ΚΚΕ: Επίθεση σε Μητσοτάκη για «τον ρόλο του ‘σημαιοφόρου’» στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους

«Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του ‘σημαιοφόρου’, που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους, για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου και σε βάρος του ελληνικού λαού» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τα ευχολόγια για ‘σεβασμό του διεθνούς δικαίου’, το οποίο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε επιδεικτικά στην περίπτωση της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ούτε φυσικά μπορεί να κρυφτεί πίσω από την απάτη της ‘σημασίας των διατλαντικών σχέσεων’, τη στιγμή μάλιστα που η απειλή των ΗΠΑ σε βάρος της Γροιλανδίας στέφεται κατά «συμμάχου» χώρας» προσθέτει το σχόλιο.

Και καταλήγει: «Ο ‘νέος κόσμος που αναδύεται’ είναι ο κόσμος των ακόμη πιο σφοδρών ανταγωνισμών και πολέμων για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα και ο ελληνικός λαός έχει κάθε συμφέρον να αγωνιστεί για την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτό το μακελειό» .

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Οι ευρωαμερικανικές σχέσεις που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Γροιλανδία, απασχόλησαν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει ούτε τους ευρωπαίους συμμάχους ούτε τις ΗΠΑ, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, συνέχισε να καταφεύγει σε λεκτικές πιρουέτες και να τηρεί μεσοβέζικη στάση.

«Η εβδομάδα που πέρασε ανέδειξε τις προκλήσεις του νέου κόσμου που αναδύεται, τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων, αλλά πολύ περισσότερο την αξία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Όπως συζητήσαμε στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης, η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη, να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών-μελών της, όπως στην περίπτωση της Δανίας και της Γροιλανδίας. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης. Καθιστώντας παράλληλα σαφείς τις κόκκινες γραμμές μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.