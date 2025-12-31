Από τα ανοιχτά μπλόκα των αγροτών στα αδιαπέραστα των αστυνομικών

Οδηγοί και επιβάτες εγκλωβισμένοι για ώρες δίχως πρόσβαση σε τουαλέτα, αυτοκίνητα που μένουν από βενζίνη, ακόμα και κίνδυνοι για την υγεία λόγω πολύωρου ταξιδιού, ήταν αυτά που στιγμάτισαν τις εορτές του 2025. Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει όλα τα παραπάνω στην αγροτική «αυθαιρεσία», αλλά βίντεο λένε μια διαφορετική ιστορία.

Επιχειρώντας η Τροχαία να δικαιολογήσει την μεγάλη ταλαιπωρία των ταξιωτών, ανακοίνωσε ότι οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις -εκτροπή κυκλοφορίας, στένεμα δρόμων με κώνους- «είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη τρακτέρ, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας».

Ειδικά στο Kάστρο Βοιωτίας –ενώ δεν υπάρχουν αγρότες- η Τροχαία ισχυρίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά 8 χλμ. νωρίτερα και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

«Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος» αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Μια διαφορετική πραγματικότητα

Είναι όμως έτσι;

Σύμφωνα με βίντεο που συλλέξαμε από ανθρώπους που ταξίδεψαν σε Μακεδονία, στη Θράκη και στη Κεντρική Ελλάδα, μάλλον όχι.

Στο μπλόκο της Θήβας όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο δεν χρειάζεται κανένας ελιγμός, καθώς τα αγροτικά μηχανήματα είναι στην άκρη, επιτρέποντας την κυκλοφορία ακόμα και σε δύο λωρίδες.

<br />

Όπως σημειώνουν αυτόπτες μάρτυρες, η διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο της Θήβας γινόταν με απόλυτη ασφάλεια σε μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας (στο ρεύμα προς Αθήνα), παρουσία και 2 περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ και ενός οχήματος της Νέας Οδού.

<br />

Θερμοπύλες: Σημειωτόν για πολλά χιλιόμετρα

Έξω από τη Λαμία, υπάρχει ένα μπλόκο αγροτών κοντά στις Θερμοπύλες. Σε εκείνο ακριβώς το σημείο, η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο στο ρεύμα προς Αθήνα, εκτρέποντας τα οχήματα να περάσουν πολύ σύντομα από έναν παράδρομο και να ξαναεισέλθουν στην εθνική.

Ωστόσο, έτσι η Τροχαία κατάφερε να δημιουργήσει μια ουρά αυτοκινήτων 14 χλμ (στο ύψος της Ανθήλης περίπου) λόγω των κώνων που στενεύουν απελπιστικά τον δρόμο σε μια λωρίδα.

Υλίκη: Πουθενά αγρότες

Την παραμονή Χριστουγέννων στην Υλίκη μέχρι να περάσουν οι ταξιδιώτες από το σημείο που ήταν κλειστό έκαναν από μιάμιση ώρα. Ενδεικτικά ένα ταξίδι από τη Κερκίνη στην Αθήνα διήρκεσε 15 ώρες, από την Καβάλα πάνω από 12 ώρες και από τη Λαμία 5,5 ώρες.

Όταν κάποιος διαμαρτυρήθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «ντροπή τους» που υποβάλουν τον κόσμο σε τέτοια ταλαιπωρία η απάντηση ήταν: «Τέτοιες εντολές έχουμε».

<br />

Είναι πιο ασφαλής ο παράδρομος;

Προκειμένου οι ταξιδιώτες να αποφύγουν τους «κινδύνους» των παρκαρισμένων τρακτέρ στο Κάστρο, η αστυνομία έβγαλε τους οδηγούς νωρίτερα 8 χλμ. στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Ωστόσο, σε αυτόν τον παράδρομο ο δρόμος έχει σε κάποια σημεία σημαντικές φθορές, γι αυτό και υπάρχουν κώνοι στην άκρη για να μην πλησιάσουν αυτοκίνητα. Είναι άραγε πιο ασφαλής αυτή η διαδρομή από την ελεγχόμενη εθνική οδό.

<br />

Έτσι όπως φαίνεται στην περιοχή Κάστρου, χιλιάδες αυτοκίνητα στριμώχνονται στους επικίνδυνους παραδρόμους, ενώ οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, με τα τρακτέρ παραταγμένα στην άκρη επιτρέποντας την κυκλοφορία.

<br />

Να σημειωθεί ότι ο κόσμος πλήρωνε κανονικά διόδια -με εξαίρεση εκείνα κοντά στη Θήβα- δίχως να απολαμβάνει την ασφάλεια και την ταχύτητα του ταξιδιού του. Είναι όμως δίκαιο αυτό;

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι εάν η αστυνομία επέτρεψε σε κάποια σημεία την διέλευση των οχημάτων μέσα από τα ανοιχτά μπλόκα, γιατί δεν το έκανε καθολικά;

Πάντως η τεχνηέντως δημιουργηθείσα ταλαιπωρία από την κυβέρνηση, φαίνεται να λειτούργησε ως μπούμερανγκ, καθώς ο κόσμος στηρίζει τους αγρότες.