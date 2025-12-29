Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Συνεχίζει η κυβέρνηση να «ποντάρει» στο «διαίρει και βασίλευε» για να σπάσει το κοινό αγροτικό μέτωπο με την επίκληση της διάθεσης διαλόγου, από κάποιους αγρότες, την ώρα που οι κινητοποιήσεις κλιμακώνοντας σε όλη τη χώρα.

«Νομίζω ήρθε η ώρα του διαλόγου. Έχουν αρχίσει να επικρατούν πιο ψύχραιμες φωνές στους εκπροσώπους των αγροτών. Η κυβέρνηση ήταν πολύ προσεκτική και διαλλακτική απέναντι στο σύνολο του κινήματος, οι οποίοι άνθρωποι έχουν δίκιο σε πολλά πράγματα. Λέμε πως σε αυτά που έχουν δίκιο, να έρθουν να συζητήσουμε περαιτέρω και εξειδικευμένα να καταλήξουμε», είπε στο MEGA o υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και συμπλήρωσε:

«Θέλουμε πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα, ιδιαίτερα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τώρα είναι τα άμεσα που πρέπει να επιλύσουμε στο κόστος παραγωγής, αλλά υπάρχουν και πιο μακρόπνοα πράγματα που πρέπει να δούμε. Πρέπει να μπει ένας οδικός χάρτης, που θα συμφωνούν όλες οι παρατάξεις και να τον ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια».

Πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι τους αγρότες

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει τη σημασία του διαλόγου, ωστόσο επισημαίνει ότι οι αγρότες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση. Παράλληλα, κατηγορεί τη ΝΔ πως «κλείνει το μάτι στους επιτήδειους που έκαναν φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Είπαμε ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Πρέπει να έρθουν οι αγρότες και η κυβέρνηση, να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον διαλόγου, εννοώντας ότι πρέπει να δούμε εκείνους που χρεοκόπησαν λόγω Τειρεσία ή πλειστηριασμών, να γίνει μία ασπίδα προστασίας. Βγαίνει η κυρία Σδούκου και λέει ‘όταν λέτε ασφαλές περιβάλλον, εννοείτε να μη γίνουν έλεγχοι’. Αν αυτό δεν είναι γκεμπελισμός, τι είναι; Άρα θέλει η ΝΔ ανασφαλές περιβάλλον διαλόγου;», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε ‘Φραπέδες’ και εγκαλεί την αντιπολίτευση που επί πέντε χρόνια της έλεγε να κάνει ελέγχους που δεν έκανε», συμπλήρωσε.

«Θέλουμε να γίνει διάλογος, αλλά πρέπει να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα. Πρέπει η κυβέρνηση να έρθει να εξηγήσει όταν λέει για το πετρέλαιο και το ρεύμα τι εννοεί. Πρέπει όλες οι πλευρές να κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις, όμως έχει γκρεμιστεί η εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου με τόσα ψέματα».

«Η κυβέρνηση έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο»

«Η κυβέρνηση έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Έγιναν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών και ξεσκεπάστηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξαφνικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είδαν κάτι τύπους να θησαυρίζουν, δηλώνοντας μπανάνες στον Γράμμο και χιλιάδες κεφάλια ζωικού κεφαλαίου που δεν το είχαν. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη, αυτός είναι ο πυρήνας των διεκδικήσεων», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

«Το αγροτικό κίνημα ήθελε εξ αρχής διάλογο, απλώς η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν έχουν ενιαία εκπροσώπηση και δεν ήξερε με ποιον να μιλήσει. Η κατάσταση στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα είναι δραματική. Η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη με τις προθεσμίες που έδινε», συμπλήρωσε.

