφορες απόψεις- η Ελλάδα οφείλει ως παράγοντας σταθερότητας και ως χώρα η οποία παλεύει και αγωνίζεται διαχρονικά για την ειρήνη και την επικράτηση του διεθνούς δικαίου, να μην έχει καμία εμπλοκή. Δεν είπαμε ότι η κυβέρνηση θα μας βάλει σε πόλεμο. Η κάθε χώρα εντός της Ευρώπης έχει τις δικές της οπτικές και τις δικές της προσλαμβάνουσες και τα δικά της αν θέλετε γεωπολιτικά συμφέροντα και παιχνίδια. Η Ευρώπη να έχει ενιαία στάση. Κινδυνεύει ένα κράτος –αν κινδυνεύει– ευρωπαϊκό, όπως είναι η Κύπρος; Το οποίο υπενθυμίζω ότι το έβαλε το ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να βλέπουμε τις διαχρονικές αξίες της εξωτερικής πολιτικής και των αποφάσεων της χώρας; Ναι, όλοι εκεί πρέπει να συνδράμουν. Έπρεπε η Ευρώπη να είναι παρούσα σε πολύ πιο γρήγορο στάδιο και νομίζω η Ελλάδα το ‘κανε πρώτη και ακολούθησαν και άλλες χώρες, η Γαλλία και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα με την απεμπλοκή της, την απόλυτη απεμπλοκή της από τον πόλεμο και την στήριξη στην Κύπρο κινείται φυσικά στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η εθνική πολιτική».

Νοτοπούλου: Επικίνδυνες τοποθετήσεις από τον Α. Γεωργιάδη για να μετατοπίσει τη συζήτηση στα ελληνοτουρκικά

Για το κοινό κείμενο Ραγκούση-Μαντζουράνη η βουλεύτρια Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου σχολίασε πως «δεν βρήκα καμία αντιπαράθεση και καμία διαφορά. Το ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν και μία προσωπική τακτική αν θέλετε να δηλώνουν τις δικές τους θέσεις με δημόσιες παρεμβάσεις, δεν νομίζω ότι απαγορεύεται, ούτε ότι είναι μεμπτό. Το αντίθετο. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η θέση μας ήταν από την αρχή ξεκάθαρη. Τασσόμαστε απολύτως υπέρ και εμφατικά για τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η χώρα μας οφείλει να συνδράμει την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει τη στήριξη στην Κύπρο. Δεν είναι προς διαπραγμάτευση αυτό. Ούτε είπε ποτέ κάτι διαφορετικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς στο πλαίσιο αυτό η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς ήταν λάθος. Και σοβαρό λάθος. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρεώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ».

Σύμφωνα με την ίδια, ήταν πολύ ξεκάθαρη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Όπως είπε, «πολύ ξεκάθαρη ήταν η στάση μας, όπως πολύ ξεκάθαρη από την αρχή ήταν και η καταδίκη της επέμβασης της στρατιωτικής από την Αμερική και το Ισραήλ, γιατί δεν έχει καμία νομιμοποίηση, διότι η λύση είναι διπλωματία, διότι συμπαραστεκόμαστε απόλυτα στο αίτημα του ιρανικού λαού απέναντι σε ένα θεοκρατικό καθεστώς απολυταρχικό, αντιδημοκρατικό, να έχει μία ειρηνική διέξοδο, δημοκρατική διέξοδο. Νομίζω πως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πράγματι και τρομακτική και κρίσιμη».

Επανέλαβε το αίτημα του κ. Φάμελλου περί σύγκλησης συμβουλίου πολιτικών αρχηγών, υπογραμμίζοντας πως «δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτό δεν το κάνει δεκτό ο πρωθυπουργός. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι επιχειρεί μία τόσο κρίσιμη κατάσταση να την χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά για αντιπολιτευτικούς λόγους. Αυτό φαίνεται, και από πιο επικίνδυνες τοποθετήσεις του Α. Γεωργιάδη που επιχειρεί –και όχι μόνο- να μετατοπίσει τη συζήτηση στα ελληνοτουρκικά. Επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει από τη στιγμή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να το στηρίξουν και τα άλλα κόμματα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τη συζήτηση, τη συνεννόηση για τόσο κρίσιμα ζητήματα. Από κει και πέρα η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουνε παραπολιτικά και δημοσιεύματα αυτές τις ημέρες. Είναι φανερό ότι είναι μία στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας η οποία επιχειρεί τόσο σοβαρό ζήτημα να το χρησιμοποιήσει αντιπολιτευτικά στην αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία καταρρέει στη συνείδηση του κόσμου, του ελληνικού λαού. Αυτό έκανε ακόμα και με την ψήφο των αποδήμων που συζητούσαμε χθες στη Βουλή και αυτό που κάνει διαρκώς. Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ζητήσουμε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και σε αυτή εμμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από κει και πέρα η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη, η θέση μου είναι ξεκάθαρη και κυρίως αυτό που αφορά τον προοδευτικό κόσμο σήμερα».

