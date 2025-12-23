newspaper
Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα

«Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Αλλά είναι όλα γραμμένα εδώ, στο τηλέφωνο. Κάναμε σύσκεψη και εδώ με τους τοπικούς βουλευτές [της ΝΔ], υπάρχουν φωτογραφίες», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης.

Σύνταξη
Όσα έγιναν «ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, για ευνόητους λόγους. Το έχουν καταλάβει όλοι. Το ξέρει όλος ο κόσμος πλέον», είπε σε νέες δηλώσεις του ο Κώστας Ανεστίδης, του οποίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί εν τέλει δεσμεύτηκαν.

«Ένα χτύπημα κάτω από τη μέση για αυτά που τους έλεγα. Γιατί έλεγα την αλήθεια. Και μέσα από το δικό μου πρόσωπο προσπαθούν να σπάσουν το αρραγές μέτωπο των αγροτών. Αυτό γίνεται», προσέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

«Όλα τα χωράφια που καλλιεργώ είναι με ΑΤΑΚ και δηλωμένα στο κτηματολόγιο», επεσήμανε, και παράλληλα είπε ότι έχει βγει καθαρός σε 7 ελέγχους,

«Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί μου και δεν έχει έρθει καμία ειδοποίηση. Τίποτα», τόνισε.

«Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Αλλά είναι όλα γραμμένα εδώ, στο τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα φαίνονται εδώ μέσα. Κάναμε σύσκεψη και εδώ με τους τοπικούς βουλευτές [της ΝΔ], υπάρχουν φωτογραφίες. Αυτοί που με έπαιρναν τηλέφωνο -είχα τη φαεινή ιδέα να έχω ανοιχτή ακρόαση και να το ακούν και άλλοι- οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ…», επεσήμανε ο κ. Ανεστίδης, ερωτηθείς εάν βουλευτές της ΝΔ τον καλούσαν στο τηλέφωνο και του ζητούσαν να σπάσει τα μπλόκα των αγροτών.

«Και φυσικά θα καταθέσουν [όσοι άκουγαν τις επίμαχες συνομιλίες] γιατί ήμασταν κάπου για να μη μας ακούει ο κόσμος και αυτά γίνονταν ανοιχτή ακρόαση. Και επειδή δεν τους άρεσαν οι κουβέντες που τους είπα, όσον αφορά στα αιτήματα [των αγροτών], εκεί γύρισαν μετά και πήραν το “μαχαίρι” και άρχισαν να κόβουν κεφάλια. Αυτό έκαναν», υπογράμμισε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι με όλα αυτά που βλέπει να γίνονται πλέον φοβάται και ότι θα μπορούσε να απειληθεί ακόμη και η σωματική του ακεραιότητα.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αγρότες, τους συναδέλφους, για τη συμπαράσταση που μου δείχνουν, και την αμέριστη αγάπη. Τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Και πολλούς από τους χιλιάδες Έλληνες συμπολίτες μου. Μου έρχονται τα μηνύματα», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Εν τω μεταξύ, ο δικηγόρος του Κ. Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρίκας, επιβεβαίωσε τη δέσμευση των λογαριασμών του αγροτοσυνδικαλιστή με εισαγγελική διάταξη, την ώρα που ο εντολέας του προσπαθεί να ενημερωθεί επισήμως για τους λόγους της δέσμευσης.

«Ο εντολέας μου από την Κυριακή έλαβε γνώση μέσω των δημοσιευμάτων ότι υπάρχει κάτι εις βάρος του. Μέχρι εχθές και το απόγευμα έκανε τις τραπεζικές του συναλλαγές κανονικά. Από εχθές το απόγευμα, από το βράδυ και μετά, οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί», δήλωσε ο δικηγόρος.

«Δεν έχουμε γνώση για ποιο λόγο. Ό,τι ξέρει ο κύριος Ανεστίδης, ό,τι ξέρω εγώ, είναι μέσω των δημοσιευμάτων». Προσέθεσε, δε, ότι «αυτήν τη στιγμή ο κύριος Ανεστίδης είναι στην τράπεζα και προσπαθεί να μάθει για ποιο λόγο έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του».

Τόνισε, τέλος, ότι ακόμη δεν έχουν λάβει ενημέρωση εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του εντολέα του.

