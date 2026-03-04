Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Σε μία αποκάλυψη που θα συζητηθεί προχώρησε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μετά την ομιλία του στη Βουλή.
Σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δυο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου, είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας.
Ερωτηθείς εάν αυτό συνιστά εκτίμηση, ο γενικός γραμματέας απάντησε: «αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε ».
