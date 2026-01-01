Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Η ανατολή του 2026 δεν βρήκε την ελληνική ύπαιθρο σε κατάσταση γιορτινής ραστώνης, αλλά σε θέση μάχης. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής πίεσης, εκατοντάδες αγρότες επέλεξαν να κάνουν «ποδαρικό» πάνω στα τρακτέρ, μετατρέποντας τις εθνικές οδούς και τους κόμβους σε πρόχειρους καταυλισμούς αγωνίας και διεκδίκησης.

Η εικόνα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Θεσσαλία μέχρι την Πελοπόννησο είναι ενιαία: αναμμένες μηχανές, φωτιές για να σπάσει ο παγετός και μια αίσθηση ότι ο κλάδος παίζει το τελευταίο του χαρτί.

Η καρδιά των κινητοποιήσεων χτυπά δυνατά στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, το παραδοσιακό προπύργιο του αγροτικού συνδικαλισμού, αλλά και στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι παραγωγοί της Στερεάς Ελλάδας έχουν στήσει ένα από τα πιο μαζικά μπλόκα των τελευταίων ετών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα βόρεια σύνορα, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παραταγμένα κοντά στα τελωνεία, στέλνοντας μήνυμα τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες.

Αξιοσημείωτη είναι η στάση ευθύνης που τηρούν οι αγρότες αυτές τις γιορτινές μέρες, γεγονός που αναδεικνύεται και από πολλούς πολίτες. Συγκεκριμένα, κατανοώντας την ανάγκη των πολιτών για μετακίνηση, οι αγρότες έχουν επιλέξει -προς το παρόν- να μην προχωρήσουν σε ολικούς αποκλεισμούς δρόμων.

Η παρουσία τους είναι εκεί για να υπενθυμίζει το πρόβλημα, όχι για να τιμωρήσει τους ταξιδιώτες, όπως τονίζουν. Ωστόσο, η σιωπηλή παράταξη των βαρέων οχημάτων στην άκρη του δρόμου λειτουργεί ως μια διαρκής προειδοποίηση για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Πίσω από την απόφαση να περάσουν την Πρωτοχρονιά στο κρύο, κρύβεται η συσσωρευμένη αγανάκτηση για το κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Το τρίπτυχο «ενέργεια – εφόδια – καύσιμα» συνεχίζει να αποτελεί τη θηλιά στον λαιμό του παραγωγού.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ιανουάριος θα είναι ένας «καυτός» μήνας για την ελληνική ύπαιθρο

Οι αγρότες ζητούν θεσμοθετημένο αγροτικό πετρέλαιο και πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, καθώς οι αυξήσεις έχουν εξανεμίσει κάθε περιθώριο κέρδους.

Επιπλέον, παρά το πέρασμα του χρόνου από τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel, η Θεσσαλία δεν έχει επουλώσει τις πληγές της. Πολλά χωράφια παραμένουν μη καλλιεργήσιμα, ενώ οι αποζημιώσεις -όπου δόθηκαν- θεωρούνται από πολλούς «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής του κεφαλαίου (φυτικού και ζωικού).

Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έχει δημιουργήσει γραφειοκρατικό χάος και μειώσεις στις επιδοτήσεις, με τους αγρότες να ζητούν άμεση επαναδιαπραγμάτευση των όρων της.

Αναλυτικότερα, οι 5 βασικοί άξονες των αγροτικών αιτημάτων έχουν ως εξής:

1. Μείωση κόστους παραγωγής

Είναι το κυριότερο αίτημα όλων των μπλόκων, καθώς θεωρούν ότι χωρίς αυτό η καλλιέργεια είναι μη βιώσιμη.

Αγροτικό πετρέλαιο: Θεσμοθέτηση αφορολόγητου πετρελαίου απευθείας στην αντλία, αντί για το σύστημα επιστροφής φόρου που ισχύει τώρα.

Ρεύμα: Πλαφόν στην τιμή της κιλοβατώρας στα 7 λεπτά για αγροτική χρήση.

Εφόδια: Κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια (λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα).

Ενέργεια: Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που εκτοξεύει τις τιμές.

2. Εισόδημα & τιμές

Κατώτερες εγγυημένες τιμές: Θέσπιση τιμών πώλησης που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα λογικό κέρδος.

Αναπλήρωση εισοδήματος: Ειδική ενίσχυση για το χαμένο εισόδημα του 2025 σε προϊόντα που η τιμή τους κατέρρευσε (π.χ. βαμβάκι, ελιές, εσπεριδοειδή σε κάποιες περιοχές).

3. Αποζημιώσεις & ΕΛΓΑ

Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ: Να γίνει δημόσιος φορέας που θα ασφαλίζει και θα αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο (φυτικό/ζωικό) από όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους.

Ζωικές νόσοι (ειδικό αίτημα κτηνοτρόφων): Λόγω των εξάρσεων (ευλογιά, πανώλη) ζητούν πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα και δωρεάν ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, όχι απλά επιδότηση για αγορά νέων ζώων.

4. Επιδοτήσεις & ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές: Άμεση εξόφληση όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων (παρελθόντων ετών) που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Διαφάνεια: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους ελέγχους και να μην πληρώσουν οι αγρότες τα λάθη της διοίκησης ή τα προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα. Υπάρχει έντονη αντίδραση για τη μεταφορά του ελεγκτικού μηχανισμού στην ΑΑΔΕ χωρίς να έχει προηγηθεί εξυγίανση.

5. Υποδομές & Θεσμικά

Έργα υποδομής: Άμεση υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων (ειδικά στη Θεσσαλία που ακόμα μετρά πληγές από τον Daniel).

Ακατάσχετο: Αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Αγροτοδικεία»: Να σταματήσουν οι δικαστικές διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις.

Αλλά η σημερινή ημέρα έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα: είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος ελέγχου των ενισχύσεων, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να περνά υπό την «ομπρέλα» της ΑΑΔΕ. Αν και η κυβέρνηση παρουσιάζει την κίνηση ως τομή για τη διαφάνεια και την ταχύτητα, στα μπλόκα κυριαρχεί η δυσπιστία.

Οι αγρότες, «καμένοι» από τις καθυστερήσεις και τα λάθη των προηγούμενων ετών, φοβούνται ότι η αυστηροποίηση των ελέγχων χωρίς την παράλληλη στήριξη θα οδηγήσει σε νέες περικοπές και αποκλεισμούς δικαιούχων. Το κλίμα είναι ξεκάθαρο: «Δεν θέλουμε πλατφόρμες και ελέγχους, θέλουμε ρευστότητα για να σπείρουμε».

Η Κυριακή των αποφάσεων

Η σημερινή ηρεμία φαντάζει φαινομενική, καθώς όλα δείχνουν πως πρόκειται για «ηρεμία πριν την καταιγίδα». Τα βλέμματα είναι καρφωμένα στην Κυριακή, 4 Ιανουαρίου. Στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί, θα μετρηθούν οι δυνάμεις και θα παρθεί η απόφαση για τη μορφή του αγώνα.

Οι «σκληροπυρηνικοί» πιέζουν για κλείσιμο των εθνικών οδών και κάθοδο στην Αθήνα, ενώ οι πιο μετριοπαθείς αναμένουν τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης.

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τα μπλόκα είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός. Και όπως όλα δείχνουν, ο Ιανουάριος θα είναι ένας «καυτός» μήνας για την ελληνική ύπαιθρο.