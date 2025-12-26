Οργισμένος με τη δέσμευση των λογαριασμών, χωρίς να έχει καμία ενημέρωση, εμφανίζεται ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Αγρότης καταγγέλλει ότι δεσμεύτηκαν χωρίς λόγο οι λογαριασμοί του

Όπως είπε (OPEN TV), σήμερα το πρωί διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του είναι δεσμευμένοι και σε επικοινωνία που είχε με την τράπεζα του είπαν ότι είναι εντολή του ελληνικού FBI. «Πήγα στο περίπτερο να πάρω ένα αναψυκτικό, έβαλα την κάρτα και βλέπω ότι δεν δουλεύει. Μπαίνω στον ηλεκτρονικό τραπεζικό μου λογαριασμό και τα βλέπω όλα μηδενισμένα».

Επικοινώνησε με την τράπεζα και έμαθε πως «μπλόκαραν το λογαριασμό» με τη διάταξη 6782 του ελληνικού FBI.

«Είναι μια προσπάθεια φίμωσης»

Ο Γ. Μπότας ανέφερε ότι μέχρι χθες έκανε κανονικά συναλλαγές και το πρόβλημα εμφανίστηκε σήμερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου πήρε κανονικά όλες τις νόμιμες επιδοτήσεις.

«Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, δεν έχω ιδέα τι συνέβη. Έπρεπε να με φωνάξουν για έλεγχο. Έχω πληρωθεί όλες τις επιδοτήσεις και ποτέ δεν αντιμετώπισα πρόβλημα και τώρα βρίσκονται προ τετελεσμένων γεγονότων. Είναι μια προσπάθεια φίμωσης (…)» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Νωρίτερα, «είμαι καθαρός…τζάμι» δήλωνε ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, απαντώντας στις «τυχαίες» διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 120.000 ευρώ. Σημειώνει επίσης ότι δεν έχει λάβει εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.