Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 10:04
Τεράστιο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08 Ιανουαρίου 2026 | 10:51

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

«Μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων των αγροτών για την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου, η κυβέρνηση της διαφθοράς, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και των υποκλοπών, ετοιμάζεται να τους στείλει τα ΜΑΤ», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει, «ενώ θα μπορούσε να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα σταματούσαν το μπλακ άουτ των εθνικών οδών και θα στήριζαν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα, επέλεξε μέχρι και χθες τις γενικότητες και τις υπεκφυγές και πλέον στρέφεται στον αυταρχισμό».

«Όλα όμως στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες. Ο κ. Μητσοτάκης δεν λύνει τα προβλήματα των αγροτών, διότι έχει άλλες προτεραιότητες. Και τώρα προσπαθεί να αποφύγει τη συνάντηση μαζί τους με γελοίες δικαιολογίες. Και όμως υπάρχει λύση», τονίζει ο κ. Φάμελλος και προσθέτει:

Φάμελλος: Οι 7 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

«Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε τη Δευτέρα επτά προτάσεις ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι και να γίνει ουσιαστικός διάλογος. Επτά λεπτά την kWh για το αγροτικό ρεύμα, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ξεκάθαρη απόρριψη της συμφωνίας Mercosur, πλήρης αποζημίωση του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά, αποζημίωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων και επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και να σταματήσουν όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές αγροτών».

Όπως τονίζει ο κ. Φάμελλος, «ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να εξαπατήσει κανέναν με εκβιασμούς κοινωνικού αυτοματισμού. Η αγροτιά δεν είναι εχθρός. Εχθρός της Ελλάδας είναι η πολιτική που εγκαταλείπει τον πρωτογενή τομέα, την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της. Για αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Και μία προοδευτική κυβέρνηση να κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα».

googlenews

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Ελλάδα 08.01.26

Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα

Εφιαλτική είναι η σημερινή ημέρα για τους οδηγούς στον Κηφισό, με το μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα προς Πειραιά, να αγγίζει  πλέον τα 16 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Κηφισιά και φτάνουν ως την Ιερά Οδό. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα έγινε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό, στο ύψος της Ιεράς Οδού, με ένα φορτηγό […]

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ήπειρος: Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ζημιές από ανεμοστρόβιλο
Ελλάδα 08.01.26

Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Ζημιές από ανεμοστρόβιλο

Η Ήπειρος επλήγη και από ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι - Πολιτική προστασία και δήμοι επιχειρούν με 40 μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Ελλάδα 08.01.26

Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα στον Γιώργο Παπαδάκη - Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Τι λέει ο δικηγόρος του 08.01.26

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν κακιά στιγμή» - Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα»

Σύνταξη
«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola
Ποδόσφαιρο 08.01.26

«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά από την «A Bola» παρότι η Μπενφίκα ηττήθηκε από την Μπράγκα με 3-1 εντός έδρας και αποκλείστηκε από το Σούπερ Καπ.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 08.01.26

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113 – Φοβερή εμφάνιση από τον Κάρι (31π.), δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια η εξαιρετική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο (34π.)

Σύνταξη
