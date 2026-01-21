«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Την άρνηση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να προχωρήσει στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, συγκέντρωσε η σχετική πρόταση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε πως η πρόταση Φάμελλου δεν προβλέπεται πουθενά και πως εφόσον το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει άλλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κανονισμού της Βουλής.

«Το αίτημα που κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής δεν προβλέπεται πουθενά στον κανονισμό της Βουλής» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακαλμάνης και πρόσθεσε: «ο πρόεδρος της Βουλής μπορεί να εισαγάγει στη διάσκεψη των προέδρων πρόταση για τη σύσταση επιτροπής από μέλη της Βουλής για μελέτη εθνικών ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητημάτων. Αν κατατεθεί τέτοια πρόταση θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με την πρόταση του πρωθυπουργού».

Απαντώντας από το βήμα της Ολομέλειας ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για διαδικαστικά τερτίπια από τη πλευρά του προέδρου και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εργαστούν από κοινού για τη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής πρότασης.