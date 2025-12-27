Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους μετά τις γιορτές προσανατολίζονται οι αγρότες οι οποίοι με συνελεύσεις στα μπλόκα, καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους ενώ οι συλλογικές αποφάσεις θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική τους σύσκεψη μετά την Πρωτοχρονιά.

Το στίγμα των προθέσεων των αγροτών έδωσε το μπλόκο της Νίκαιας, όπου μετά από μαζική συνέλευση αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξουν ξανά τα διόδια του Μακρυχωρίου, προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα όσοι ταξιδεύουν.

Την Δευτέρα 29 του μήνα στις 16.00 θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπούνε στην πόλη της Λάρισας με τρακτέρ.

Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρίου, παραμονή της πρωτοχρονιάς, θα υποδεχτούν το νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τις οικογένειές τους, καθώς και το λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Από τη 13:00 το μεσημέρι έκλεισαν την αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας. Την Τρίτη το μεσημέρι, θα την ξανανοίξουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

«Η κυβέρνηση, έφτασε να λέει ότι από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν ικανοποιηθεί, όταν εμείς έχουμε στείλει 14, από τα οποία δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα»

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

«Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

«Δεν μας πτοούν η αδιαλλαξία, οι εκβιασμοί και οι συκοφαντίες της κυβέρνησης. Δίνουμε αγώνα για την επιβίωση μας, έχουμε δίπλα μας όλο το λαό και για αυτό δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας», σημείωσαν οι αγρότες. Εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, ο Ρίζος Μαρούδας, τόνισε αρχικά ότι «όλες οι προσπάθειες υπονόμευσης του αγώνα μας έχουν πέσει στο κενό. Είμαστε ακόμα εδώ, μέσα στις γιορτές και θα μείνουμε όσο χρειαστεί ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας.

Αυτές τις μέρες φάνηκε ποιος κρατά κλειστούς τους δρόμους. Είναι η κυβέρνηση που επιχείρησε να στρέψει απέναντι μας το λαό, όσους θέλησαν να ταξιδέψουν για τις γιορτές. Δεν τους πέρασε και αυτό το είδαν όλοι τις μέρες αυτές που προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε την κίνηση. Οι μόνοι που ενοχλούνται είναι μεγάλοι όμιλοι του Τουρισμού, των Μεταφορών, του Εμπορίου και της εκμετάλλευσης των Εθνικών Οδών».

Στη συνέχεια κατήγγειλε την κυβέρνηση για την αδιαλλαξία της, τις συκοφαντίες αλλά και για το γεγονός ότι έφτασε να δεσμεύει προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα, ενώ την ίδια ώρα δεν ελέγχονται από κανέναν. «(Η κυβέρνηση) δεσμεύει λογαριασμούς αγροτών επειδή βρίσκονται στα μπλόκα. Κάποιοι δεν κάνουν ούτε καν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δεν πρόκειται να μας φοβίσουν αυτές οι πρακτικές σε καμία περίπτωση. Η απόφασή μας είναι αγώνας επιβίωσης και η επιβίωσή μας είναι η κόκκινη γραμμή στην οποία δεν κάνουμε πίσω. Για αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα μας, κλιμακώνουμε. Έχουμε το δικαίωμα στη ζωή και το επικαλούμαστε αυτό το δικαίωμα. Με τον πανελλαδικά συντονισμένο αγώνα μας θα καταφέρουμε να παραμείνουμε εμείς και οι οικογένειές μας στην ύπαιθρο, να παράγουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια κόντρα στην πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ και της κυβέρνησης που μας ξεκληρίζει».

Αναφέρθηκε ακόμα στο γεγονός ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες όταν ισχυρίζεται ότι ικανοποιεί τα αιτήματα τους. «Έφτασε να λέει ότι από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν ικανοποιηθεί, όταν εμείς έχουμε στείλει 14, από τα οποία δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μηνύματα κλιμάκωσης από όλη τη χώρα

Μηνύματα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες από τα μπλόκα όλης της χώρας. Από τις 13:00 έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα, στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα από τις 12 το μεσημέρι, αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων και τα δύο ρεύματα του δρόμου, για όλα τα οχήματα, πλην έκτακτων περιστατικών. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει ως τις τέσσερις το απόγευμα και θα επαναληφθεί από τις έξι έως τις δέκα το βράδυ και τις ίδιες ώρες, καθημερινά, μέχρι την Τρίτη.

Την ίδια ώρα, αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν, τουλαχιστον μέχρι την Τρίτη, τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Από τις πέντε χθες το απόγευμα παραμένει κλειστός μόνο για τα φορτηγά και ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες κλείνουν τον κόμβο από τις δυο το μεσημέρι έως και τις πέντε.

Για μια ώρα θα κλείσει σήμερα στο μεσημέρι το τελωνείο της Νίκης και ξανά πάλι το βράδυ από τις επτά έως τις έντεκα. Νωρίτερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, αγρότες της περιοχής με αγροτικά αυτοκίνητα έφτασαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου στο κέντρο της Φλώρινας, το οποίο ήταν κλειστό και έριξαν στην είσοδο της πολυκατοικίας μια μπάλα άχυρο και κοπριά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στην Εύβοια οι αγρότες θα κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00.

Εν τω μεταξύ, λίγο μετά τις 11 το πρωί έκλεισε η εθνική στο Κάστρο Βοιωτίας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να κλείσει και το ρεύμα προς Αθήνα.

Αύριο το μεσημέρι θα κλείσουν για μια ώρα το Δερβένι οι αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε στις οκτώ το βράδυ έχουν σύσκεψη για ενημέρωση.

Νέα απόπειρα διάσπασης των αγροτών: Το ΥΠΑΑΤ λέει ότι έλαβε φάκελο με «τεκμηριωμένα αιτήματα» από αγρότες της Κορινθίας

Η κυβέρνηση, στο μεταξύ, συνεχίζει την απόπειρα διάσπασης των αγροτών και την αναζήτηση προθύμων που θα την συνδράμουν.

Προσπερνώντας το γεγονός ότι οι αγρότες μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έχουν ήδη στείλει στο Μέγαρο Μαξίμου τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, πριν προσέλθουν σε διάλογο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι δόθηκε στον κ. Τσιάρα, από «εκπροσώπους αγροτών της Κορινθίας» (όπως αναφέρει αόριστα) φάκελος με «τεκμηριωμένα αιτήματα», υπονοώντας ότι τα αιτήματα επιβίωσης που ήδη έχουν παραδοθεί στην κυβέρνηση δεν είναι… τεκμηριωμένα.

Όπως αναφέρει: «Φάκελο με τεκμηριωμένα αιτήματα παρέδωσαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι των αγροτών της Κορινθίας. Ο φάκελος, τον οποίο το Υπουργείο επεξεργάζεται, καταγράφει με σαφήνεια υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και περιλαμβάνει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα ενισχύσεων, διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδάτων, κόστους παραγωγής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Οι προτάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία τους και διευκολύνει την ουσιαστική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Ο φάκελος που κατατέθηκε από τους εκπροσώπους αγροτών της Κορινθίας αντιμετωπίζεται ως ουσιαστική συμβολή σε έναν θεσμικό διάλογο, που μπορεί να αποδώσει απτά αποτελέσματα προς όφελος των παραγωγών και της κοινωνίας».