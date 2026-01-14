newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Πυρά» Φάμελλου: Οξύτατη η ανεπάρκεια Μητσοτάκη στο αγροτικό
Πολιτική 14 Ιανουαρίου 2026 | 11:10

«Πυρά» Φάμελλου: Οξύτατη η ανεπάρκεια Μητσοτάκη στο αγροτικό

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο τους χειρισμούς στο αγροτικό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να αποφύγει τον διάλογο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Spotlight

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος άσκησε κριτική και στην Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του OPEN ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε για την Μαρία Καρυστιανού: «Εμείς στηρίξαμε και τον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανoύ και όλων των συγγενών γιατί το έγκλημα των Τεμπών και της συγκάλυψης είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλη την κοινωνία. Ήταν ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης που την πήγε στην Ευρώπη. Για το έγκλημα των Τεμπών θα συνεχίσουμε την ίδια στάση, το αίτημα για δικαιοσύνη είναι αίτημα της ελληνικής κοινωνίας».

Έκανε όμως διάκριση από τις πολιτικές θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού λέγοντας: «Από όσα έχει διατυπώσει μέχρι τώρα, δεν συμβαδίζει με την πρόταση για προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε ένα σχόλιο η κ. Καρυστιανού ότι είναι ίδια κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αυτό είναι απαράδεκτο. Γενικότερα εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την ΔΕΗ, για τις τράπεζες, για τους μισθούς».

«Βολές» για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό

Για το αγροτικό είπε: «Είναι οξύτατη η ανεπάρκεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αγροτικό. Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να αποφύγει τον διάλογο. Όσον αφορά τον διάλογο ο κ. Μητσοτάκης θυμίζει τον προπονητή που προσπαθεί να καθορίσει πριν τον αγώνα την σύνθεση της αντίπαλης ομάδας. Γιατί μιλά για καθοδηγούμενες κινητοποιήσεις, δεν υπάρχουν στελέχη του δικού της κόμματος μεταξύ των αγροτών; Είναι σαν η κυβέρνηση να μέμφεται τον χαρακτήρα της ως κόμμα». Όσο για το ποιοι συμμετείχαν την χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό είπε ότι ήταν «ελλειμματικότατη» η εκπροσώπηση.

Ακολούθως καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα κοπάδια, για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, για την έλλειψη προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες βλέπουν τις φακές που οι ίδιοι παράγουν οκτώ φορές πάνω στο ράφι. Γιατί δεν κάνει κάτι για να το αντιμετωπίσει;».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση μπορεί εάν θέλει να διαμορφώσει πλαίσιο διαλόγου με τους αγρότες και απέρριψε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος λέγοντας:

«Είναι ψέμα. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει περιθώριο, καταρρίφθηκε χθες που φάνηκε ότι υπάρχει λίγος ακόμη δημοσιονομικός χώρος. Μπορεί να βρεθεί. Ας κάνει φορολογία μερισμάτων, ας κάνει φορολογία στα κέρδη των τραπεζών. Η ΔΕΗ θα έχει φέτος 2 δισ. ευρώ. Δεν μπορεί να είναι ελάχιστα λιγότερα; Το Χρηματιστήριο Ενέργειας (που επικαλείται) δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι απίστευτο το πάρτι κερδοσκοπίας στο ρεύμα».

Γενικεύοντας υποστήριξε: «Η ΝΔ εξαπάτησε τους συνταξιούχους με την 13η σύνταξη, τους στρατιωτικούς που κινητοποιήθηκαν, τους αγρότες που τους έχει 40 μέρες στο δρόμο. Αυτές είναι οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Γιατί μας φαίνεται περίεργο; Είναι με τους λίγους που βγάζουν πολλά λεφτά. Θα παίξει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, λέγοντας ότι φταίνε οι αγρότες. Είναι μία κυβέρνηση επικίνδυνη με πολλά σκάνδαλα, πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και την πρόσφατη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, ανέφερε: «Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν δεσμεύτηκε ότι θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είπε και σε εμένα. Αλλά στην συνέχεια ακολούθησε μία στάση ότι θα σας ενημερώσω όταν φύγω. Δεν είμαστε σε ένα κόμμα μέχρι αποδείξεως του ενάντιου».

Για τους βουλευτές που λένε ότι θα πάνε με τον Τσίπρα, αφού είπε ότι ήταν λάθος του βουλευτή που δεν συμμετείχε στην συζήτηση του προυπολογισμού για να είναι στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα, πρόσθεσε: «Υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της Αριστεράς, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι σήμερα πρέπει να δουλεύουμε με καθαρό και συνεπή τρόπο εκπροσωπώντας τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε: Πρέπει να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση. Πρέπει να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Όχι μόνο μία καλή αντιπολίτευση, αλλά μία συνεννόηση των προοδευτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων για να υπάρξει προοδευτικό ψηφοδέλτιο που να εκλέξει προοδευτική κυβέρνηση. Σε αυτό έχει συμβολή και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι άλλοι παράγοντες του χώρου».

Άσκησε όμως κριτική και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά: «Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει σημεία συνεργασίας. Ωστόσο παρότι είναι συχνές οι επικοινωνίες με τον κ. Ανδρουλάκη οι απαντήσεις δεν είναι αρκετές. Ξεκινώντας από τα θέματα διεθνούς νομιμότητας (για την Βενεζουέλα) μέχρι το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το αγροτικό, τους μισθούς που είναι οι χαμηλότεροι στην ΕΕ, χρειαζόμαστε μία προοδευτική διέξοδο. Κακώς επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτόνομη διέξοδο, κακώς καθυστερεί η Νέα Αριστερά. Είναι σημαντική η συμβολή και του Αλέξη Τσίπρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13.01.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις
Επικαιρότητα 08.01.26 Upd: 23:16

Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Δριμεία επίθεση εφ' όλης της ύλης εξαπέλυσε η Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας
Επικαιρότητα 08.01.26

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

«Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι"», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σπουδαίο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο – Οι σίγουροι και το μεγάλο δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Μπάσκετ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (18:30) – Με τον Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (20:30), κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Σύνταξη
Πάτρα: Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε
Νέα στοιχεία 14.01.26

Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Είχε κάνει καταγγελία για κακοποίηση ο γείτονας της οικογένειας - Για έκτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα - Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αναρτήσεις της

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο