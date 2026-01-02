newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
02.01.2026 | 20:55
Tροχαίο με καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση
Ελλάδα 02 Ιανουαρίου 2026 | 22:00

Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση, με τους αγρότες να τονίζουν ότι η επικρατούσα τάση στα μπλόκα είναι αυτή της κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αν δεν προκύψουν δεσμεύσεις ως μεθαύριο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Spotlight

Οι αγρότες έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση εδώ και 24ωρα ότι η στάση που τήρηση κατά την αιχμή των εορτών αποτελούσε μια «ηρεμία πριν την καταιγίδα», κάτι που επανέλαβαν και σήμερα εν όψει της κυριακάτικης πανελλαδικής σύσκεψή τους.

Οι αγρότες επιστρέφουν το Σάββατο στα μπλόκα και την Κυριακή πηγαίνουν στα Μάλγαρα αποφασισμένοι, όπως όλα δείχνουν, να σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων εάν δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Όπως λένε, προς ώρα δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτόν τον λόγο προτίθενται να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

«Η δική μας δουλειά δεν είναι να κλείνουμε δρόμους αλλά να καλλιεργούμε τα χωράφια μας»

Μερίδα αγροτών φέρεται να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των αγροτών, να δηλώνει ότι ήδη υπάρχει μία επαφή με την κυβέρνηση και ότι αυτό που θα φανεί μετά από την κυριακάτικη σύσκεψη είναι πότε και υπό ποιες υποθέσεις θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Μετά από την Κυριακή «θα ρίξουμε άγκυρα», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι την Κυριακή «ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Εξίσου μετριοπαθής φέρεται να είναι η στάση του μπλόκου της Ροδόπης, με τον Νίκο Μποτρότσο, πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Κομοτηνής, να δηλώνει ότι «το μπλόκο της Ροδόπης θα ακολουθήσει τη συλλογική απόφαση που θα ληφθεί, όποια κι αν είναι αυτή».

«Να συγκροτηθεί μια επιτροπή εκπροσώπησης των μπλόκων και να πάμε σε διάλογο. Νομίζω πως θα πρυτανεύσει η λογική. Η δική μας δουλειά δεν είναι να κλείνουμε δρόμους αλλά να καλλιεργούμε τα χωράφια μας», προσέθεσε.

Τι δηλώνουν στο in

Μιλώντας στο in, ο Δημήτρης Μόσχος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, αναφέρει: Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που συζητούν αυτή τη στιγμή μεταξύ τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

«Μια πρόταση που συζητείται πολύ καιρό είναι από τις 7 Ιανουαρίου να προχωρήσουμε σε ολικό black out όλων των οδικών αρτηριών με αποκλεισμούς για όλα τα οχήματα τα φορτηγά και να μην περνάει δηλαδή τίποτα. Συζητείται επίσης ο αποκλεισμός των εμπορικών λιμανιών σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηγουμενίτσα. Συζητάμε και κάθοδο τρακτέρ στο Σύνταγμα αλλά αυτό είναι λιγότερο πιθανό σενάριο», προσθέτει ο ίδιος.

«Όλα είναι ανοιχτά και τις αποφάσεις θα τις λάβουμε όλοι μαζί στη σύσκεψη. Αναμένεται μα συμμετάσχουν πάνω από 50 μπλόκα από όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε το κοινό ανήμερα των Φώτων», καταλήγει ο κ. Μόσχος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αναφέρει στο in: «Η τάση είναι η κλιμάκωση, δεν έχουμε άλλη επιλογή, εκτός αν μέχρι την Κυριακή η κυβέρνηση απαντήσει συγκεκριμένα στα αιτήματα μας, με δεσμεύσεις και όχι με με αόριστες προτάσεις και με διάθεση επικοινωνιακής διαχείρισης των κινητοποιήσεων μας».

Στο in μίλησε και ο Σωκράτης Αλειφτήρας, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ο οποίος αναφέρει: «Τα μπλόκα της Θεσσαλίας είναι τα πιο θετικά προσκείμενα στην ιδέα της καθόδου με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο».

«Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι θα περάσουν από μακρά συζήτηση μιας και στα μπλόκα συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι κι ακούγονται πολλές και διαφορές προτάσεις κλιμάκωσης», προσθέτει.

Γιατί οι αγρότες δεν προσέρχονται σε “διάλογο”»

Αλλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει ουσιαστικός διάλογος; «Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα όχι από αδιαλλαξία, αλλά από ανάγκη, λόγω της βαθιάς δυσπιστίας απέναντι στις επανειλημμένες κυβερνητικές υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, που καλεί σε ουσιαστικό διάλογο με σαφείς δεσμεύσεις και πραγματική αναγνώριση των αιτημάτων των αγροτών.

Αναλυτικά: Οι Έλληνες αγρότες, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την πατρίδα, παραμένουν στα μπλόκα όχι από αδιαλλαξία, αλλά από ανάγκη. Η άρνηση συμμετοχής σε «διάλογο» με την κυβέρνηση (όπως το κυβερνητικό καθεστώς προσπαθεί να επιβάλλει) δεν είναι επιλογή σύγκρουσης, αλλά αποτέλεσμα βαθιάς δυσπιστίας και επαναλαμβανόμενων διαψεύσεων.

Γιατί δεν πάμε σε διάλογο

Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες δεσμεύσεις: Οι προσκλήσεις της κυβέρνησης είναι γενικόλογες, χωρίς σαφές πλαίσιο, χρονοδιάγραμμα ή εγγυήσεις υλοποίησης. Στην ουσία ακόμη μια προσπάθεια εξαπάτησης, κοροϊδίας του αγροτικού κόσμου με σκοπό να σπάσουν τα μπλόκα.

Έχουμε ξανακούσει τα ίδια: Οι αγρότες μας έχουν βιώσει επανειλημμένα υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, από αποζημιώσεις και επιδοτήσεις που δεν καταβλήθηκαν, μέχρι μέτρα που έμειναν στα χαρτιά και στα πολλά ΘΑ της κυβέρνησης.

Απαξίωση των αιτημάτων μας: Όταν τα δίκαια αιτήματα χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά» ή «ανέφικτα», ο διάλογος ξεκινά με όρους απαξίωσης και όχι ισοτιμίας.

Απουσία κοινωνικής ευαισθησίας: Η κυβέρνηση αγνοεί την πραγματική απόγνωση των αγροτών, που βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται και το εισόδημά τους να εξαφανίζεται.

Καταστροφικές πολιτικές στην κτηνοτροφία – Η ευλογιά ως παράδειγμα ανευθυνότητας

Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κρίση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποσύνδεσης της πολιτικής ηγεσίας από την πραγματικότητα της υπαίθρου:

  • Μαζικές θανατώσεις ζώων παρά την ύπαρξη εμβολίου: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, η κυβέρνηση προχώρησε σε πάνω από 450.000 θανατώσεις ζώων σε όλη τη χώρα. Η επιλογή της μαζικής εξόντωσης, αντί της πρόληψης μέσω εμβολιασμού, καταστρέφει ανεπανόρθωτα το ζωικό κεφάλαιο και την παραγωγική βάση της χώρας.
    Άρνηση της ύπαρξης εμβολίου από τον Πρωθυπουργό: Σε δημόσιες δηλώσεις, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε την ύπαρξη εγκεκριμένου εμβολίου, παρά τις αντίθετες δηλώσεις επιστημόνων και τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μάς πιέζει να εμβολιάσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο.
  • Παύση επιδοτήσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους: Πολλοί κτηνοτρόφοι που υπέστησαν υποχρεωτικές θανατώσεις ζώων, βρέθηκαν αντιμέτωποι με διακοπή των επιδοτήσεων λόγω έλλειψης ζωικού κεφαλαίου, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι για την απώλεια και ενώ η θανάτωση από το κράτος είναι ανωτέρα βία. Η πολιτεία, αντί να στηρίξει τους πληγέντες, τούς τιμώρησε με κόψιμο όλων των επιδοτήσεων.

Αυτά τα γεγονότα δεν αφήνουν περιθώρια για εμπιστοσύνη. Ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται όταν η μία πλευρά αρνείται την πραγματικότητα, απαξιώνει την επιστημονική γνώση και τιμωρεί τους πληγέντες αντί να τους στηρίζει.

Το αφήγημα των «20 από τα 27 αιτήματα»

Η κυβερνητική δήλωση ότι έχουν ικανοποιηθεί «20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών» είναι παραπλανητική. Οι αγρότες επισημαίνουν:

  • Τα περισσότερα από τα «λυμένα» αιτήματα είναι είτε δευτερεύουσας σημασίας είτε αφορούν ήδη θεσμοθετημένα μέτρα, άσχετα με τις κινητοποιήσεις.
  • Καμία ουσιαστική δέσμευση δεν έχει δοθεί για τα κρίσιμα ζητήματα: κόστος παραγωγής, αποζημιώσεις, φορολογία, ασφαλιστικό, ενέργεια.
  • Η εφαρμογή πολλών μέτρων είναι ασαφής ή ανύπαρκτη: εξαγγελίες χωρίς ΦΕΚ, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς χρηματοδότηση.
  • Η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει στα πιο καίρια αιτήματα, όπως η αποζημίωση των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους λόγω κρατικών αποφάσεων, ή η αναγνώριση της ύπαρξης εμβολίου για την ευλογιά.
  • Η επίκληση της «ικανοποίησης 20 αιτημάτων» λειτουργεί ως επικοινωνιακό εργαλείο για να παρουσιαστεί η κυβέρνηση ως πρόθυμη και αποτελεσματική, ενώ στην πράξη δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικό για τον αγροτικό κόσμο.

Τι προτείνουμε για να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος

  • Σαφές θεματολόγιο: Συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση, με βάση τα αιτήματα που έχουν ήδη κατατεθεί από τους αγροτικούς συλλόγους.
  • Δημόσια και διαφανής διαδικασία: Ο διάλογος να είναι ανοιχτός, με παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ και πρακτικά που θα δημοσιοποιούνται.
  • Συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων: Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας.
  • Δέσμευση για χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Όχι άλλες αόριστες υποσχέσεις. Θέλουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες και μηχανισμούς παρακολούθησης.
  • Αναγνώριση της εκπροσώπησης: Ο διάλογος να γίνει με τους πραγματικούς εκπροσώπους των αγροτών, όχι με επιλεγμένους συνομιλητές.

Οι αγρότες δεν είναι απέναντι στην κοινωνία. Είναι μέρος της κοινωνίας. Παλεύουν για την επιβίωσή τους, για την διατροφική αυτάρκεια της χώρας.

Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να ακούσει, εμείς είμαστε εδώ. Όχι για να φωτογραφηθούμε, αλλά για να βρούμε λύσεις».

Ανακοίνωση της Επιτροπής Μπλόκων:

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Economy
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
Ελλάδα 02.01.26

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

Χειμωνιάτικο στο σκηνικό του καιρού στην Ήπειρο - Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνταξη
Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;
Δημόσια εκπαίδευση 02.01.26

Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά. Eκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εξηγούν στο in τους λόγους που διαμαρτύρονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ελλάδα 02.01.26

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη
Ελλάδα 02.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Με εικονικά βοσκοτόπια και πλαστούς αριθμούς αιγοπροβάτων οι επιτήδειοι λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ποσά να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Καματερό: 21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ – Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών
Καματερό 02.01.26

21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ - Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών

Ο 21χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία ξυλοκόπησε και κρατούσε τον 40χρονο κλειδωμένο σε δωμάτιο του σπιτιού στο Καματερό - Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο συνεργοί του δράστη

Σύνταξη
Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη
«Η τάση είναι η κλιμάκωση» 02.01.26

Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη

Τι δηλώνουν στο in. Η τάση που διαμορφώνεται στα μπλόκα, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, δείχνει ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα «αναμέτρησης» ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος
Θλίψη 02.01.26

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας - Ήταν επί 29 συναπτά έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
Ελλάδα 02.01.26

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

Χειμωνιάτικο στο σκηνικό του καιρού στην Ήπειρο - Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνταξη
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;
Δημόσια εκπαίδευση 02.01.26

Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά. Eκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εξηγούν στο in τους λόγους που διαμαρτύρονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ελλάδα 02.01.26

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Σύνταξη
«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα συνεχίσει στο Κόπα Άφρικα με την Εθνική Νιγηρίας λόγω ενός τραυματισμού στον μηρό. Στην Αθήνα ο 31χρονος φορ θα υποβληθεί σε μαγνητική θα δείξει το μέγεθος του προβλήματός του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
Εκατέρωθεν απειλές 02.01.26

Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»

Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι οι ΗΠΑ «θα σώσουν» τους Ιρανούς, αν υπάρξουν νεκροί στις διαδηλώσεις, η Τεχεράνη προειδοποιεί για «αντίδραση που θα φέρει λύπη».

Σύνταξη
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες
Σφοδρά πυρά 02.01.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες

«Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εκτοξεύοντας πυρά κατά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο