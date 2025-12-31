Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον νέο χρόνο στα μπλόκα, έχοντας αναδιατάξει τα τρακτέρ τους για να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων, ενώ την Κυριακή, στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Μετά από ένα μήνα στους δρόμους, σε μία από τις πιο μαζικές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών, οι αγρότες απαιτούν από την κυβέρνηση να σταματήσει τις μεθοδεύσεις και να δώσει λύσεις στα οξυμμένα προβλήματά τους.

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης» αναφέρει στην ανακοίνωση κάλεσμα στη Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

«Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», τονίζει η ΠΕΜ.

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση που παραμένει με την πλάτη στον τοίχο, συνεχίζει να «ποντάρει» στο «διαίρει και βασίλευε» για να σπάσει το κοινό αγροτικό μέτωπο με την επίκληση της διάθεσης διαλόγου, από κάποιους αγρότες ενώ παράλληλα απειλεί ότι θα σκληρύνει τη στάση της αν δεν σταματήσουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε χθες ευθέως για το plan B, που υπάρχει στο συρτάρι της κυβέρνησης. «Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα Plan B», είπε και ανέφερε πως το σχέδιο αυτό «θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος, σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο».

Ερωτηθείς για το είδος των κυρώσεων, έφερε ως παράδειγμα το άνοιγμα διοδίων όπου «κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές – αστικές ευθύνες».

Σε ανάλογο ύφος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοϊδης, δήλωσε πως «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου» ή «μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποφασίσει η κυβέρνηση στο επόμενο στάδιο».

Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες – Ανοιχτές οι εθνικές οδοί

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο.

Από χθες δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία, μέρος του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Σήμερα παραμονή της πρωτοχρονιάς, θα υποδεχτούν το νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τις οικογένειές τους, καθώς και το λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Στο μπλόκο της Καρδίτσας οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια των Σοφάδων για τους οδηγούς ώστε να περνούν χωρίς να πληρώσουν.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταδίδει η ΕΡΤ. Ανοιχτός για όλα τα οχήματα σήμερα και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, είναι ο Προμαχώνας Οι αγρότες του μπλόκου αυτού τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σήμερα αύριο και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση από το Τελωνείο Ευζώνων θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Στην Ιόνια Οδό έχει δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

