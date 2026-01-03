ΣΥΡΙΖΑ: Τα μπλόκα έχουν ονοματεπώνυμο, «Κυριάκος Μητσοτάκης» – Δεν είναι επιλογή αλλά κραυγή επιβίωσης

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την κυβέρνηση για το αγροτικό ζήτημα εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Η κυβέρνηση που διέλυσε το αγροτικό εισόδημα και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρεί με επιθέσεις να φορτώσει στους αγρότες τις συνέπειες της πολιτικής της. Πετά υποσχέσεις και επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις, χωρίς να έχει υλοποιήσει ή νομοθετήσει για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ακολούθως προσθέτει πως «αντί για λύσεις, καλλιεργεί κοινωνικό αυτοματισμό».

Καταληκτικά η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι «τα μπλόκα δεν είναι επιλογή, είναι κραυγή επιβίωσης. Και έχουν ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης».

Αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους οι αγρότες

Στα μπλόκα επιστρέφουν οι αγρότες από σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στο φόντο της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων εάν δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Προς ώρας δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτόν τον λόγο προτίθενται να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

