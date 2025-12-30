Οι αγρότες δεν υποχωρούν, θα κάνουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, ενώ σε Τρίκαλα και Αγρίνιο επισκέφθηκαν «γαλάζιους» βουλευτές και υφυπουργούς για να διαμαρτυρηθούν.

Τα μπλόκα ισχυροποιούνται και ενισχύονται με νέα τρακτέρ, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει την επικοινωνιακή πολιτική του απέναντί τους και πλέον ο πρωθυπουργός τους καλεί να τερματίσουν τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για εκπροσώπους αγροτών που «τραμπουκίζουν» εκείνους που επιθυμούν τον διάλογο.

Σε Καραγκούνη και Παπαθανάση οι αγρότες στο Αγρίνιο

Σαν άλλοι μάγοι… αγρότες με σανό, κοπριά και πορτοκάλια στα χέρια έφτασαν στα πολιτικά γραφεία των Κώστα Καραγκούνη (υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) και Θανάση Παπαθανάση στο Αγρίνιο. Παρόμοια εικόνα και στα Τρίκαλα. Στο γραφείο του Κώστα Σκρέκα και της Κατερίνας Παπακώστα – Παλιούρα (υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας).

Στο Αγρίνιο αγρότες από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου έφτασαν μέχρι τα γραφεία του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του Θανάση Παπαθανάση και άφησαν… σανό, κοπριά και πορτοκάλια. Το γραφείο του υφυπουργού Εργασίας ήταν ανοιχτό, μεταφέροντας τα αιτήματά τους σε στέλεχος του πολιτικού γραφείου, ενώ το γραφείο του κ. Παπαθανάση ήταν κλειστό.

Σε Σκρέκα και Παπακώστα – Παλιούρα στα Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα, οργισμένοι αγρότες πέταξαν στα γραφεία του Κώστα Σκρέκα μπάλες με σανό. Με την Κατερίνα Παπακώστα – Παλιούρα είχαν διάλογο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, στο δρόμο. «Σας θέλουμε στο πεδίο του αγώνα» ανέφεραν οι αγρότες στην υφυπουργό που είχε όλη την καλή διάθεση να τους ακούσει.«Εγώ εδώ ήμουν πάντοτε, κάποιοι άλλοι δεν ήταν στα γραφεία τους» η αιχμηρή ατάκα της κ. Παπακώστα.