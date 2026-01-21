«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.
Την άρνηση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να προχωρήσει στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, συγκέντρωσε η σχετική πρόταση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.
Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε πως η πρόταση Φάμελλου δεν προβλέπεται πουθενά και πως εφόσον το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει άλλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κανονισμού της Βουλής.
«Το αίτημα που κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής δεν προβλέπεται πουθενά στον κανονισμό της Βουλής» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακαλμάνης και πρόσθεσε: «ο πρόεδρος της Βουλής μπορεί να εισαγάγει στη διάσκεψη των προέδρων πρόταση για τη σύσταση επιτροπής από μέλη της Βουλής για μελέτη εθνικών ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητημάτων. Αν κατατεθεί τέτοια πρόταση θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με την πρόταση του πρωθυπουργού».
Απαντώντας από το βήμα της Ολομέλειας ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για διαδικαστικά τερτίπια από τη πλευρά του προέδρου και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εργαστούν από κοινού για τη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής πρότασης.
