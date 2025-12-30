newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Αγρότες: Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντί να δώσει λύσεις στρώνει το… χαλί για πρόστιμα στα μπλόκα
30 Δεκεμβρίου 2025 | 12:51

Αγρότες: Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντί να δώσει λύσεις στρώνει το… χαλί για πρόστιμα στα μπλόκα

Χωρίς διέξοδο η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες, δοκιμάζει να σκληρύνει εκ νέου τη στάση της - Η εικόνα στα μπλόκα σήμερα

Φύλλια Πολίτη
Spotlight

Η κυβέρνηση αφού έχει χάσει το «στοίχημα» των γιορτών με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς «οι ειλικρινείς της προθέσεις για διάλογο» δεν πείθουν την πλειοψηφία των παραγωγών, απεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για να βγει από το αδιέξοδο.

Εάν δεν υπάρξει «λύση», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, η στάση των αρχών θα «σκληρύνει». Αυτό που σκέφτεται – και διαρρέει – η κυβέρνηση ως plan B είναι η επιβολή προστίμων από την τροχαία για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του το πρωί της Τρίτης άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει την εφαρμογή του νόμου, που όπως είπε παραβιάζουν οι αγρότες, ακόμα και την προσθήκη νέων διατάξεων προκειμένου να δοθεί λύση με τα μπλόκα.

Υποστήριξε μάλιστα ότι μέχρι τώρα ήταν επιλογή της κυβέρνησης να «μην επιβάλει τον νόμο» καθώς προκρίνει τον διάλογο, ενώ στην πραγματικότητα μία από τις πρώτες της κινήσεις ήταν να παίξει το χαρτί της καταστολής με ΜΑΤ και διώξεις ακόμα και  με χαρακτηρισμούς περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Η τακτική αυτή έριξε λάδι στη φωτιά και έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα για την κυβέρνηση που είδε τα μπλόκα να αυξάνονται και «γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές» να στέκονται απέναντί της.

Από την καταστολή η κυβέρνηση πέρασε στη συνέχεια στη «διαλλακτικότητα» με τις προσκλήσεις για συνάντηση χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις, όπως ζητούν οι παραγωγοί που κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειψη αξιοπιστίας.

Μειοψηφία για τον Μητσοτάκη οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του τη Δευτέρα προσπάθησε να αξιοποιήσει την λεγόμενη «κίνηση των 18» ( που όμως φαίνεται ότι δεν εκπροσωπεί 18 μπλόκα καθώς μία σειρά από κέντρα αγώνα διαψεύδουν ότι στηρίζουν το κάλεσμα για διάλογο με την κυβέρνηση) υποστηρίζοντας ότι πολλοί στα μπλόκα θέλουν να συναντηθούν με την κυβέρνηση αλλά εμποδίζονται από «τραμπούκους».

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι αυτοί που είναι στα μπλόκα είναι η μειοψηφία με αντιπαραβολές τύπου: 400.000 οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, 4.000 τα τρακτέρ στα μπλόκα.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι μέχρι τα Φώτα δεν προβλέπει αποκλιμάκωση προεξοφλώντας ταλαιπωρία για τους εκδρομείς και ρίχνοντας το φταίξιμο για ακόμα μία φορά στους αγρότες που σύμφωνα με τον ίδιο θα βρουν απέναντί τους την κοινωνία αργά ή γρήγορα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

Η κυβέρνηση επιμένει ότι έχει ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο επικαλούμενη δημοσιονομικούς λόγους ή ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ώρα που οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι χωρίς πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, οι μικροί και οι μεσαίοι κινδυνεύουν με αφανισμό.

Οι τακτικές της κυβέρνησης, που επικεντρώνονται στην επικοινωνία και όχι στην ουσία των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου, έχουν επανειλημμένα αποτύχει.

Σε απεργία και οι λαϊκές αγορές

Οι διαρροές για τα πρόστιμα γίνονται με το βλέμμα στην επόμενη συνάντηση της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων που προγραμματίζεται μετά την Πρωτοχρονιά και στην ελπίδα να υπάρξει διάσπαση του μετώπου στο ζήτημα του διαλόγου.

Ωστόσο και αυτή η κίνηση είναι αμφίβολο ότι θα έχει αποτέλεσμα, και όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση την έχει επιλέξει ξανά χωρίς επιτυχία. Την ώρα που οι παραγωγοί ζητούν να σταματήσουν οι διώξεις που είχαν ασκηθεί εναντίον συναδέλφων τους σε πρόσφατες κινητοποιήσεις, το να «απειλούνται» με επιπλέον κυρώσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά καθώς μπορεί να θεωρηθεί εκβιασμός και όχι «ειλικρινής πρόθεση διαλόγου».

Ταυτόχρονα και παρά τις προσπάθειες να αυξηθεί η πίεση στα μπλόκα, η επιμονή των αγροτικών κινητοποιήσεων «παρασύρει» και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Οι παραγωγοί και οι πωλητές στις λαϊκές αγορές ανακοίνωσαν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου σε συμπαράσταση με τους αγρότες και ενάντια στην ακρίβεια, ζητώντας μεταξύ άλλων μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής

«Η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η εικόνα στα μπλόκα σήμερα

Την ίδια στιγμή οι αγρότες ετοιμάζονται να κάνουν Πρωτοχρονιά αλλά χαλαρώνοντας τα μπλόκα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των δράσεων με αποκλεισμούς και παραδρόμων οι παραγωγοί στη Στερεά Ελλάδα δεν θα προχωρήσουν σήμερα σε κλεισίματα.

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής. Σύμφωνα με τους αγρότες, η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία, όπως σημειώνουν, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί χρονικά.

Ανοίγουν λωρίδες στο μπλόκο της Νίκαιας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μέρος του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 09:10 το πρωί της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου 2025) στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Η αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια στους Σοφάδες

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων και οι αγρότες των Τρικάλων σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.

