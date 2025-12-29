Αμετακίνητος εμφανίστηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας σε σχέση με τα αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων καθώς επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα ότι η πλειοψηφία αυτών έχει ήδη ικανοποιηθεί, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμπαιγμό.

Ο υπουργός επιχείρησε μάλιστα να υποβαθμίσει τα αιτήματα των αγροτών, όπως πχ το αίτημα για τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε οι αγρότες να συζητούν με την κυβέρνηση για πιο σημαντικά προβλήματα όπως η νέα κουτσουρεμένη ΚΑΠ, οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρώπης με άλλα κράτη, ο ανταγωνισμός που πλήττει ιδίως τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Αν και ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε με αυτή του την τοποθέτηση τις ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες που έχουν μπροστά τους οι έλληνες παραγωγοί, φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψιν του την αγωνία που εκφράζει ο πρωτογενής τομέας που ζητά να μειωθεί το κόστος παραγωγής καθώς οι μικροί και οι μεσαίοι δεν τα βγάζουν πέρα ούτε στις σημερινές συνθήκες πριν η κατάσταση χειροτερεύσει όπως προέβλεψε ο υπουργός.

Ειδικότερα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος ο κ. Τσιάρας δήλωσε γενικά τη διάθεση της κυβέρνησης να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές αλλά πέταξε το μπαλάκι στη ΔΕΗ για τις τελικές αποφάσεις, χωρίς να μπορεί να δώσει κάτι πιο συγκεκριμένο σαν δέσμευση παρά τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την υποβολή του αιτήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιπες υποσχέσεις του υπουργού που δεν προσέφεραν κάτι καινούριο στη συζήτηση ώστε να υπάρξει ένα περιθώριο διαλόγου. Σε σχέση με την τεράστια καταστροφή που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της χώρας λόγω της ευλογιάς, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει αποζημιώσεις και έκτακτη ενίσχυση που όμως οι παραγωγοί επιμένουν ότι βρίσκεται πολύ μακριά από το να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες.

Η «κίνηση των 18» ή η «κίνηση των 7»

«Το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες» είπε ο κ. Τσιάρας που έκανε αναφορά στην «κίνηση των 18».

Σε επισημάνσεις των δημοσιογράφων ότι ο αριθμός αυτός βαίνει μειούμενος με πληροφορίες να αναφέρουν ότι 11 από τα 18 μπλόκα ή αγροτικούς συλλόγους έχουν διαψεύσει ότι συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «αν 18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πιέσεων και χλευασμού. Η δημοκρατία έχει όρους και αυτοί πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να την επικαλούνται για τα αιτήματα τους και την ίδια ώρα να την καταλύουν με τη συμπεριφορά τους».

Η κίνηση αυτή των υποτιθέμενων 18 μπλόκων που φαίνονται ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που έθεσε η απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής στην τελευταία της συνέλευση, προκάλεσε αντιδράσεις από την πλειοψηφία των αγροτών που αφήνει να εννοηθεί ότι τέτοιες πρωτοβουλίες γίνονται αν όχι σε συντονισμό με την κυβέρνηση, σε κάθε περίπτωση προς όφελός της μία κρίσιμη στιγμή.

Ήδη σήμερα μια σειρά από μπλόκα που υποτίθεται ότι συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία προχώρησαν με νέες συνελεύσεις σε αποκλεισμούς δρόμων και δηλώνουν ότι στηρίζουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής επιτροπής.

Ενδεικτική είναι η ανάρτηση του μπλόκου της Έδεσσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρει: «Το μπλόκο κόμβου Έδεσσας δεν συμμετέχει στην ομάδα των 18 αγροτικών μπλόκων και τάσσεται με τις αποφάσεις που πάρθηκαν από την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στην Νίκαια και συνεχίζουμε ενωμένοι μέχρι την δικαίωση μας».

Η νέα πανελλαδική σύσκεψη προγραμματίζεται για μετά την Πρωτοχρονιά με επικρατέστερη ημερομηνία το Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Εκεί οι αγρότες θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους και προφανώς θα τεθεί εκ νέου επί τάπητος η στάση τους απέναντι στις προσκλήσεις της κυβέρνησης σε διάλογο.

Πολλοί επιμένουν ότι εάν η κυβέρνηση δεν δείξει σημάδι υποχώρησης τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων καθώς όπως αναφέρουν τίθεται ζήτημα επιβίωσης και διατήρησης της αγροτικής παραγωγής και της ζωής στην επαρχία.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών σήμερα

Σήμερα οι παραγωγοί έχουν κάνει δυναμική επανεμφάνιση στους δρόμους.

Στις 14:00 οι αγρότες του Μπράλου έκλεισαν για δύο ώρες και τον παράδρομο της ΠΑΘΕ σημειώνοντας ότι παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη και θα διευκολύνουν την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Στις 16:00 -19:00 σε παρόμοια κίνηση με αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών θα προχωρήσουν οι συνάδελφοί τους στο μπλόκο της Νίκαιας. Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών.

Στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχει κλείσει και πάλι η Περιμετρική οδός της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων και πλέον η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.

Στην Αιτωλοακαρνανία, σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι έκλεισαν και πάλι την Ιόνια Οδό (12:00 μ.μ) στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου, όπου είχαν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Στο σημείο είναι παραταγμένα περισσότερα από 300 τρακτέρ.

Στην Κομοτηνή οι παραγωγοί μπήκαν στο κτίριο που στεγάζεται το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη και πέταξαν βαμβάκι, σανό, κοπριά και αυγά.