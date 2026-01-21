Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Παραπλανητική χαρακτήρισε τη διακομματική ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το αγροτικό σύστημα ταλανίζεται από αντιφάσεις της αγοράς εντός της ΕΕ. «Αγοράς που δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή, ποιοτικά και φτηνά αγροτικά προίόντα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας.

Ο γ.γ. του ΚΚΕ εξεπέλυσε πυρά εναντίον της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι θέλει να ρίξει «στάχτη στα μάτια των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που αναγνώρισαν το δίκαιο των αγροτών και τάχθηκαν στο πλευρό τους».

«Ο αγώνας αυτός εξέφρασε και τη δική τους αγανάκτηση για συνέπειες που έχει η πολιτική σας στη ζωή τους. Καταλαβαίνουν ότι ήταν οι τιμές που πουλάει ο αγρότης όταν είναι κάτω από το κόστος και οι τιμές που αγοράζουν εκείνοι είναι πάνω από μισθό τους κάποιος τρίτος υπάρχει που κλέβει και από τους δύο» συμπλήρωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, θέλοντας να τονίσει το ρόλο των μεσαζόντων στην αγορά.

«Έπεσε στο κενό ότι και αν σκαρφιστήκατε για να στρέψετε λαό ενάντια στους αγρότες…» πρόσθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας: «Σας τρόμαξε ότι ο αγώνας δεν ήταν αυθόρμητη εκτόνωση αλλά δίκαιη οργανωμένη απάντηση με σχέδιο και διάρκεια. Φτάσατε σημείο κ. Μητσοτάκη να πείτε ότι όσοι είναι στα μπλόκα δεν εκφράζουν στο σύνολο τον αγροτικό κόσμο».

«Ποιους θεωρείτε αγρότες; αυτούς τους μαϊμού που επιστρατεύσατε να βγάλατε στημένες φωτογραφίες; ή μήπως εκπροσώπους παραγωγής τους διάφορους τζιτζιφραπέδες και με Φεράρι ή παίκτες ριάλιτι. Αυτοί είναι για σας οι αγρότες;» συμπλήρωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα έιναι η τελευταία…» υποστήριξε στη συνέχεια ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι οι αγρότες ζητούν το αυτονόητο: μείωση κόστους παραγωγής, αναπλήρωση εισοδήματος, προστασία των καλλιεργιών, προστασία από μονοπώλεια και άμβλυνση των συνεπειών της ΚΑΠ.

«Πάρτε μέτρα τώρα πριν η ερημοποίηση της υπαίθρου γίνει μη αντιστρέψιμη και ο λαός πεινάσει» πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.