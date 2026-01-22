newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22 Ιανουαρίου 2026 | 11:21

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Spotlight

Παρέμβαση στη συζήτηση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση, αναφέροντας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τα εξής:

«Καταδικάζουμε την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα. Πέρα από τα γελοία πρόσχηματα, αιτίες της επέμβασης είναι η υφαρπαγή του ενεργειακού-ορυκτού πλούτου της Βενεζουέλας, η οχύρωση των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων τους στον ανταγωνισμό τους με Κίνα και Ρωσία που έχουν αναβαθμίσει την παρουσία τους στη Λατινική Αμερική.

Kαταγγέλλουμε τη στήριξη της επέμβασης από την ΕΕ, τις κυρώσεις που επιδείνωσαν τους όρους ζωής για τον λαό της χώρας και αποτελούν διαχρονικά μέσο παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας. Καταγγέλλουμε επίσης τη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ στην επέμβαση, και άλλων αστικών κομμάτων, που υιοθετούν τα προσχήματα της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, και έφτασαν να την ξεπλένουν στο όνομα της «δημοκρατίας». Τέτοιες τοποθετήσεις αποκαλύπτουν ότι το αποκαλούμενο διεθνές δίκαιο χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και οδηγούν σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς.

Κλιμακώνουμε τις πολύμορφες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του. Βροντοφωνάζουμε κάτω τα χέρια από την Κούβα που είναι στο στόχαστρο των απειλών και αντιμετωπίζει τον βάρβαρο αποκλεισμό του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

inWellness
inTown
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Επικαιρότητα 21.01.26

Η «επιρροή» Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού» - «Πηγή άντλησης» ψηφοφόρων

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Mercosur: Το «μπλόκο» στη συμφωνία και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς
Ευρωκοινοβούλιο 21.01.26

Το «μπλόκο» στη συμφωνία Mercosur και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση της «Left». «Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς» το μήνυμα του Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία
Επικαιρότητα 21.01.26

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έπεσε στο κενό ότι κι αν σκαρφίστηκε η κυβέρνηση για να στρέψει το λαό απέναντι στους αγρότες.

Σύνταξη
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
«Η θλίψη είναι τεράστια» 22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο