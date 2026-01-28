Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Ο λαός να πει «όχι» σε νέες θυσίες – Η κυβέρνηση μας σέρνει σε μακελειό

Με το βλέμμα στο ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, τις απειλές των ΗΠΑ εναντίον σειράς κρατών, το Κυπριακό, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό, με το αγροτικό να κυριαρχεί, αλλά και το τελευταίο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες άνοιξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας την ομιλία του στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο Γαλάτσι, την Τετάρτη, με τις εργασίες του Συνεδρίου να ξεκινούν την Πέμπτη στην έδρα του Κόμματος στον Περισσό.

Το ΚΚΕ στο πλευρό των δοκιμαζόμενων λαών

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον «πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης και τον ηρωικό αγώνα του ενάντια στη γενοκτονία και την πολύχρονη κατοχή που έχει επιβάλλει το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ με τη στήριξη των συμμάχων του.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και συνεχίζουμε την ολόπλευρη δράση μας για να αποκτήσει τη δική του πατρίδα. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, με βάση την ομόφωνη απόφαση της βουλής του 2015».

Την ίδια στιγμή ο Κουτσούμπας καταδίκασε την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά και τις απειλές του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και τον βάρβαρο αποκλεισμό που έχει επιβάλλει στην Κούβα.

Αναφέρθηκε στην Κύπρο με τη σκέψη όπως είπε «να δυναμώσει η πάλη για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικές δυνάμεις, ξένα στρατεύματα και βάσεις, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του».

Ενώ κατήγγειλε τις απειλές των ΗΠΑ κατά των λαών του Ιράν, της Γροιλανδίας, της Κολομβίας, του Μεξικού και των άλλων λαών.

Το ΚΚΕ όπως είπε είναι στο πλευρό των λαών της Ευρώπης, της περιοχής των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, όλων των λαών.

Και έστειλε μήνυμα και συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης «ενάντια στον αντικομμουνισμό και την παραχάραξη της ιστορίας που είναι επίσημη ιδεολογία της ΕΕ. Ενάντια στις απαγορεύσεις και τις διώξεις αστικών κρατών και κυβερνήσεων σε βάρος Κομμουνιστικών Κομμάτων. Στηρίζουμε τον αγώνα τους».

Στο πλευρό των λαϊκών στρωμάτων με αιχμή το αγροτικό

Αναφερόμενος στους αγώνες του ΚΚΕ στο πλευρό των λαϊκών στρωμάτων, ο Κουτσούμπας σημείωσε ότι το ΚΚΕ«μπορεί να εκλέγει τα καθοδηγητικά του όργανα, από κάτω μέχρι πάνω, και ταυτόχρονα, τα στελέχη, τα μέλη του να πρωτοστατούν την ίδια ώρα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, όπως αυτοί που ξεδιπλώθηκαν όλη αυτή την περίοδο, με πιο πρόσφατο τον πολυήμερο συγκλονιστικό και μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών».

Συναγερμός στα εργοστάσια

Ενώ αναφερόμενος στην έκρηξη στα Τρίκαλα υπογράμμισε πως «τούτες τις μέρες, τούτες τις ώρες που έχει σημάνει συναγερμός στα εργοστάσια, στα εργοτάξια, παντού σε όλους τους χώρους δουλειάς, για να μη χαθούν άλλες ζωές εργατών, όπως αυτές των 5 εργατριών στη βιομηχανία τροφίμων στα Τρίκαλα, σε ένα ακόμα έγκλημα που μαρτυρά πως η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο».

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι νόμοι τους, οι περιβόητοι αναπτυξιακοί νόμοι, οι νόμοι της εντατικοποίησης της δουλειάς, του 13ωρου, της υπονόμευσης των ελέγχων και πολλοί ακόμη, σκοτώνουν! Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα κέρδη τους είναι βουτηγμένα στων εργατών το αίμα!» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στέλνοντας μήνυμα πως «η πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας. Να δυναμώσει η οργάνωση μέσα στους τόπους δουλειάς».

Αυτό είναι όπως είπε «το τείχος προστασίας, απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία για την προστασία της ζωής των εργαζομένων απέναντι στο αδυσώπητο κυνήγι της εντατικοποίησης, του κέρδους, της εκμετάλλευσης».

Στόχος του Συνεδρίου να αντιστοιχηθούμε με το καθήκον μας να ηγηθούμε της πάλης της εργατικής τάξης

Ο Κουτσούμπας επανέλαβε πως το ΚΚΕ είναι το κόμμα της εργατικής τάξης, είναι κόμμα επαναστατικό.

Με στόχο να γίνει μαζί με το εργατικό κίνημα και τη συμμαχία του με το κίνημα των βιοπαλαιστών αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων των πόλεων, ο αποφασιστικός παράγοντας στην κατεύθυνση της επαναστατικής ανατροπής.

«Αυτή είναι και η απαίτηση που θέτουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας, για το Κόμμα μας. Πώς με τις αποφάσεις στο 22ο Συνέδριο θα αντιστοιχηθούμε ακόμα περισσότερο με το στρατηγικό μας καθήκον, να ηγηθούμε της πάλης της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών δυνάμεων, των κοινωνικών συμμάχων της, για το σοσιαλισμό».

Το ΚΚΕ στάθηκε όρθιο

Ο Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι «το ΚΚΕ στάθηκε όρθιο στο μεγάλο ιστορικό πισωγύρισμα της αντεπανάστασης του 1989-1991, κράτησε ψηλά την κόκκινη σημαία όταν άλλοι την κατέβαζαν. Έδωσε μάχη για να κρατήσει την κομμουνιστική του ταυτότητα και την κέρδισε. Σε δύσκολες, συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, μπόρεσε να ανέβει τον δύσκολο ανήφορο της ανασυγκρότησης, να αναδιοργανωθεί, να αναπτυχθεί».

Ενώ τόνισε ότι «με πυξίδα την επαναστατική στρατηγική του, μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να τα βγάζει πέρα με πρωτόγνωρες δυσκολίες, να αναμετριέται με μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να φωτίζει τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας, που επιβεβαιώνουν ότι η εργατική τάξη, ο λαός μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του, αν απαλλαγεί από τα δεσμά της καπιταλιστικής σκλαβιάς, από τις αιτίες των οικονομικών κρίσεων και των ιμπεριαλιστικών πολέμων».

Η πολεμική οικονομία

Αναφέρθηκε στην κρίση που διέρχεται το καπιταλιστικό σύστημα και σημείωσε ότι η πολεμική οικονομία είναι ταυτόχρονα και πολεμική προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα.

«Και η προετοιμασία ξεκινά από την ίδια την εμπέδωση της «κουλτούρας του πολέμου», όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι πρέπει να αποκτήσουμε σαν λαός. Για να συνηθίσουμε την εικόνα με τα φέρετρα που θα ‘χουν πάνω την ελληνική και την ευρωπαϊκή σημαία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας, στρέφοντας τα βέλη του και στο Νίκο Δένδια.

Μίλησε για κυνικές δηλώσεις των υπουργών του ΝΑΤΟ και για ένα κόσμο που φλέγεται μπροστά στα μάτια μας, λέγοντας πως «τέτοιες μέρες ζούμε, μέρες με πολεμικές συγκρούσεις σε δεκάδες μέρη του κόσμου, επεμβάσεις χωρίς πλέον προσχήματα, απειλές που ετοιμάζονται να γίνουν πράξη, καθημερινά πολεμικά ανακοινωθέντα σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση, με συμφωνίες να σπάνε και ιμπεριαλιστικές συμμαχίες με προϋπηρεσία δεκαετιών να δοκιμάζονται, να κλονίζονται».

Ο Κουτσούμπας για το ΝΑΤΟ

Όπως είπε «οι εξελίξεις απανωτές. Ιράν, Βενεζουέλα, Γροιλανδία. Μάλιστα έρχεται τώρα η απαίτηση των ΗΠΑ με τον Τραμπ για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία και μονομιάς καταρρέουν όλα αυτά που μας έλεγαν τόσα χρόνια! Μας έλεγαν ότι τάχα η συμμετοχή της χώρας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και η υλοποίηση των πολεμικών σχεδιασμών του, μάς εξασφαλίζει ασφάλεια και προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μας έλεγαν και μας λένε ότι έχουμε «συμβατικές υποχρεώσεις» με αυτούς τους ληστές. Ότι δήθεν το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή»…

Σύμφωνα με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ «αυτή η ίδια σταθερότητα, καθώς φαίνεται μετακόμισε στα Βόρεια, εκεί στη Γροιλανδία. Τόση «ασφάλεια» πρόσφερε το ΝΑΤΟ σε κράτος-μέλος του, όπως είναι η Δανία, που τώρα είδε κι απόειδε και παζαρεύει με τις ΗΠΑ, για το πώς θα χάσει τη Γροιλανδία! Το ένα μέλος του ΝΑΤΟ παζαρεύει με ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ που το απειλεί».

Για να υπενθυμίσει ότι «άλλο τόσο προστάτευσαν τόσα χρόνια τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, οι βρετανικές βάσεις που ήταν με καθεστώς κυριαρχίας εκεί, δηλαδή κατοχής. Και τώρα στη Γροιλανδία είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν το “μοντέλο” της Κύπρου και οι υπάρχουσες αμερικάνικες βάσεις να μετατραπούν με καθεστώς κυριαρχίας των ΗΠΑ, δηλαδή κατοχής εδάφους ανεξάρτητης χώρας, όπως το μοντέλο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο».

Οι λυκοσυμμαχίες

«Τόσα χρόνια που το ΚΚΕ μιλούσε για λυκοσυμμαχίες δυσανασχετούσαν. Έλεγαν στον ελληνικό λαό ότι “όλο για ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες μας λέει το ΚΚΕ”! Τώρα που οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλο, τα ΝΑΤΟϊκά παπαγαλάκια κατάπιαν τη γλώσσα τους!» σημείωσε ο Κουτσούμπας.

Και προειδοποίησε πως «μια μεγαλύτερη αναμέτρηση προετοιμάζεται, αυτή ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για την κατάκτηση της κορυφής της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας, και θα είναι αμείλικτη».

Υπογράμμισε ότι «κρίσιμο ζήτημα για το λαό μας είναι να μη διαλέξει στρατόπεδο ληστών! Να δυναμώσει την πάλη για την απεμπλοκή από το μακελειό που μας σέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ! Τέτοιες μέρες ζούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Μέρες που η ανησυχία για τις εξελίξεις δίνει τη θέση της στο φόβο για το τι ξημερώνει για εμάς και τα παιδιά μας».

Ο Κουτσούμπας επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η όξυνση όλων των αντιθέσεων του συστήματος μπορεί να φέρει αποσταθεροποίηση, ακόμη και κλονισμό της αστικής εξουσίας, ανάπτυξη μεγάλης κίνησης μαζών, εξεγέρσεων, ακόμη και συνθηκών επαναστατικής κατάστασης, δυνατότητες για την “έφοδο στον ουρανό”» τονίζοντας ωστόσο ότι «τώρα είναι η ώρα κατά την οποία η ανησυχία και ο φόβος χρειάζεται να γίνουν οργάνωση και πάλη».

Οι εξελίξεις επιβάλλουν να απορρίψουμε τα προσχήματα της κυβέρνησης

Όπως είπε «οι εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, επιβάλουν να απορρίψουμε ένα – ένα τα προσχήματα της κυβέρνησης της ΝΔ και των ιμπεριαλιστών συμμάχων της».

Προσχήματα που σύμφωνα με τον ίδιο «δικαιολογούν την εμπλοκή στο μακελειό, μια με τα “περί τρομοκρατίας”, μια με τα περί “αντιδραστικών καθεστώτων”, που δεν ισχύουν γι’ αυτά με τα οποία η ίδια συνεργάζεται, προσχήματα που προετοιμάζουν τις επεμβάσεις σε βάρος άλλων λαών, γιατί αυτό απαιτούν τα ιδιοτελή συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας, της κυρίαρχης τάξης των καπιτα(ληστών)»

Όχι σε νέες θυσίες και ψευδεπίγραφη εθνική ενότητα

Σημείωσε δε ότι τώρα ο λαός πρέπει να αρνηθεί να κάνει νέες θυσίες «θυσίες που πάντα όμως καταλήγουν προς όφελος των καπιταλιστικών κερδών των λίγων και σε βάρος των πολλών, των ανθρώπων της δουλειάς που “πληρώνουν πάντα τη νύφη”».

Κάλεσε ακόμα το λαό «να γυρίσει την πλάτη στις σειρήνες μιας ψευδεπίγραφης “εθνικής ενότητας”, που χρόνια τώρα προβάλλει αυτό που δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ! Γιατί ποτέ δεν πρόκειται να συμβιβαστούν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης με αυτά των εκμεταλλευτών της».

Οι «διαχειριστές» – Επίθεση σε Τσίπρα, Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου

Όπως τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, “ισορροπία” για το σύστημα είναι «να πηγαίνει αυτή η δυσαρέσκεια από τον έναν στον άλλον διαχειριστή και η αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται να μένει άθικτη».

Και έφερε σαν παράδειγμα το «εν αναμονή κόμμα Τσίπρα», λέγοντας ότι αυτό το στόχο υπηρετεί «γι’ αυτό και απολαμβάνει τη στήριξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων, που παζαρεύουν βέβαια και την θέση τους».

«Το αν θα το πετύχουν και σε τι βαθμό θα φανεί, καθώς στη σοσιαλδημοκρατία τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα… Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις φιλοδοξίες του καθενός και της καθεμιάς, έχει να κάνει κυρίως με τις ίδιες τις πολλές αμαρτίες της σοσιαλδημοκρατίας και γενικότερα το στρατηγικό της αδιέξοδο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε «παγίδες στη λαϊκή δυσαρέσκεια θέλουν να στήσουν από παντού, κι αυτό εκφράστηκε με μαζικό τρόπο και με αφορμή το αποτρόπαιο έγκλημα των Τεμπών, όπου δόθηκαν ταυτόχρονα ρεσιτάλ συγκάλυψης των ευθυνών από την κυβέρνηση, αλλά και αποπροσανατολισμού του λαού και της νεολαίας από άλλα κόμματα και παράγοντες που βρήκαν ευκαιρία για πολιτική, μικροκομματική, προσωπική εκμετάλλευση».

Για να τονίσει πως «γι’ αυτό μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της κ. Καρυστιανού, εμφανίζονται με τα γνωστά παλιά και χιλιοειπωμένα “περί κάθαρσης, νομιμότητας και κράτους δικαίου της ΕΕ” – πέρα από τις σκοταδιστικές αντιλήψεις που κουβαλούν – λες και δεν είναι αυτή η ΕΕ που με την πολιτική της οδήγησε στο έγκλημα.

Το ίδιο και με άλλα μονοπρόσωπα κόμματα, όπως η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος, που με τα διάφορα σόου στη βουλή μια χαρά παίζουν το παιχνίδι της βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Μητσοτάκη».

Ζητούμενο η μαζική λαϊκή αμφισβήτηση

Σύμφωνα με τον Κουτσούμπα «το ζητούμενο σήμερα είναι η μαζική λαϊκή αμφισβήτηση στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, να μετατραπεί σε συνολική αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση αυτή και όσες κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, αλλά και τα κόμματα που στηρίζουν στην ουσία τις ίδιες πολιτικές που υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα. Αλλιώς η δυσαρέσκεια θα μένει εγκλωβισμένη σε αλλαγές κάποιων προσώπων, θα αλλάζει το περιτύλιγμα, αλλά η αντιλαϊκή πολιτική θα ζει και θα βασιλεύει».

Όχι σε κυβερνητικές συνεργασίες

Επέμεινε ότι «σήμερα, όλο και περισσότεροι και περισσότερες, μπορούν να κατανοήσουν ότι η ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ για μη συμμετοχή ή στήριξη διαφόρων αστικών κυβερνήσεων, είναι αυτή που τελικά συμφέρει ολόπλευρα το λαό και το κίνημά του. Ένα κίνημα που θα χτίζει την αυτοπεποίθηση του οργανωμένου και αποφασισμένου λαού, που θα μαθαίνει να συγκρούεται να μην φοβάται, να μην δειλιάζει απέναντι σε έναν, ακόμα, πιο ισχυρό αντίπαλο».

Στο δρόμο των ηρώων του ΚΚΕ

«Μπορούμε να κοιτάμε μπροστά γιατί βαδίζουμε στο δρόμο που χάραξαν όσοι περπάτησαν τον θάνατο δίχως να σκοντάψουν. Αυτοί είναι οι ήρωες που βγήκαν από τα σπλάχνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Οι τιμημένοι νεκροί, που εναντίον τους η αστική εξουσία επιστράτευσε όλη της τη λύσσα, τη βία και το ψέμα, αλλά αυτοί δεν τρόμαξαν. Στάθηκαν ακλόνητοι και έθεσαν ως μοναδικό καθήκον να μην προδώσουν το Κόμμα, να μην προδώσουν τον λαό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουστούμπας.

Καταλήγοντας ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωσε ότι «η ύστερη μάχη με τα τέκνα του σκοτεινού συστήματος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, αλλά αυτό που κάνουμε τώρα, μπορεί να κρίνει και την έκβασή της. Τα πράγματα -είναι νόμος- αλλάζουν», σημειώνοντας ότι «ο κόσμος φλέγεται και γύρω μας πνέουν ήδη άνεμοι και θύελλες. Όμως το ατσάλι δένεται στη δυνατή φωτιά και το μεγάλο ψύχος».

Και έστειλε μήνυμα ότι «το ΚΚΕ κόντρα σε θεούς και δαίμονες στάθηκε όρθιο στις θύελλες, διένυσε βασανιστική περίοδο ωρίμανσης των επαναστατικών του χαρακτηριστικών. Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, γιατί έχει ρίζες στο λαό, που είναι ποτισμένες με αίμα, με σκληρό ταξικό αγώνα. Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, στηριγμένο στο επαναστατικό Πρόγραμμα του και την Οργάνωσή του».