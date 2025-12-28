newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Ελλάδα 28 Δεκεμβρίου 2025 | 10:12

Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Spotlight

Επιστρέφουν οι αγρότες, όπως είχαν προαναγγείλει, στα κλεισίματα δρόμων από σήμερα και μέχρι την Τρίτη μετά τη μερική αναστολή που είχαν αποφασίσει λόγω των Χριστουγεννιάτικων μετακινήσεων.

Οι αγρότες θα ανοίξουν τους δρόμους τις μέρες της Πρωτοχρονιάς προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, αλλά στη συνέχεια διαμηνύουν ότι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση, όπως εξάλλου είχαν αποφασίσει στην τελευταία συνάντηση της πανελλαδικής Επιτροπής μπλόκων, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίζει να κωφεύει στα αιτήματά τους.

Τα όσα μεσολάβησαν τις μέρες των Χριστουγέννων με την Τροχαία να κλείνει τους δρόμους που είχαν ανοίξει οι αγρότες και την κυβέρνηση να κατηγορεί τα μπλόκα για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι ταξιδιώτες, έχουν ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά όπως και οι προσπάθειες να στιγματιστούν, με διαρροές στον Τύπο, αγροτοσυνδικαλιστές ως εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση αφού έχει αποτύχει να κάμψει τις αγροτικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται εδώ και ένα μήνα έχοντας «παίξει» – και έχοντας «κάψει» – το χαρτί της καταστολής και του κοινωνικού αυτοματισμού, φαίνεται πως επιχειρεί να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών εκ των έσω.

Η ταχεία αναδημοσίευση της ανυπόγραφης «επιστολής των 18 μπλόκων» που ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση και αφήνουν υπόνοιες για κομματικές σκοπιμότητες των συναδέλφων τους εξυπηρετεί τη κυβερνητική προσπάθεια διάσπασης, επισημαίνουν αγρότες που υποβαθμίζουν την επιρροή αυτής της πρωτοβουλίας στους χιλιάδες συναδέλφους τους που αγωνίζονται.

Τα «18 μπλόκα» έγιναν στη συνέχεια «14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί συνεταιρισμοί» ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολο το κατά πόσο εκπροσωπούν και επηρεάζουν πράγματι τις αποφάσεις της κάθε περιοχής καθώς για παράδειγμα ενώ αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμμετέχει το μπλόκο της Αχαΐας χθες το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα προχώρησαν εκ νέου στον αποκλεισμό της περιμετρικής οδού της Πάτρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση – που δεν φέρει υπογραφές εκπροσώπων – την πρωτοβουλία «διαλόγου» στηρίζουν τα μπλόκα και οι αγροτικοί σύλλογοι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Προσπάθειες διάσπασης

Η προσπάθεια από την άλλη να παρουσιαστεί ως επιτυχία η συνάντηση του Κώστα Τσιάρα με τρεις αγρότες από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας μαζί με τον Σύλλογο Αγροτών Κιάτου, μάλλον έπεσε στο κενό.

Μιλώντας στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου ο Δημήτρης Μπαλαφούτας, πρόεδρος Συλλόγου Αγροτών Στιμάγκας Κορινθίας δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά για την κίνηση αυτή μιλώντας για απόπειρα διάσπασης από μια μειοψηφία ατόμων του κινήματος στην Κόρινθο.

«Τα συγκεκριμένα άτομα και ο σύλλογος Κιάτου διαγράφηκαν από το κίνημα και την Πανελλήνια Ένωση των μπλόκων. Στόχος των συγκεκριμένων ατόμων, ένας εκ των οποίων είναι αιρετός στην Περιφέρεια με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι να διασπάσουν την ενότητα των αγροτών», σημείωσε.

Η πλειοψηφία των αγροτών που επιμένουν στις κινητοποιήσεις επισημαίνουν ότι τα «μπλόκα» που ζητούν διάλογο συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη και ουδέποτε διαφώνησαν με τις αποφάσεις της αλλά έρχονται εκ των υστέρων και μάλιστα την ώρα που η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο, να της δώσουν χείρα βοηθείας.

Με ανακοίνωσή της το βράδυ του Σαββάτου, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, σήκωσε το γάντι που πέταξαν τα «μπλόκα του διαλόγου» και απάντησε: «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος απέναντι σε όσους αγωνίζονται για την επιβίωσή τους».

«Είναι μια από τις πολλές στη σειρά απόπειρες διάσπασης του κινήματος από την κυβέρνηση, μετά την υπόθεση Ανεστίδη, την υπόθεση των Κρητικών αγροτών κ.τ.λ. Αν δεν πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα μας, μετά τα Φώτα θα προχωρήσουμε σε γενικό black out», ανέφερε στο in o Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος Ελλήνων κτηνοτρόφων (ΣΕΚ), φανερώνοντας τις διάθεση που επικρατεί ανάμεσα στους αγροτοκτηνοτρόφους.

Αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα

Το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε χθες ομόφωνα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι εάν δεν «σκύψει» πάνω από τα αιτήματά τους θα σκληρύνουν τη στάση τους. Για τις επόμενες ημέρες αποφάσισαν:

  • Την Κυριακή 28 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξουν ξανά τα διόδια του Μακρυχωρίου, προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα όσοι ταξιδεύουν.
  • Την Δευτέρα 29 Δεκέμβρη στις 16.00 θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπούνε στην πόλη της Λάρισας με τρακτέρ. Μάλιστα τη μέρα αυτή συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου και σε αυτό το πλαίσιο θα μοιράσουν πλατιά ανακοίνωση, με την οποία θα καλούν τους κατοίκους της Λάρισας σε περαιτέρω ενίσχυση του δίκαιου αγώνα και των αιτημάτων τους.
  • Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, υποδέχονται τον νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τους αγρότες με τις οικογένειές τους, καθώς και τον λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Στα Μάλγαρα έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Η εικόνα σε Προμαχώνα και Χαλκίδα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Στην Χαλκίδα, από την άλλη πλευρά, οι αγρότες έκλεισαν χθες Σάββατο (27/12) την υψηλή γέφυρα και παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 20:00. Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

