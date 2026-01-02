Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση

Οι αγρότες έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση εδώ και 24ωρα ότι η στάση που τήρηση κατά την αιχμή των εορτών αποτελούσε μια «ηρεμία πριν την καταιγίδα», κάτι που επανέλαβαν και σήμερα εν όψει της κυριακάτικης πανελλαδικής σύσκεψή τους.

Οι αγρότες επιστρέφουν το Σάββατο στα μπλόκα και την Κυριακή πηγαίνουν στα Μάλγαρα αποφασισμένοι, όπως όλα δείχνουν, να σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων εάν δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Όπως λένε, προς ώρα δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτόν τον λόγο προτίθενται να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

«Η δική μας δουλειά δεν είναι να κλείνουμε δρόμους αλλά να καλλιεργούμε τα χωράφια μας»

Μερίδα αγροτών φέρεται να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των αγροτών, να δηλώνει ότι ήδη υπάρχει μία επαφή με την κυβέρνηση και ότι αυτό που θα φανεί μετά από την κυριακάτικη σύσκεψη είναι πότε και υπό ποιες υποθέσεις θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Μετά από την Κυριακή «θα ρίξουμε άγκυρα», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι την Κυριακή «ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Εξίσου μετριοπαθής φέρεται να είναι η στάση του μπλόκου της Ροδόπης, με τον Νίκο Μποτρότσο, πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Κομοτηνής, να δηλώνει ότι «το μπλόκο της Ροδόπης θα ακολουθήσει τη συλλογική απόφαση που θα ληφθεί, όποια κι αν είναι αυτή».

«Να συγκροτηθεί μια επιτροπή εκπροσώπησης των μπλόκων και να πάμε σε διάλογο. Νομίζω πως θα πρυτανεύσει η λογική. Η δική μας δουλειά δεν είναι να κλείνουμε δρόμους αλλά να καλλιεργούμε τα χωράφια μας», προσέθεσε.

Τι δηλώνουν στο in

Μιλώντας στο in, ο Δημήτρης Μόσχος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, αναφέρει: Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που συζητούν αυτή τη στιγμή μεταξύ τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

«Μια πρόταση που συζητείται πολύ καιρό είναι από τις 7 Ιανουαρίου να προχωρήσουμε σε ολικό black out όλων των οδικών αρτηριών με αποκλεισμούς για όλα τα οχήματα τα φορτηγά και να μην περνάει δηλαδή τίποτα. Συζητείται επίσης ο αποκλεισμός των εμπορικών λιμανιών σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηγουμενίτσα. Συζητάμε και κάθοδο τρακτέρ στο Σύνταγμα αλλά αυτό είναι λιγότερο πιθανό σενάριο», προσθέτει ο ίδιος.

«Όλα είναι ανοιχτά και τις αποφάσεις θα τις λάβουμε όλοι μαζί στη σύσκεψη. Αναμένεται μα συμμετάσχουν πάνω από 50 μπλόκα από όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε το κοινό ανήμερα των Φώτων», καταλήγει ο κ. Μόσχος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αναφέρει στο in: «Η τάση είναι η κλιμάκωση, δεν έχουμε άλλη επιλογή, εκτός αν μέχρι την Κυριακή η κυβέρνηση απαντήσει συγκεκριμένα στα αιτήματα μας, με δεσμεύσεις και όχι με με αόριστες προτάσεις και με διάθεση επικοινωνιακής διαχείρισης των κινητοποιήσεων μας».

Στο in μίλησε και ο Σωκράτης Αλειφτήρας, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ο οποίος αναφέρει: «Τα μπλόκα της Θεσσαλίας είναι τα πιο θετικά προσκείμενα στην ιδέα της καθόδου με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο».

«Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι θα περάσουν από μακρά συζήτηση μιας και στα μπλόκα συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι κι ακούγονται πολλές και διαφορές προτάσεις κλιμάκωσης», προσθέτει.

Γιατί οι αγρότες δεν προσέρχονται σε “διάλογο”»

Αλλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει ουσιαστικός διάλογος; «Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα όχι από αδιαλλαξία, αλλά από ανάγκη, λόγω της βαθιάς δυσπιστίας απέναντι στις επανειλημμένες κυβερνητικές υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, που καλεί σε ουσιαστικό διάλογο με σαφείς δεσμεύσεις και πραγματική αναγνώριση των αιτημάτων των αγροτών.

Αναλυτικά: Οι Έλληνες αγρότες, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την πατρίδα, παραμένουν στα μπλόκα όχι από αδιαλλαξία, αλλά από ανάγκη. Η άρνηση συμμετοχής σε «διάλογο» με την κυβέρνηση (όπως το κυβερνητικό καθεστώς προσπαθεί να επιβάλλει) δεν είναι επιλογή σύγκρουσης, αλλά αποτέλεσμα βαθιάς δυσπιστίας και επαναλαμβανόμενων διαψεύσεων.

Γιατί δεν πάμε σε διάλογο

Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες δεσμεύσεις: Οι προσκλήσεις της κυβέρνησης είναι γενικόλογες, χωρίς σαφές πλαίσιο, χρονοδιάγραμμα ή εγγυήσεις υλοποίησης. Στην ουσία ακόμη μια προσπάθεια εξαπάτησης, κοροϊδίας του αγροτικού κόσμου με σκοπό να σπάσουν τα μπλόκα.

Έχουμε ξανακούσει τα ίδια: Οι αγρότες μας έχουν βιώσει επανειλημμένα υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, από αποζημιώσεις και επιδοτήσεις που δεν καταβλήθηκαν, μέχρι μέτρα που έμειναν στα χαρτιά και στα πολλά ΘΑ της κυβέρνησης.

Απαξίωση των αιτημάτων μας: Όταν τα δίκαια αιτήματα χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά» ή «ανέφικτα», ο διάλογος ξεκινά με όρους απαξίωσης και όχι ισοτιμίας.

Απουσία κοινωνικής ευαισθησίας: Η κυβέρνηση αγνοεί την πραγματική απόγνωση των αγροτών, που βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται και το εισόδημά τους να εξαφανίζεται.

Καταστροφικές πολιτικές στην κτηνοτροφία – Η ευλογιά ως παράδειγμα ανευθυνότητας

Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κρίση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποσύνδεσης της πολιτικής ηγεσίας από την πραγματικότητα της υπαίθρου:

Μαζικές θανατώσεις ζώων παρά την ύπαρξη εμβολίου: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, η κυβέρνηση προχώρησε σε πάνω από 450.000 θανατώσεις ζώων σε όλη τη χώρα. Η επιλογή της μαζικής εξόντωσης, αντί της πρόληψης μέσω εμβολιασμού, καταστρέφει ανεπανόρθωτα το ζωικό κεφάλαιο και την παραγωγική βάση της χώρας.

Άρνηση της ύπαρξης εμβολίου από τον Πρωθυπουργό: Σε δημόσιες δηλώσεις, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε την ύπαρξη εγκεκριμένου εμβολίου, παρά τις αντίθετες δηλώσεις επιστημόνων και τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μάς πιέζει να εμβολιάσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο.

Αυτά τα γεγονότα δεν αφήνουν περιθώρια για εμπιστοσύνη. Ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται όταν η μία πλευρά αρνείται την πραγματικότητα, απαξιώνει την επιστημονική γνώση και τιμωρεί τους πληγέντες αντί να τους στηρίζει.

Το αφήγημα των «20 από τα 27 αιτήματα»

Η κυβερνητική δήλωση ότι έχουν ικανοποιηθεί «20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών» είναι παραπλανητική. Οι αγρότες επισημαίνουν:

Τα περισσότερα από τα «λυμένα» αιτήματα είναι είτε δευτερεύουσας σημασίας είτε αφορούν ήδη θεσμοθετημένα μέτρα, άσχετα με τις κινητοποιήσεις.

Καμία ουσιαστική δέσμευση δεν έχει δοθεί για τα κρίσιμα ζητήματα: κόστος παραγωγής, αποζημιώσεις, φορολογία, ασφαλιστικό, ενέργεια.

Η εφαρμογή πολλών μέτρων είναι ασαφής ή ανύπαρκτη: εξαγγελίες χωρίς ΦΕΚ, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς χρηματοδότηση.

Η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει στα πιο καίρια αιτήματα, όπως η αποζημίωση των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους λόγω κρατικών αποφάσεων, ή η αναγνώριση της ύπαρξης εμβολίου για την ευλογιά.

Η επίκληση της «ικανοποίησης 20 αιτημάτων» λειτουργεί ως επικοινωνιακό εργαλείο για να παρουσιαστεί η κυβέρνηση ως πρόθυμη και αποτελεσματική, ενώ στην πράξη δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικό για τον αγροτικό κόσμο.

Τι προτείνουμε για να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος

Σαφές θεματολόγιο: Συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση, με βάση τα αιτήματα που έχουν ήδη κατατεθεί από τους αγροτικούς συλλόγους.

Δημόσια και διαφανής διαδικασία: Ο διάλογος να είναι ανοιχτός, με παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ και πρακτικά που θα δημοσιοποιούνται.

Συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων: Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας.

Δέσμευση για χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Όχι άλλες αόριστες υποσχέσεις. Θέλουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες και μηχανισμούς παρακολούθησης.

Αναγνώριση της εκπροσώπησης: Ο διάλογος να γίνει με τους πραγματικούς εκπροσώπους των αγροτών, όχι με επιλεγμένους συνομιλητές.

Οι αγρότες δεν είναι απέναντι στην κοινωνία. Είναι μέρος της κοινωνίας. Παλεύουν για την επιβίωσή τους, για την διατροφική αυτάρκεια της χώρας.

Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να ακούσει, εμείς είμαστε εδώ. Όχι για να φωτογραφηθούμε, αλλά για να βρούμε λύσεις».

Ανακοίνωση της Επιτροπής Μπλόκων:

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».