Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη
Πολιτική 19 Φεβρουαρίου 2026, 16:59

Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη

Δριμύτατη κριτική άσκησε ο Κουτσούμπας στην κυβέρνηση για την πολιτική προστασία, τη Γάζα, την εργασιακή ασφάλεια, αλλά και τη θεωρεία των δύο άκρων.

Αφορμή για συνολική κριτική στην κυβέρνηση αποτέλεσε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την πολιτική προστασία για το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος ξεκίνησε από τα προβλήματα που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και άγγιξε ζητήματα μέχρι η αποστολή ελληνικών δυνάμεων στη Γάζα αλλά και οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των 200 της Καισαριανής.

«Συζητάμε ένα νομοσχέδιο, υποτίθεται για την πολιτική προστασία, την ώρα που, για μια ακόμη φορά, πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από τις φυσιολογικές και αναμενόμενες για την εποχή βροχοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ήπειρο, Μακεδονία και νησιά του Αιγαίου» σημείωσε ο Κουτσούμπας, κάνοντας αναφορά στις σοβαρές ελλείψεις αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα, στο οδικό δίκτυο και τις συνδέσεις των χωριών, όσο και σε προσωπικό στους δήμους, που διαπίστωσε κλιμάκιο του ΚΚΕ στην Ηλία.

Ελλείψεις που όπως είπε «γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνες, ιδιαίτερα μετά τις πυρκαγιές των προηγούμενων χρόνων στον νομό».

Η λειψυδρία

Απαρίθμησε προβλήματα που καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα, για να προσθέσει πως «όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε συναγερμό για το ζήτημα τις λειψυδρίας και που ανεβαίνουν, με κυβερνητικές αποφάσεις και οι τιμές του νερού. Απόδειξη ότι δεν είναι μοιραίο να υπάρχει λειψυδρία, ούτε οφείλεται γενικά και αόριστα στη λεγόμενη “κλιματική κρίση”, στην οποία βέβαια δεν έχετε πρόβλημα να αποδίδετε και τις πλημμύρες και τις φωτιές και τα πάντα ταυτόχρονα, προκειμένου να κρύψετε τις ευθύνες σας».

Αυτά όπως είπε είναι η «απόδειξη κυρίως, ότι πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και οι υποδομές, τόσο για να μην πλημμυρίζουν περιοχές, όσο και για να μην πηγαίνει στράφι όλο αυτό το νερό που πέφτει και να οδηγούμαστε μετά σε έλλειψη».

«Αυτά θα έπρεπε να συζητάμε κανονικά σήμερα. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έπρεπε να είχε έρθει» τόνισε ο Κουτσούμπας βάζοντας θέμα για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, όπως είναι η πυροσβεστική,  για πραγματικά μέτρα πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που έρχεται ενώ όπως είπε «αν σας ενδιέφερε πράγματι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, θα έπρεπε να συζητάμε και για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας».

Ο Κουτσούμπας για τη «Βιολάντα»

Με αιχμές για όσα συνέβησαν στο εργοστάσιο «Βιολάντα» ο Κουτσούμπας τόνισε ότι «θα έπρεπε ήδη να έχουν καταργηθεί οι αναπτυξιακοί νόμοι της δικής σας και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που προβλέπουν παχυλές χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις που ανοίγουν με fast track διαδικασίες και ελέγχους εκ των υστέρων και αν. Όπως και όλοι οι νόμοι που περιορίζουν και πρακτικά απαγορεύσουν τη συνδικαλιστική δράση σε χώρους δουλειάς, αφαιρούν δηλαδή από τους εργαζόμενους τη δύναμη και τη φωνή για να καταγγείλουν τους κινδύνους, να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα, να προστατεύεται η ζωή και η υγεία τους».

Όλα αυτά όπως είπε «οδήγησαν και σε αυτή την εγκληματική κατάσταση που επικρατούσε στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα, και η οποία βγαίνει κάθε μέρα στην επιφάνεια. Και φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αντίστοιχα πράγματα καταγγέλλουν εργαζόμενοι και σωματεία σε όλη τη χώρα, χώρια αυτά που δεν καταγγέλλονται».

Το νομοσχέδιο κινείται στην πολεμική προετοιμασία

«Αντί για όλα αυτά, τι έχουμε σήμερα μπροστά μας και συζητάμε; Ένα νομοσχέδιο που δεν λύνει τίποτα από τα παραπάνω, αλλά κινείται στη γνωστή λογική της υπαγωγής της πολιτικής προστασίας στην πολεμική προετοιμασία. Όλα κινούνται γύρω από την περίφημη ΝΑΤΟϊκή και ευρωενωσιακή έννοια της “ανθεκτικότητας”, η οποία υποτάσσει κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης και των φυσικών πόρων -όπως τα δάση, το νερό, η ενέργεια, οι μεταφορές- στις ανάγκες της πολεμικής προετοιμασίας» σημείωσε ο Κουτσούμπας.

Και τόνισε πως «δεν αφορά την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές, αλλά την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για τις ανάγκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της καταστολής, σε συνθήκες γενικευμένων ανταγωνισμών. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των μηχανισμών “έκτακτης ανάγκης”, μέσω διαδοχικών νομοθετημάτων για την Πολιτική Προστασία που έχετε φέρει, διαμορφώνει ένα θεσμικό υπόβαθρο που επιτρέπει στο κράτος να παρακάμπτει βασικά δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα στο όνομα της δήθεν “προστασίας”».

Προκλητικό το ότι δεν προβλέπει μέτρο για την κάλυψη κενών  στην Πυροσβεστική

«Είναι προκλητικό ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κανένα μέτρο για την κάλυψη των χιλιάδων κενών στην Πυροσβεστική, ανοίγει το δρόμο για την αναθεώρηση του ήδη αντιδραστικού Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν ικανοποιεί κανένα αίτημα των πυροσβεστών, των δασικών υπαλλήλων και του ελληνικού λαού» τόνισε ο Κουτσούμπας που επεσήμμανε πως αντίθετα με το νομοσχέδιο εντείνεται ο αυταρχισμός «απέναντι στους πυροσβέστες, αποτελεί “λαιμητόμο” για τα δικαιώματα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος».

Για τη Chevron

Σύμφωνα με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ««η πολεμική προετοιμασία και εμπλοκή της χώρας, στο πλαίσιο των αποφάσεων και των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, φαίνεται και στις άλλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών» με «βαθύτερη εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο».

Όπως τόνισε «κανένα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας δεν πρόκειται να εξασφαλίσει η παρουσία της Chevron, πόσο μάλλον που η ίδια εταιρεία έχει κάνει συμφωνίες με την Τουρκία για την Μεσόγειο, με τις αρχές της διαλυμένης Λιβύης επίσης και τους τζιχαντιστές που κυβερνούν στη Συρία με τις πλάτες της Τουρκίας και του ευρωατλαντισμού».

Εξοργιστική η αποστολή στρατευμάτων κατοχής στη Γάζα

Χαρακτήρισε δε «απαράδεκτη» τη «συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης με παρατηρητή σε αυτό το εκτρωματικό δήθεν Συμβούλιο της Ειρήνης υπό τον Τραμπ, το οποίο θα υλοποιήσει το επίσης εκτρωματικό σχέδιο μετατροπής της Γάζας σε αμερικανικό και ισραηλινό προτεκτοράτο, αλλά και θα αναλάβει ρόλο δικαιολόγησης των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων όπου Γης, πετώντας οριστικά στα σκουπίδια ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από αυτό το λεγόμενο Διεθνές Δίκαιο».

Για να υπογραμμίσει πως «ακόμα πιο απαράδεκτη και εξοργιστική είναι η αποστολή στρατευμάτων κατοχής στη Γάζα, την οποία από ότι φαίνεται έχετε αποφασίσει».

«Σας προειδοποιούμε: μην το διανοηθείτε! Είναι ντροπή, είναι όνειδος για τη χώρα. Είναι σε ευθεία αντίθεση με το αίσθημα του ελληνικού λαού, που έχει καταδικάσει με κάθε τρόπο την ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης και τη σφαγή του λαού της. Και εδώ δεν χωράει καμιά συζήτηση για το αν θα πάει τάχα το Υγειονομικό, το Μηχανικό ή κάποιο άλλο τμήμα. Ούτε η μπάντα του στρατού δεν πρέπει να πατήσει το πόδι της στα εδάφη εκεί, όπου έχει μαρτυρήσει ο ηρωικός παλαιστινιακός λαός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ενώ δεν παρέλειψε να καταδικάσει και τον οικονομικό στραγγαλισμό της Κούβας που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Οι 200 της Καισαριανής

Κλείνοντας ο Κουτσούμπας σημείωσε πως «η περίοδος που διανύουμε θυμίζει πάρα πολύ άλλες, προηγούμενες ιστορικές περιόδους, ιδιαίτερα την περίοδο πριν τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει ιδιαίτερη αξία η αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από τις τελευταίες στιγμές των 200 συντρόφων μας, μελών και στελεχών του ΚΚΕ, που εκτελέστηκαν από τους Ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944».

Προκαλεί δέος όπως είπε όταν βλέπεις το ανυπέρβλητο σθένος, την ηθική ανωτερότητα απλών λαϊκών ανθρώπων, που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε ανώτερα ιδανικά, στον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη από κατακτητές, αλλά και από ντόπιους εκμεταλλευτές του λαϊκού μόχθου, για μια σοσιαλιστική Ελλάδα.

Ανθρώπων που όπως είπε «ήταν κομμουνιστές και γι’ αυτό φυλακίστηκαν από το ελληνικό αστικό κράτος, το οποίο τους αρνήθηκε να πάνε στο μέτωπο να πολεμήσουν τους Ιταλούς φασίστες και τους παρέδωσε στη συνέχεια στους ναζί Γερμανούς κατακτητές.

Ανθρώπων που θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει τη ζωή τους με μια απλή δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ και των ιδεών τους, αλλά αρνήθηκαν να το κάνουν και φυσικά δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τους βάλει να το κάνουν 82 χρόνια μετά, αποσιωπώντας αυτή την πολιτική τους ταυτότητα».

Έτσι έφτασαν όπως είπε «να πηγαίνουν στην εκτέλεση με το κεφάλι και τις γροθιές ψηλά, χωρίς ίχνος φόβου και απόγνωσης στο βλέμμα, αλλά με την περηφάνια αυτού που πηγαίνει σε μια μάχη για να βγει νικητής, απέναντι σε ποταπά ανθρωπάκια που σέρνονταν στο χώμα, έτοιμα να εκτελέσουν τη διαταγή του ανωτέρου τους και να τουφεκίσουν αθώους».

«Καρφί» στο Γεωργιάδη και η αναφορά σε δύο άκρα

«Αυτοί οι αθάνατοι από τη μία και εκείνοι οι εγκληματίες που τους φτύνει η ανθρωπότητα από την άλλη είναι τα “δύο άκρα”, που μας λέει η ανιστόρητη θεωρία ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, η οποία είναι πλέον και επίσημη, δυστυχώς, ιδεολογία της αγαπημένης όλων σας, ΕΕ. Τα ίδια ελεεινά αναμασά και σήμερα και ο υπουργός εμπορίου της Υγείας, ως συνήθως, στα κανάλια» σημείωσε ο Κουτσούμπας σχολιάζοντας αιχμηρά και την επίσκεψη Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας.

