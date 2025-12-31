newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τα ανοιχτά μπλόκα των αγροτών στα αδιαπέραστα των αστυνομικών
Ελλάδα 31 Δεκεμβρίου 2025 | 23:13

Από τα ανοιχτά μπλόκα των αγροτών στα αδιαπέραστα των αστυνομικών

Ενώ η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη στα μπλόκα των αγροτών για την ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών, οι τελευταίοι κορνάρουν και χαιρετούν τους... αγρότες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Spotlight

Οδηγοί και επιβάτες εγκλωβισμένοι για ώρες δίχως πρόσβαση σε τουαλέτα, αυτοκίνητα που μένουν από βενζίνη, ακόμα και κίνδυνοι για την υγεία λόγω πολύωρου ταξιδιού, ήταν αυτά που στιγμάτισαν τις εορτές του 2025. Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει όλα τα παραπάνω στην αγροτική «αυθαιρεσία», αλλά βίντεο λένε μια διαφορετική ιστορία.

Επιχειρώντας η Τροχαία να δικαιολογήσει την μεγάλη ταλαιπωρία των ταξιωτών, ανακοίνωσε ότι οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις -εκτροπή κυκλοφορίας, στένεμα δρόμων με κώνους- «είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη τρακτέρ, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας».

Ειδικά στο Kάστρο Βοιωτίας –ενώ δεν υπάρχουν αγρότες- η Τροχαία ισχυρίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά 8 χλμ. νωρίτερα και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

«Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος» αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Μια διαφορετική πραγματικότητα

Είναι όμως έτσι;

Σύμφωνα με βίντεο που συλλέξαμε από ανθρώπους που ταξίδεψαν σε Μακεδονία, στη Θράκη και στη Κεντρική Ελλάδα, μάλλον όχι.

Στο μπλόκο της Θήβας όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο δεν χρειάζεται κανένας ελιγμός, καθώς τα αγροτικά μηχανήματα είναι στην άκρη, επιτρέποντας την κυκλοφορία ακόμα και σε δύο λωρίδες.


Όπως σημειώνουν αυτόπτες μάρτυρες, η διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο της Θήβας γινόταν με απόλυτη ασφάλεια σε μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας (στο ρεύμα προς Αθήνα), παρουσία και 2 περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ και ενός οχήματος της Νέας Οδού.

Θερμοπύλες: Σημειωτόν για πολλά χιλιόμετρα

Έξω από τη Λαμία, υπάρχει ένα μπλόκο αγροτών κοντά στις Θερμοπύλες. Σε εκείνο ακριβώς το σημείο, η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο  στο ρεύμα προς Αθήνα, εκτρέποντας τα οχήματα να περάσουν πολύ σύντομα από έναν παράδρομο και να ξαναεισέλθουν στην εθνική.

Ωστόσο, έτσι η Τροχαία κατάφερε να δημιουργήσει μια ουρά αυτοκινήτων 14 χλμ (στο ύψος της Ανθήλης περίπου) λόγω των κώνων που στενεύουν απελπιστικά τον δρόμο σε μια λωρίδα.

Πριν τις Θερμοπύλες, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λίγο πιο πάνω από Θερμοπύλες. Έξοδος από εθνική για παράκαμψη.

Υλίκη: Πουθενά αγρότες

Την παραμονή Χριστουγέννων στην Υλίκη μέχρι να περάσουν οι ταξιδιώτες από το σημείο που ήταν κλειστό έκαναν από μιάμιση ώρα. Ενδεικτικά ένα ταξίδι από τη Κερκίνη στην Αθήνα διήρκεσε 15 ώρες, από την Καβάλα πάνω από 12 ώρες και από τη Λαμία 5,5 ώρες.

Όταν κάποιος διαμαρτυρήθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «ντροπή τους» που υποβάλουν τον κόσμο σε τέτοια ταλαιπωρία η απάντηση ήταν: «Τέτοιες εντολές έχουμε».

Είναι πιο ασφαλής ο παράδρομος;

Προκειμένου οι ταξιδιώτες να αποφύγουν τους «κινδύνους» των παρκαρισμένων τρακτέρ στο Κάστρο, η αστυνομία έβγαλε τους οδηγούς νωρίτερα 8 χλμ. στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Ωστόσο, σε αυτόν τον παράδρομο ο δρόμος έχει σε κάποια σημεία σημαντικές φθορές, γι αυτό και υπάρχουν κώνοι στην άκρη για να μην πλησιάσουν αυτοκίνητα. Είναι άραγε πιο ασφαλής αυτή η διαδρομή από την ελεγχόμενη εθνική οδό.

Έτσι όπως φαίνεται στην περιοχή Κάστρου, χιλιάδες αυτοκίνητα στριμώχνονται στους επικίνδυνους παραδρόμους, ενώ οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, με τα τρακτέρ παραταγμένα στην άκρη επιτρέποντας την κυκλοφορία.

Να σημειωθεί ότι ο κόσμος πλήρωνε κανονικά διόδια -με εξαίρεση εκείνα κοντά στη Θήβα- δίχως να απολαμβάνει την ασφάλεια και την ταχύτητα του ταξιδιού του. Είναι όμως δίκαιο αυτό;

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι εάν η αστυνομία επέτρεψε σε κάποια σημεία την διέλευση των οχημάτων μέσα από τα ανοιχτά μπλόκα, γιατί δεν το έκανε καθολικά;

Πάντως η τεχνηέντως δημιουργηθείσα ταλαιπωρία από την κυβέρνηση, φαίνεται να λειτούργησε ως μπούμερανγκ, καθώς ο κόσμος στηρίζει τους αγρότες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τα μεγάλα trades της χρονιάς που τελειώνει [γραφήματα]

Αγορές: Τα μεγάλα trades της χρονιάς που τελειώνει [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 44% τα κέρδη του 2025, στο +78% οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 44% τα κέρδη του 2025, στο +78% οι τράπεζες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός
Ελλάδα 31.12.25

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός

Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά μετά από φωτιά στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 - Σχεδόν δύο χρόνια μετά η υπόθεση ανοίγει και πάλι με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο της δολοφονίας

Σύνταξη
Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του
Ελλάδα 31.12.25

Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο κατηγορούμενος όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του στο Κολωνάκι αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Σύνταξη
Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»
Ελλάδα 31.12.25

Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»

Για την ώρα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ιδιαίτερη προσοχή το πρωί της Πρωτοχρονιάς λόγω του ισχυρού παγετού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια – Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Καταγγέλλουν υπονόμευση 31.12.25

«Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια - Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής

Αποχώρησαν αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια καταγγέλλοντας υπονόμευση του αγώνα. Θα ανασυνταχθούν και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, θα στήσουν νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύνταξη
Κρήτη: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
Ελλάδα 31.12.25

«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε, δήλωσε ότι ο 19χρονος δεν ακούμπησε την χειροβομβίδα από την έκρηξη της οποίας έχασε τη ζωή του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31.12.25

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης
Διαφάνεια 31.12.25

2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά - Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης

Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά αν υπάρχει ένα concept της μόδας που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό είναι το «naked dress» -ελληνιστί το «γυμνό φόρεμα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
Ένωση συγγενών 31.12.25

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στο Ισραήλ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 31.12.25

Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)

Το παιχνίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο γκρέμισε όσα έχτισε η ιστορική νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς: Την ανάγκη για ισότητα - Η επί δεκαετίες μάχη των γυναικών για ίσες αμοιβές στο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

O Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και με την ευκαιρία δώρισε μια φανέλα του από την Εθνική Ελλάδας σε εκκλησία της Μενεμένης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο παίκτης που συμπλήρωσε γρηγορότερα από κάθε άλλον 1.300 επίσημους αγώνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως επιβεβαιώθηκε από την IFFHS

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο