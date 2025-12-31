Δημογλίδου για μπλόκα: Καλύτερη η εικόνα στις εθνικές οδούς σε σχέση με τα Χριστούγεννα

Για την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και την κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλιδου, το πρωί της Τετάρτης.

«Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση με τα Χριστούγεννα. Ο μεγαλύτερος όμως όγκος των εκδρομέων έχει αποχωρήσει ήδη από την παραμονή των Χριστουγέννων»

«Πρέπει να πούμε ότι τώρα είναι καλύτερη η εικόνα γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το εθνικό δίκτυο σε αυτή την περιοχή, έστω και από μιάμιση θα έλεγα λωρίδα κυκλοφορίας, όχι ξεκάθαρα δύο, σε κάποια σημεία. Υπάρχει δυσκολία βέβαια στο ρεύμα από τη Λαμία ουσιαστικά προς την Αττική. Εκεί αντιμετωπίζουμε δυσκολίες γιατί δυστυχώς το Κάστρο Βοιωτίας δεν μας έχει δοθεί η δυνατότητα να δώσουμε την εθνική οδό, επειδή ακριβώς υπάρχει μπλόκο των αγροτών πάνω στην Εθνική και δεν μας δίνεται ούτε μια λωρίδα κυκλοφορίας ουσιαστικά», ανέφερε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ η κ. Δημογλίδου.

Και συμπλήρωσε «Φυσικά και είναι πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση με τα Χριστούγεννα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος των εκδρομέων έχει αποχωρήσει ήδη από την παραμονή των Χριστουγέννων. Είδαμε μικρή επιστροφή την Κυριακή που μας πέρασε, βέβαια, δεν έχει επιστρέψει το σύνολο των εκδρομέων. Θα είναι ίσως δύσκολη η επιστροφή των ταξιδιωτών στο σύνολο τους, των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων παράλληλα».

Για τα αλκοτέστ της τροχαίας

Ερωτηθείς για το ζήτημα των αλκοτέστ της τροχαίας ενόψει παραμονής πρωτοχρονιάς, η Εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, επισήμανε: «Ξέρετε, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τίποτα κακό σε καμία περίπτωση, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι είναι ίσως η πρώτη χρονιά που έχουμε ουσιαστική μείωση στα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Μπορεί να μιλάμε για αριθμούς, πίσω από τους αριθμούς όμως, κρύβονται άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέπουμε μετά από αυτή την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει τη φετινή χρονιά. Θα έλεγα ότι είναι χρονιά ρεκόρ για την Τροχαία (…). Προφανώς και θα διαπιστώσουν οι συμπολίτες μας ότι θα υπάρχει έντονη παρουσία της Τροχαίας και αυτές τις ημέρες και σήμερα και τις επόμενες καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ξαναλέω για τη δική μας ασφάλεια. Δεν βρισκόμαστε εκεί για να τιμωρήσουμε κανέναν αυτές τις ημέρες».