Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα πραγματοποίησαν οι αγρότες, με τα τρακτέρ και τα μηχανήματά τους να παραμένουν στην άκρη των δρόμων, διατηρώντας ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο. Παράλληλα, στις 12:00 τις 4ης Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις, ενώ και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιτέθηκε ευθέως στους αγρότες στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του κάνοντας λόγο για «μπλόκα απέναντι στην κοινωνία.

Πάνω από 50 μπλόκα θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, με τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών να δηλώνει ανυποχώρητη. Ωστόσο, στα Πράσινα Φανάρια καταγράφηκε ρήγμα, μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Υπαίθριο «αγωνιστικό» ρεβεγιόν στο μπλόκο της Νίκαιας

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες αγρότες, μαζί με τις οικογένειές τους και κατοίκους της περιοχής που έσπευσαν να συμπαρασταθούν στους αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στήνοντας ένα μεγάλο υπαίθριο ρεβεγιόν δίπλα στα παραταγμένα τρακτέρ και τις σημαίες. Το κρύο της νύχτας αντιμετωπίστηκε με μεγάλες φωτιές που άναψαν σε βαρέλια και στο έδαφος, αλλά και με άφθονο κρασί που προσφέρεται σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Δείτε βίντεο:

Τι λένε αγρότες

Οι Κώστας Σέφης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Τζέλας, πρόεδρος ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας και Θανάσης Κάκκος, πρόεδρος των ιδιοκτητών φορτηγών διεθνών μεταφορών Νοτιοδυτικής Ελλάδας μίλησαν τις προηγούμενες μέρες στο MEGA για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Η κυβέρνηση, έφτασε η στιγμή, αφού εξάντλησε όλα τα ατού που είχε για να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας, για να μας συκοφαντήσει, λοιδορήσει, τραμπουκίσει, να εκφοβίσει τους αγρότες, να δώσει λύσεις ώριμα και ψύχραιμα για να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Εμείς από την πρώτη στιγμή, ως πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων κάτσαμε και αποφασίσαμε πώς θα κάνουμε τον αγώνα μας. από την άλλη, ξέρουμε καλά ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Αυτό που δεν δεχόμαστε από την αρχή είναι να πάμε σε ένα τραπέζι προσχηματικού διαλόγου. Αυτό η κυβέρνηση το έδειξε και το καταλάβαμε. Δεν γίνεται να πας σε διάλογο εάν η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει τίποτα. Χρησιμοποιεί τον διάλογο μόνο και μόνο για να φύγουμε από τον δρόμο και χωρίς να δώσει λύσεις. Αυτό έχουμε καταλάβει και γι΄αυτό δεν πάμε σε διάλογο. Έχουμε στείλει 14 βασικά αιτήματα και υπάρχουν και κάποια επιμέρους», είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τζέλας.

Για τον «τραμπουκισμό» των αγροτών ο κ. Τζέλας είπε πως «δεν υπάρχει κάποιος τραμπουκισμός από εμάς. Είναι ψεύτης αυτός ο κύριος (σ.σ. ο κ. Τσίλιας) που αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου και είπε ότι εκπροσωπεί τον εαυτό του. Αυτή την στιγμή είμαστε 57 μπλόκα στη χώρα. Δεν είπαμε σε κανέναν να μην πάει να κάνει διάλογο με την κυβέρνηση. Δεν είναι «πρόθυμοι» αφού θα πάνε για διάλογο; Η κυβέρνηση λέει ότι υποκινούμαστε από το ΚΚΕ και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Δεν είναι δυνατόν να μας υποκινεί ένα κόμμα. Τα προβλήματα μας έχουν βγάλει στον δρόμο».

«Ελπίζουμε να μην κάνουμε και Φώτα στον δρόμο»

Οι Κώστας Σέφης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, μίλησε επίσης για την κινητοποίηση των αγροτών.

«Η κυβέρνηση μας άφησε να κάνουμε Πρωτοχρονιά στον δρόμο και ελπίζουμε να μην κάνουμε και Φώτα στον δρόμο. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να δώσει κάποιες λύσεις και κάποια εχέγγυα προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο του διαλόγου. Άκουσα τον κ. Τσιάρα ο οποίος μιλούσε πολλή ώρα και ουσιαστικά δεν είπε «τίποτα».Ένα από τα εχέγγυα είναι η συνθήκη Mercosur. Μπορεί η κυβέρνηση να πάρει αρνητική θέση πάνω σε αυτή. Αν αυτή η συνθήκη μπει σε ισχύ, και όλα τα προβλήματα να μας λύσουν, εμείς εξαφανιστήκαμε. Το άλλο είναι με την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος», δήλωσε.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.