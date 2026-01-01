newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Ελλάδα 01 Ιανουαρίου 2026 | 20:00

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Η ανατολή του 2026 δεν βρήκε την ελληνική ύπαιθρο σε κατάσταση γιορτινής ραστώνης, αλλά σε θέση μάχης. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής πίεσης, εκατοντάδες αγρότες επέλεξαν να κάνουν «ποδαρικό» πάνω στα τρακτέρ, μετατρέποντας τις εθνικές οδούς και τους κόμβους σε πρόχειρους καταυλισμούς αγωνίας και διεκδίκησης.

Η εικόνα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Θεσσαλία μέχρι την Πελοπόννησο είναι ενιαία: αναμμένες μηχανές, φωτιές για να σπάσει ο παγετός και μια αίσθηση ότι ο κλάδος παίζει το τελευταίο του χαρτί.

Η καρδιά των κινητοποιήσεων χτυπά δυνατά στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, το παραδοσιακό προπύργιο του αγροτικού συνδικαλισμού, αλλά και στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι παραγωγοί της Στερεάς Ελλάδας έχουν στήσει ένα από τα πιο μαζικά μπλόκα των τελευταίων ετών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα βόρεια σύνορα, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παραταγμένα κοντά στα τελωνεία, στέλνοντας μήνυμα τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες.

Αξιοσημείωτη είναι η στάση ευθύνης που τηρούν οι αγρότες αυτές τις γιορτινές μέρες, γεγονός που αναδεικνύεται και από πολλούς πολίτες. Συγκεκριμένα, κατανοώντας την ανάγκη των πολιτών για μετακίνηση, οι αγρότες έχουν επιλέξει -προς το παρόν- να μην προχωρήσουν σε ολικούς αποκλεισμούς δρόμων.

Η παρουσία τους είναι εκεί για να υπενθυμίζει το πρόβλημα, όχι για να τιμωρήσει τους ταξιδιώτες, όπως τονίζουν. Ωστόσο, η σιωπηλή παράταξη των βαρέων οχημάτων στην άκρη του δρόμου λειτουργεί ως μια διαρκής προειδοποίηση για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Πίσω από την απόφαση να περάσουν την Πρωτοχρονιά στο κρύο, κρύβεται η συσσωρευμένη αγανάκτηση για το κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Το τρίπτυχο «ενέργεια – εφόδια – καύσιμα» συνεχίζει να αποτελεί τη θηλιά στον λαιμό του παραγωγού.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ιανουάριος θα είναι ένας «καυτός» μήνας για την ελληνική ύπαιθρο

Οι αγρότες ζητούν θεσμοθετημένο αγροτικό πετρέλαιο και πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, καθώς οι αυξήσεις έχουν εξανεμίσει κάθε περιθώριο κέρδους.

Επιπλέον, παρά το πέρασμα του χρόνου από τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel, η Θεσσαλία δεν έχει επουλώσει τις πληγές της. Πολλά χωράφια παραμένουν μη καλλιεργήσιμα, ενώ οι αποζημιώσεις -όπου δόθηκαν- θεωρούνται από πολλούς «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής του κεφαλαίου (φυτικού και ζωικού).

Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έχει δημιουργήσει γραφειοκρατικό χάος και μειώσεις στις επιδοτήσεις, με τους αγρότες να ζητούν άμεση επαναδιαπραγμάτευση των όρων της.

Αναλυτικότερα, οι 5 βασικοί άξονες των αγροτικών αιτημάτων έχουν ως εξής:

1. Μείωση κόστους παραγωγής

Είναι το κυριότερο αίτημα όλων των μπλόκων, καθώς θεωρούν ότι χωρίς αυτό η καλλιέργεια είναι μη βιώσιμη.

Αγροτικό πετρέλαιο: Θεσμοθέτηση αφορολόγητου πετρελαίου απευθείας στην αντλία, αντί για το σύστημα επιστροφής φόρου που ισχύει τώρα.

Ρεύμα: Πλαφόν στην τιμή της κιλοβατώρας στα 7 λεπτά για αγροτική χρήση.

Εφόδια: Κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια (λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα).

Ενέργεια: Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που εκτοξεύει τις τιμές.

2. Εισόδημα & τιμές

Κατώτερες εγγυημένες τιμές: Θέσπιση τιμών πώλησης που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα λογικό κέρδος.

Αναπλήρωση εισοδήματος: Ειδική ενίσχυση για το χαμένο εισόδημα του 2025 σε προϊόντα που η τιμή τους κατέρρευσε (π.χ. βαμβάκι, ελιές, εσπεριδοειδή σε κάποιες περιοχές).

3. Αποζημιώσεις & ΕΛΓΑ

Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ: Να γίνει δημόσιος φορέας που θα ασφαλίζει και θα αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο (φυτικό/ζωικό) από όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους.

Ζωικές νόσοι (ειδικό αίτημα κτηνοτρόφων): Λόγω των εξάρσεων (ευλογιά, πανώλη) ζητούν πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα και δωρεάν ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, όχι απλά επιδότηση για αγορά νέων ζώων.

4. Επιδοτήσεις & ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές: Άμεση εξόφληση όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων (παρελθόντων ετών) που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Διαφάνεια: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους ελέγχους και να μην πληρώσουν οι αγρότες τα λάθη της διοίκησης ή τα προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα. Υπάρχει έντονη αντίδραση για τη μεταφορά του ελεγκτικού μηχανισμού στην ΑΑΔΕ χωρίς να έχει προηγηθεί εξυγίανση.

5. Υποδομές & Θεσμικά

Έργα υποδομής: Άμεση υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων (ειδικά στη Θεσσαλία που ακόμα μετρά πληγές από τον Daniel).

Ακατάσχετο: Αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Αγροτοδικεία»: Να σταματήσουν οι δικαστικές διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις.

Αλλά η σημερινή ημέρα έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα: είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος ελέγχου των ενισχύσεων, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να περνά υπό την «ομπρέλα» της ΑΑΔΕ. Αν και η κυβέρνηση παρουσιάζει την κίνηση ως τομή για τη διαφάνεια και την ταχύτητα, στα μπλόκα κυριαρχεί η δυσπιστία.

Οι αγρότες, «καμένοι» από τις καθυστερήσεις και τα λάθη των προηγούμενων ετών, φοβούνται ότι η αυστηροποίηση των ελέγχων χωρίς την παράλληλη στήριξη θα οδηγήσει σε νέες περικοπές και αποκλεισμούς δικαιούχων. Το κλίμα είναι ξεκάθαρο: «Δεν θέλουμε πλατφόρμες και ελέγχους, θέλουμε ρευστότητα για να σπείρουμε».

Η Κυριακή των αποφάσεων

Η σημερινή ηρεμία φαντάζει φαινομενική, καθώς όλα δείχνουν πως πρόκειται για «ηρεμία πριν την καταιγίδα». Τα βλέμματα είναι καρφωμένα στην Κυριακή, 4 Ιανουαρίου. Στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί, θα μετρηθούν οι δυνάμεις και θα παρθεί η απόφαση για τη μορφή του αγώνα.

Οι «σκληροπυρηνικοί» πιέζουν για κλείσιμο των εθνικών οδών και κάθοδο στην Αθήνα, ενώ οι πιο μετριοπαθείς αναμένουν τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης.

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τα μπλόκα είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός. Και όπως όλα δείχνουν, ο Ιανουάριος θα είναι ένας «καυτός» μήνας για την ελληνική ύπαιθρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

World
Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
Αγανάκτηση 28.12.25

Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Αγρότης από τα Μάλγαρα είδε τον λογαριασμό του να μηδενίζει αιφνίδια και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου
Agro-in 27.12.25

Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα είναι οι αγρότες. Τα επόμενα βήματά τους μέχρι την Πρωτοχρονιά όρισαν σε μαζική συνέλευση οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας ενώ η κυβέρνηση επενδύει σε απόπειρα διάσπασης, με το αρμόδιο υπουργείο να ανακοινώνει ότι έλαβε φάκελο με... «τεκμηριωμένα αιτήματα» από Κορίνθιους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Νέοι καιροί και ήθη 01.01.26

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Σύνταξη
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Ελλάδα 01.01.26

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο