Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα

«Είμαι καθαρός…τζάμι» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, απαντώντας στις «τυχαίες» διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 120.000 ευρώ. Σημειώνει επίσης ότι δεν έχει λάβει εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

«Προς το παρόν είμαι ελεύθερος και δεν φοβάμαι τίποτα, αύριο δεν ξέρω τι μου ξημερώνει, ίδωμεν. Δεν μου έχει έρθει ακόμη κανένα έγγραφο κατάσχεσης» ανέφερε (OPEN TV).

Με τις πληροφορίες να φτάνουν στον ίδιο μέσω επιλεκτικών διαρροών και όχι με επίσημο τρόπο, τονίζει «δεν έχω πάρει ακόμη κανένα χαρτί, αύριο πιθανόν όπως μου είπε ο δικηγόρος μου, να το πάρουμε (..)».

«Δεν έχω καμία παρατυπία»

Με το όνομά του να γίνεται πρωτοσέλιδο σημειώνει πως «πήγαν κατευθείαν το θέμα στον εισαγγελέα και από εκεί στην ευρωπαία εισαγγελέα χωρίς να ειδοποιηθώ, εγώ δεν έχω καμία παρατυπία» και έδειξε καχύποπτος για την υπόθεσή του λέγοντας: «εκτός και αν μπήκαν στα έγγραφά μου και άλλα μέσα, και αυτό μπορεί να έχει συμβεί». Ωστόσο, επέμεινε λέγοντας «είμαι καθαρός τζάμι, έβαλα και άλλα ΚΥΔ να τις δούν τις δηλώσεις μου και δεν βρέθηκε καμία παρατυπία» ενώ άφησε και αιχμές: «Εδώ υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένα ΑΦΜ, κατασχέθηκαν τα χρήματά τους, όχι. Τον ίδιο τον Φραπέ, ακούσαμε ότι δεν κατασχέθηκαν τα χρήματά του, ούτε τους λογαριασμούς του ούτε τίποτα. Ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε εμένα έπεσε όλος αυτός ο συρφερτός».

Υπενθυμίζεται πως τη δέσμευση των λογαριασμών του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη με εισαγγελική διάταξη επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, την ώρα που ο εντολέας του προσπαθεί να ενημερωθεί επισήμως για τους λόγους της δέσμευσης.

«Φωνάζω από το καλοκαίρι»

Με καταγγελτικό λόγο σημειώνει πως «από το καλοκαίρι φωνάζω, ψάξτε πώς κλάπηκαν τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να ξεκινήσετε να ξετυλίγετε το γαϊτανάκι. Ποιοι πήραν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Από εκεί θα ξεκινήσετε. Ποιοι πήραν και την επόμενη χρονιά τα πούλησαν. Ποιοι έγραψαν ψεύτικα χωράφια στο Ε9, και μετά την άλλη χρονιά τα έσβησαν. Εγώ 30 χρόνια δεν έσβησα δεν έγραψα και δεν ξέγραψα τίποτα (…) Πιάστε λοιπόν με τη σειρά ποιοι είχαν χωράφια στο Ε9 και την επόμενη χρονιά τα έσβησαν, ποιοι πήραν ψεύτικα δικαιώματα με παρότρυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Είναι δυνατόν, διερωτήθηκε, «αν ήμουν ένοχος να φωνάζω από το καλοκαίρι πως κλάπηκαν τα λεφτά από τους Έλληνες αγρότες;».

Κατέληξε λέγοντας: «Έχω καταγγείλει κάτι για τις ΚΥΔ, εδώ και έναν μήνα, κινήθηκε μια διαδικασία, μας έχουν φάει 88 εκατομμύρια, και όλα ξεκινάνε από τις ΚΥΔ. Οι ΚΥΔ παίρνουν τα δικαιώματα και τα μοιράζουν στους αγρότες που δεν δικαιούνται, οι ΚΥΔ επιστρέφουν και παίρνουν τα λεφτά, το έχω καταγγείλει επώνυμα».