«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21 Ιανουαρίου 2026 | 14:58

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
A
A
Spotlight

Την άρνηση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να προχωρήσει στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, συγκέντρωσε η σχετική πρόταση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε πως η πρόταση Φάμελλου δεν προβλέπεται πουθενά και πως εφόσον το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει άλλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κανονισμού της Βουλής.

«Το αίτημα που κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής δεν προβλέπεται πουθενά στον κανονισμό της Βουλής» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακαλμάνης και πρόσθεσε: «ο πρόεδρος της Βουλής μπορεί να εισαγάγει στη διάσκεψη των προέδρων πρόταση για τη σύσταση επιτροπής από μέλη της Βουλής για μελέτη εθνικών ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητημάτων. Αν κατατεθεί τέτοια πρόταση θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με την πρόταση του πρωθυπουργού».

Απαντώντας από το βήμα της Ολομέλειας ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για διαδικαστικά τερτίπια από τη πλευρά του προέδρου και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εργαστούν από κοινού για τη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής πρότασης.

World
Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό

Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Βουλή 21.01.26

Ναι στον διάλογο, όχι στα προσχήματα - Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό

Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές

Τα τρία «Α» του Νίκου Ανδρουλάκη στο δρόμο προς το συνέδριο. Οι κόντρες και τα αιχμηρά σχόλια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο προβληματισμός για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και η επικείμενη «μάχη» της διεύρυνσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας
in Confidential 21.01.26

Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Ο Τραμπ πάει με καρτελάκια «πωλείται» ή «κατάσχεται» στο Νταβός και οι Ευρωπαίοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία-Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη», τόνισε η ευρωομάδα του ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20.01.26

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
«Εθνοκάθαρση» 20.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση και να λάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των Κούρδων

Σύνταξη
Σύνοδος στο Νταβός: Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Ζυρίχη – Διπλωματικός πυρετός ενόψει της ομιλίας του
Στο επίκεντρο η Γροιλανδία 21.01.26

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Ζυρίχη - Διπλωματικός πυρετός ενόψει της ομιλίας του στο Νταβός

Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
