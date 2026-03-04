Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές

Σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο του Ιράν, που έχει παραδώσει στις φλόγες τη Μέση Ανατολή άσκησε από το βήμα της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Κύριοι της κυβέρνησης, οι εξελίξεις μιλάνε από μόνες τους και κάνουν σκόνη τον εφησυχασμό που καλλιεργούσατε τόσο καιρό, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις επίμονες προειδοποιήσεις του ΚΚΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων.

Οι επιθέσεις ξετινάζουν την προπαγάνδα σας, λέει ο Κουτσούμπας

Αναφερόμενος στα χτυπήματα στις αμερικάνικες βάσεις σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στις εξελίξεις στην Κύπρο, σημείωσε ότι «ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφαλείας, ότι όσο είναι εδώ οι Αμερικάνοι δεν θα μας πειράζει κανείς και άλλα τέτοια φαιδρά».

Αυτά όπως είπε αποδεικνύουν ότι «θα μας πειράξουν, ακριβώς επειδή είναι εδώ οι Αμερικάνοι. Καμιά αξία δεν έχουν ούτε οι διαβεβαιώσεις οι δικές σας ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον πόλεμο, ούτε οι παραινέσεις άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού να μην εμπλακούμε και να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη».

Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές

«Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές, ούτε υπάρχουν για να τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, όπως γυρίζουν και λένε τα τοπικά στελέχη σας. Όσοι αποσυνδέετε το ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, επειδή την έχετε στηρίξει αυτή την παρουσία, είστε υποκριτές και ψεύτες. Οι βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ απέναντι στους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και ποιος ξέρει ποιος έχει σειρά αύριο. Γι’ αυτό και μόνο πρέπει να φύγουν. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται να γίνεται η χώρα του θύτης απέναντι σε άλλους λαούς, προκειμένου να αναβαθμίζεται η θέση της άρχουσας τάξης, δηλαδή όλων αυτών που του κλέβουν τον ιδρώτα» επεσήμανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Και πρόσθεσε πως «οι εικόνες με τις φλεγόμενες αμερικανικές βάσεις στα Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και αλλού, είναι αποστομωτικές. Φυσικά, εμάς μας απασχολούν πάνω από όλα οι συνέπειες που δέχονται οι λαοί αυτών των χωρών που τις φιλοξενούν, όπως και οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Ας μην περιμένουμε μέχρι να δούμε τέτοιες εικόνες και στη Σούδα στην Κρήτη ή στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στον Άραξο, κάτι που μπορεί να μην αργήσει και πολύ».

Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις

Ο Κουτσούμπας επανέλαβε την απαίτηση του ΚΚΕ «εδώ και τώρα να καταγγελθεί η συμφωνία, να κλείσουν οι βάσεις, να ξεκουμπιστούν τελικά οι βάσεις αυτές του θανάτου».

Να επιστρέψουν οι μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων από το εξωτερικό

Ταυτόχρονα, ζήτησε να επιστρέψουν όλες οι μονάδες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό σημειώνοντας πως «επειδή ακούμε τώρα κάτι δηλώσεις που αγγίζουν και τα όρια της φαιδρότητας, για τις ένοπλες δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού»

Και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν η φρεγάτα που έχει σταλεί στην Ερυθρά Θάλασσα και παραδίπλα πυρπολούνται τάνκερ. Εκεί «ποιος ελληνισμός υπάρχει» διερωτήθηκε ο Κουτσούμπας.

«Στη Σαουδική Αραβία που έχετε στείλει πυροβολαρχία Patriot να φυλάει τις εγκαταστάσεις της Aramco οι οποίες βομβαρδίζονται, ποιος ελληνισμός υπάρχει; Τα όπλα και τα τεθωρακισμένα που έχετε στείλει στο καθεστώς Ζελένσκι για τον ελληνισμό τα στείλατε; Αυτό που υπάρχει σε όλα αυτά τα μέρη είναι τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών βεβαίως, τα συμφέροντα μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, ενεργειακών, άλλων ομίλων. Γι’ αυτό τα στέλνετε, για να υπηρετείτε αυτό τον σχεδιασμό και το μεγάλο αφεντικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Όπως είπε «για τον ίδιο λόγο στέλνετε τώρα τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη στην Κύπρο. Όχι για τον ελληνισμό του νησιού, αλλά για να προστατεύουν τις βρετανικές, τις ΝΑΤΟϊκές βάσεις που κατέχουν το 3% του εδάφους του, ενώ ένας άλλος σύμμαχός σας, κι αυτός ΝΑΤΟϊκός στρατός, ο τουρκικός, κατέχει το 37%».

Η κυβέρνηση αναμασά τα προσχήματα ΗΠΑ και Ισραήλ

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι αναμασά τα «γελοία προσχήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ γι’ αυτόν τον πόλεμο» που και πάλι αυτοί οι ίδιοι τον ξεκίνησαν.

«Είπατε για την ανάγκη να ελεγχθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι είναι μια ανάσα απ’ το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μα καλά, το περασμένο καλοκαίρι μάθαμε από τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ τα κατέστρεψαν πλήρως και δεν θα μας απασχολήσει πια στο μέλλον. Και τώρα ξανά μανά τα ίδια; Δηλαδή ψέματα έλεγε και τότε, προφανώς ψέματα λέει και τώρα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κουτσούμπας.

Ενώ σχολιάζοντας τις αναφορές της κυβέρνησης για το αυταρχικό, θεοκρατικό καθεστώς που καταπιέζει το λαό του Ιράν σημείωσε «φυσικά, έτσι είναι. Και την ίδια ώρα όμως, εσείς οι ίδιοι έχετε συμφωνίες με άλλα θεοκρατικά, μοναρχικά καθεστώτα της Σαουδικής Αραβίας, των άλλων μοναρχιών του Κόλπου. Στηρίξατε την ανατροπή του Άσαντ στη Συρία απ’ τους τζιχαντιστές, που μετά τους βαφτίσατε συμπεριληπτικούς; Εκεί δεν καταπιέζεται ο λαός; Οι γυναίκες; Οι θρησκευτικές, οι εθνοτικές μειονότητες; Δεκάρα όμως δεν δίνετε».

Προσχήματα οι ιμπεριαλιστικές θα βρίσκουν κάθε φορά

«Ξέρετε πολύ καλά ότι προσχήματα οι κάθε είδους ιμπεριαλιστές θα βρίσκουν κάθε φορά. Όπως βρήκαν για την επέμβαση στη Βενεζουέλα πριν δυο μήνες δήθεν για το εμπόριο ναρκωτικών στην αρχή, τότε είχατε πει ότι δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα αυτών των ενεργειών. Τώρα δεν λέτε ούτε αυτό. Μάλλον δεν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε ποτέ. Ή μάλλον θα μιλήσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, όταν αποφασίσει κάποιος άλλος να κάνει τα ίδια σε βάρος της Ελλάδας. Μιας και εσείς το νομιμοποιείτε αυτό με τη στάση σας» τόνισε ο Κουτσούμπας.

Τα ίδια έλεγαν για το Αφγανιστάν

Υπενθύμισε δε πως «τα ίδια έλεγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο Αφγανιστάν, το οποίο κατέλαβαν και μετά από 20 χρόνια κατοχής το παρέδωσαν πάλι στους Ταλιμπάν. Στο Ιράκ έλεγαν ότι πάνε για τα όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ. Και ποιο το αποτέλεσμα; Άλλη μια διαλυμένη χώρα, ένας ακόμα δυστυχισμένος λαός. Όπως και η Λιβύη, που ακόμα σπαράσσεται από εμφυλίους. Όπου έκαναν επεμβάσεις οι φίλοι σας, ιμπεριαλιστές, ληστές, επικράτησε διάλυση και η κατάσταση έγινε χειρότερη. Το ίδιο θέλουν να κάνουν και στην Κούβα τώρα».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επέμεινε ότι «υπεύθυνος για την πορεία κάθε χώρας, για τη διακυβέρνησή της, είναι ο λαός της κάθε χώρας και κανείς άλλος. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι θέμα αρχής και στοιχειώδους λογικής φυσικά».

«Ποιος απ’ τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος;» διερωτεήθηκε ο Κουτσούμπας και υποστήριξε ότι «είναι αστείο να λέμε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ενδιαφέρονται για τους λαούς».

Διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ να πλήξουν το Ιράν

Επεσήμανε πως είναι «διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να πλήξουν το Ιράν, επειδή είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Κίνας στην περιοχή, με την οποία συγκρούονται για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Ο ίδιος ο Νετανιάχου κράδαινε μέσα στον ΟΗΕ τον χάρτη με τον ινδικό εμπορικό δρόμο, στον οποίο είστε και εσείς δεσμευμένοι, και στο οποίο το Ιράν πάει κόντρα, στηρίζοντας τα ανταγωνιστικά κινέζικα σχέδια».

Η βολική αντιπολίτευση

Στρέφοντας τα βέλη του στην «βολική» όπως είπε αντιπολίτευση ο Κουτσούμπας συνέχισε να ασκεί έντονη κριτική λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πάλι σε κατάσταση άτυπης συγκυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας παρακαλάει για διαμόρφωση εθνικής γραμμής. Ο κύριος Χαρίτσης ζήτησε να μη χρησιμοποιηθεί η Σούδα εκτός νατοϊκού σχεδιασμού, άρα εντός νατοϊκού σχεδιασμού δεν έχει πρόβλημα. Ο δήθεν αντιιμπεριαλιστής Βελόπουλος ζήτησε να βαθύνει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Όλους αυτούς και όλες αυτές, πρέπει να τους κάνει στην άκρη ο ελληνικός λαός».

Για τον Κουτσούμπα αυτή «είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά. Η στάση που θα κρατήσει ο λαϊκός παράγοντας απέναντι σ’ αυτή την πολιτική της εμπλοκής μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις. Ο πόλεμός τους δεν είναι πόλεμος του λαού. Ελπίδα και διέξοδο απ’ αυτό τον κόσμο που φλέγεται, μπορεί και πρέπει να δώσει ο ίδιος ο λαός με τον αγώνα του, με αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ που αναλαμβάνει την ευθύνη να μπει μπροστά σ’ αυτό τον αγώνα».

Για την ψήφο των αποδήμων

Αναφερόμενος στην ψήφο των αποδήμων ο Κουτσούμπας είπε πως «αντί να συζητάμε σήμερα πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, μάλλον θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου και κυρίως οι 85 Έλληνες ναυτεργάτες που βρίσκονται στον Περσικό, τους οποίους έχετε αφήσει στην τύχη τους και στην ασυδοσία των εφοπλιστών».

Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση «δεν αφορά γενικά κάποια διευκόλυνση, αλλά είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής. Ξεκινήσατε με την κατάργηση των κριτηρίων που είχαν μπει στο νόμο του 2019, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι απόδημοι που θα διευκολύνονται να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους θα έχουν κάποιους ελάχιστους πραγματικούς και όχι μόνο συναισθηματικούς δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι αυτοί οι δεσμοί φυσικά δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Ότι θα είναι άνθρωποι που δέχονται στη ζωή τους τις συνέπειες της ψήφου τους και έτσι θα είναι και λιγότερο ευάλωτοι σε πιέσεις, σε χειραγώγηση».

Υπενθύμισε πως «αυτό το νόμο του 2019 τον είχε υπερψηφίσει το ΚΚΕ, υπερασπιζόμενο τα πολιτικά εκλογικά δικαιώματα των αποδήμων. Και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε βελτιώσεις».

Ωστόσο όπως είπε ο σκοπός της κυβέρνησης είναι άλλος. «Συνεχίσατε με τη θέσπιση της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, η οποία απ’ την πρώτη εφαρμογή της επιβεβαίωσε πολλές απ’ τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ. Ότι πρόκειται για ένα σύστημα διάτρητο, που δεν εξασφαλίζει ούτε την αμεσότητα, ούτε το αδιάβλητο της ψήφου» ανέφερε ο Κουτσούμπας.

Και σημείωσε «τώρα φέρνετε την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές για το εξωτερικό και φυσικά έχετε σκοπό να τη γενικεύσετε και για το εσωτερικό. Δεν πρόκειται φυσικά να σταματήσετε εσείς φυσικά εδώ μόνο».

Διπλή στρατηγική της κυβέρνησης

Έκανε λόγο για στρατηγική τη ςκυβέρνηση με διπλή στόχευση αφού από τη μία πρωθεί μια λογική παθητικής συμμετοχής και από την άλλη, αυτό το μοντέλο το επεκτείνει και σε «ένα δυνητικά αχανές εκλογικό σώμα ομογενών, ακόμα και τρίτης γενιάς, χωρίς επαφή με τα πολιτικά πράγματα της χώρας, που μ’ ένα φάκελο απ’ το σπίτι τους, από την άλλη άκρη του κόσμου, θα επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα».

Επεσήμανε δε πως «δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες χώρες με μεγάλη διασπορά έχουν θεσπίσει κριτήρια για να μπορεί να ψηφίζει κανείς απ’ το εξωτερικό, ακριβώς για να θωρακίζονται από τέτοιες παρεμβάσεις».

Όπως είπε ο Κουτσούμπας «οι απόδημοι δεν αποδήμησαν επειδή έτσι τους ήρθε μια ωραία πρωία. Εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φυσικά, τους διώξατε με την πολιτική σας. Εσείς τους κρατάτε έξω από τη χώρα μας, με τα 13ωρα που ψηφίζετε, τα διάφορα άλλα εκτρώματα που ψηφίζετε. Αν σας απασχολούσε τόσο η διατήρηση των δεσμών με την ομογένεια, θα κοιτάζατε να λύσετε τα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, της έλλειψης εκπαιδευτικών και υποδομών, που σας τα έχουν θέσει και εμείς ως κόμμα δεκάδες φορές με ερωτήσεις και παρεμβάσεις μας, αλλά και οι ίδιοι οι ομογενείς. Αν σας ενδιέφερε να ακούγεται η φωνή τους, θα ενισχύατε οικονομικά τις ελληνικές μεταναστευτικές κοινότητες που παλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και έχουν επιτελέσει και σημαντικό έργο. Αν δεν θέλετε να ταλαιπωρούνται οι Έλληνες του εξωτερικού με αχρείαστες μετακινήσεις, θα φροντίζατε να μην απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία για την παραμικρή γραφειοκρατική διαδικασία στις πρεσβείες και τα προξενεία. Θα ανοίγατε προξενεία και σε περισσότερες πόλεις».

Για να υπογραμμίσει πως η κυβέρνηση τους Έλληνες μετανάστες τους βλέπει «απλά σαν κουκιά και τίποτα άλλο δεν σας νοιάζει».

Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ πάντως «το νομοσχέδιο θα ήταν απορριπτέο, γιατί είναι αντιδραστικό στον πυρήνα του».

Για τη Χρυσή Αυγή

Ο Κουτσούμπας έκλεισε την ομιλία του με ένα σχόλιο για την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, την οποία χαρακτήρισε σημαντική για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής υπογραμμίζοντας πως αντίστοιχες πρέπει να είναι και οι ποινές που θα ανακοινωθούν σε λίγο.

«Δεν εφησυχάζουμε όμως, αφού ο φασισμός, ο ναζισμός, είναι γέννημα θρέμμα αυτού του συστήματος και επιστρατεύεται σ’ αυτές τις εποχές των μεγάλων ανταγωνισμών, των πολέμων, των οικονομικών κρίσεων. Ο λαός είναι αυτός που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και για το οριστικό τσάκισμά τους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.